watchOS 11: Neue Features für Gesundheit, Fitness und mehr Personalisierung

Apple hat mit watchOS 11 einen Sprung nach vorne gemacht und spannende neue Funktionen vorgestellt, die eure Apple Watch noch nützlicher und persönlicher machen. Vorgestellt wurden die Neuerungen im Rahmen der WWDC 2024. Egal ob ihr Fitness-Freaks, Technik-Liebhaber oder einfach nur neugierig auf neue Features seid – hier erfahrt ihr alles Wichtige.

Gesundheit und Fitness im Fokus

Mit der neuen Vitals App könnt ihr nun ganz easy eure wichtigsten Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Atemfrequenz, Temperatur am Handgelenk, Schlafdauer und Blutsauerstoff im Blick behalten. Die App zeigt nicht nur die Daten an, sondern analysiert sie auch, damit ihr auf einen Blick seht, ob alles im grünen Bereich ist. Sollte etwas nicht stimmen, bekommt ihr hilfreiche Hinweise, wie z.B. welche Faktoren zu den Veränderungen beitragen könnten – sei es Höhenveränderungen, Alkoholkonsum oder eine aufkommende Erkältung.

Auch für die werdenden Mamas unter euch hat Apple nachgelegt. In der Zyklusprotokoll App könnt ihr das Schwangerschaftsalter tracken und Symptome protokollieren, die während der Schwangerschaft auftreten. Darüber hinaus gibt es monatliche Erinnerungen für mentale Gesundheitschecks und Warnungen bei erhöhtem Sturzrisiko im dritten Trimester – anhand der gemessenen Stabilität beim Gehen.

Schade: Für watchOS 11 benötigt ihr mindestens eine Apple Watch Series 6 (Bild) (© 2020 Apple )

Training Load und Aktivitätsringe

Mit watchOS 11 kommt die neue Training Load Funktion, die euch zeigt, wie intensiv und lang eure Workouts in den letzten Wochen waren. Dies hilft euch, euer Training besser zu planen und Überlastungen zu vermeiden – perfekt für die Vorbereitung auf den nächsten Marathon oder das bevorstehende Radrennen. Die Belastungsbewertung nach jedem Workout kann manuell angepasst werden, um Dinge wie Stress oder Muskelkater zu berücksichtigen.

Die beliebten Aktivitätsringe bekommen ebenfalls ein Upgrade. Ihr könnt sie jetzt pausieren, ohne eure Auszeichnungsserien zu verlieren – ideal für Ruhetage oder wenn ihr mal verletzt seid. Außerdem könnt ihr die Ziele der Ringe je nach Wochentag anpassen, damit diese besser zu euren Alltagsroutinen passen.

Personalisierung und smarte Features

Personalisierung wird bei watchOS 11 großgeschrieben. Der Smart Stapel wird noch intelligenter und schlägt basierend auf euren täglichen Routinen passende Widgets vor. Neue interaktive Widgets und Live-Aktivitäten machen die Nutzung noch komfortabler. Im Ausland kann euch hier etwa die Übersetzen-App automatisch angezeigt werden.

Mehr Personalisierung gibt's für Zifferblätter: Das neue Fotos-Zifferblatt analysiert mithilfe von maschinellem Lernen eure besten Bilder und bietet euch auf Wunsch viel Abwechslung: Über den Modus "Dynamic" bekommt ihr ständig neue Bilder auf der Apple Watch angezeigt.

Wegbegleitung und Übersetzen App

Sicher unterwegs: Mit der neuen Wegbegleitung können eure Freunde und Familie eure Position während eines Workouts oder eurem Weg nach Hause verfolgen, damit ihr euch sicherer fühlt – bislang war die Funktion nur direkt auf dem iPhone verfügbar.

Die Übersetzen App kommt jetzt ebenfalls auf die Apple Watch, mit der ihr schnell und unkompliziert Übersetzungen für 20 verschiedene Sprachen bekommt. Zusätzlich ermöglicht die Doppeltipp-Geste eine einfachere Navigation durch Apps und lässt euch scrollen – ideal, wenn ihr nur eine Hand frei habt.

Neue Trainingsarten und Fitness App

Die Training App wurde um zahlreiche neue Sportarten erweitert, darunter Fußball, Skilanglauf und Golf. Für das Beckenschwimmen gibt es jetzt intervalbasierte Workouts. Haptische Signale sollen euch auf das nächste Intervall hinweisen.

Übrigens: Die Fitness App auf dem iPhone hat ebenfalls ein Update erhalten. Ihr könnt jetzt den Tab „Übersicht“ personalisieren, damit ihr genau die Daten seht, die euch interessieren. Neue Messwerte für Workouts wie Laufen, Wandern oder Schwimmen stehen bereit, um eure Fitnessziele noch besser zu verfolgen.

Weitere Updates und Verfügbarkeit

Datenschutz bleibt ein zentrales Thema bei Apple. Alle Gesundheits- und Fitnessdaten sind verschlüsselt und durch die standardmäßige Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt. So sollen eure Daten privat bleiben. Das ist bei vielen der neuen Features wichtig. Darunter auch bei "Tap to Cash": Nutzt ihr die Funktion, könnt ihr eure Uhr an eine andere Apple Watch oder iPhone halten, um Geld zu überweisen (oder zu empfangen).

watchOS 11 wird im Herbst 2024 als kostenloses Update für die Apple Watch Series 6 und neuer verfügbar sein. Voraussetzung ist außerdem ein gekoppeltes iPhone (iPhone Xs oder neuer), auf dem mindestens iOS 18 läuft. Ältere Apple-Watch-Generationen gehen leider leer aus.