Wegen iPhone X und AirPods: Apple zum "innovativsten Unternehmen" gekürt

2017 konnte Apple mit dem iPhone X und beispielsweise ARKit wieder einige echte Neuerungen auf den Markt bringen – und das zahlt sich nun aus. Das Wirtschafts- und Design-Magazin Fast Company kürte Apple zum "innovativsten Unternehmen 2018".

Im Vergleich zu den zuletzt davor erschienenen iPhone-Modellen besitzt das iPhone X ein stark überarbeitetes Design und auch neue Features wie Face ID und die Unterstützung von Apples Augmented-Reality-Technologie ARKit. Für Fast Company spielten für die Auszeichnung laut Appleinsider aber auch die soliden Verkaufszahlen der Apple Watch 3 und der kabellosen AirPods-Kopfhörer eine Rolle.

Hardware wie aus einem Guss

Ein weiterer Aspekt, den das Magazin in der Ehrung hervorhebt, ist Apples besonderer Ansatz für die Entwicklung von Soft- und Hardware: "Andere Hersteller von Smartphones und Tablets kaufen die gleichen Standard-Chips wie ihre Mitbewerber. Apple hingegen entwirft seine Chips selbst – ein iPhone enthält dadurch einen Prozessor, der speziell für Apples Betriebssystem, Apps, Display, Kamera und Touch-Sensor maßgeschneidert ist."

Ob Apple auch 2019 eine Chance auf die Auszeichnung "innovativstes Unternehmen" haben wird, könnte besonders von der weiteren Entwicklung im Sektor der künstlichen Intelligenz abhängen. In diesem Jahr lobte Fast Company die Fortschritte des Unternehmens, die sich auch in Diensten wie CareKit und Apple Music wiederfinden lassen. Wie Appleinsider anmerkt, muss Apple sich in diesem Feld allerdings kräftig anstrengen, da sprachgesteuerte Assistenzfunktionen der Konkurrenz wie Amazons Alexa und der Google Assistant zurzeit einen größeren Funktionsumfang bieten als Apples Siri.