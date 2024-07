Galaxy Watch 7 und Ultra: Leaks enthüllen alle Features und Preise

Kurz vor dem offiziellen Unpacked-Event von Samsung am 10. Juli sind die vollständigen Spezifikationen der Galaxy Watch 7 und der Galaxy Watch Ultra durchgesickert. Wir werfen einen Blick auf die Features und Preise der neuen Smartwatches.

Die mutmaßliche Spezifikationen der Uhren hat das französische Magazin Dealabs veröffentlicht. Zuerst das interessantere der beiden Modelle: Die mehr oder weniger schon bestätigte Galaxy Watch Ultra soll Samsungs Antwort auf die Apple Watch Ultra werden. Sie kommt wohl mit einem 47mm Gehäuse aus Titan und einer Saphirglas-Abdeckung für`s Display daher, was sie robust und gleichzeitig elegant machen dürfte.

Galaxy Watch Ultra: Die Premium-Uhr

Die technischen Details der Galaxy Watch Ultra sollen wie folgt lauten:

Display : 1,5 Zoll Super AMOLED mit einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln (327 ppi)

: 1,5 Zoll Super AMOLED mit einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln (327 ppi) Prozessor : Exynos W1000, unterstützt von 2GB RAM und 32GB Speicher

: Exynos W1000, unterstützt von 2GB RAM und 32GB Speicher Akku : 590 mAh Kapazität

: 590 mAh Kapazität Konnektivität : Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS, NFC und 4G LTE

: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS, NFC und 4G LTE Widerstandsfähigkeit : 10 ATM Wasserresistenz, IP6X Staubschutz und MIL-STD-810H Zertifizierung

: 10 ATM Wasserresistenz, IP6X Staubschutz und MIL-STD-810H Zertifizierung Sensoren : BioActive Sensor, Herzfrequenzmesser, Temperatur- und Beschleunigungssensoren

: BioActive Sensor, Herzfrequenzmesser, Temperatur- und Beschleunigungssensoren Sound: Lautsprecher und Mikrofon vorhanden

Lautsprecher und Mikrofon vorhanden Dimensionen: 47,4 x 47,1 x 12,1 mm bei einem Gewicht von 60,5 Gramm

Die Galaxy Watch Ultra wird laut Leak in den Farbvarianten Titan Grau mit orangem Band, Titan Silber mit schwarzem Band und Titan Weiß mit weißem Band erhältlich sein. Der Preis wird angeblich bei etwa 700 Euro in Europa und 700 Dollar in den USA liegen – zuvor deuteten schon Leaks auf diesen Preisbereich hin. Damit wäre die Premium-Uhr zwar etwas günstiger als die Apple Watch Ultra 2, aber immer noch ein hochpreisiges Modell.

Galaxy Watch 7: Die vielseitige Alternative

Die Galaxy Watch 7 ist dagegen wohl eine erschwinglichere Option. Angeblich ist sie in zwei Größen erhältlich: 40mm und 44mm. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen:

Display : 1,3 Zoll & 330 ppi (40mm) bzw. 1,5 Zoll & 327 ppi (44mm) Super AMOLED

: 1,3 Zoll & 330 ppi (40mm) bzw. 1,5 Zoll & 327 ppi (44mm) Super AMOLED Prozessor : Exynos W1000, mit 2GB RAM und 32GB Speicher

: Exynos W1000, mit 2GB RAM und 32GB Speicher Akku : 300 mAh (40mm) bzw. 425 mAh (44mm)

: 300 mAh (40mm) bzw. 425 mAh (44mm) Konnektivität : Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS, NFC, optional 4G LTE

: Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS, NFC, optional 4G LTE Widerstandsfähigkeit : 5 ATM Wasserresistenz, IP6X Staubschutz und MIL-STD-810H Zertifizierung

: 5 ATM Wasserresistenz, IP6X Staubschutz und MIL-STD-810H Zertifizierung Sensoren : BioActive Sensor, Herzfrequenzmesser, Temperatur- und Beschleunigungssensoren

: BioActive Sensor, Herzfrequenzmesser, Temperatur- und Beschleunigungssensoren Sound: Lautsprecher und Mikrofon vorhanden

Lautsprecher und Mikrofon vorhanden Dimensionen: 40-mm-Modell: 40,4 x 40,4 x 9,7 mm bei einem Gewicht von 28,9 Gramm // 44-mm-Modell: 44,4 x 44,4 x 9,7 mm bei einem Gewicht von 33,8 Gramm

Die Watch 7 soll in Grün und Creme (40mm) sowie Grün und Silber (44mm) in den Handel kommen. Preislich startet die 40mm-Version ohne LTE wohl bei etwa 320 Euro, während die 44mm-Version rund 350 Euro kosten soll. Inklusive Mobilfunk sollen die Uhren zum Preis von 370 Euro (40mm) bzw. 400 Euro (44 mm) erhältlich sein.

Release am 10. Juli

Während Samsung sich auf die große Enthüllung vorbereitet, haben uns die Leaks bereits einen detaillierten Einblick in die neuen Modelle gewährt. Die Galaxy Watch Ultra scheint eine robuste und leistungsstarke Option für Outdoor-Enthusiasten zu sein, während die Galaxy Watch 7 eine erschwinglichere Alternative darstellt.

Ob die finalen Preise und Spezifikationen der Wirklichkeit entsprechen, wird sich wohl am 10. Juli zeigen. Alles deutet darauf hin, dass Samsung die Uhren auf diesem Event vorstellt. Bis dahin bleibt es spannend, ob der Hersteller uns doch noch mit etwas Überraschendem verblüffen kann.