Lange gab es von WhatsApp auf der Apple Watch nur Benachrichtigungen – mehr war nicht drin. Doch damit ist jetzt Schluss! Meta hat offiziell eine neue Version der Messenger-App veröffentlicht, die speziell für die Smartwatch optimiert wurde. Und die bringt einige nützliche Funktionen direkt auf euer Handgelenk.

Bisher konnten Nutzerinnen und Nutzer mit der Apple Watch lediglich über das Benachrichtigungssystem auf WhatsApp-Nachrichten reagieren. Die App selbst? Fehlanzeige. Doch nun liefert Meta eine vollwertige Lösung nach: WhatsApp steht euch jetzt als native App für watchOS zur Verfügung – mit deutlich mehr Möglichkeiten als bisher.

Das kann WhatsApp auf der Apple Watch jetzt alles

Mit der neuen Version wird eure Apple Watch deutlich kommunikativer: Ihr könnt jetzt ganze WhatsApp-Nachrichten direkt lesen – auch längere Texte werden übersichtlich dargestellt. Ihr wollt antworten? Kein Problem! Ihr könnt Sprachnachrichten aufnehmen und versenden oder auf Nachrichten mit Emojis reagieren – direkt von der Uhr aus.

Auch die Darstellung von Bildern und Stickern wurde verbessert: Die Medien sehen auf dem kleinen Display jetzt klarer und ansprechender aus. Zudem könnt ihr einen Teil eures Chatverlaufs sehen, ohne das iPhone zücken zu müssen. Und bei eingehenden Anrufen zeigt euch die Apple Watch, wer euch gerade erreichen will. Praktisch, wenn das Smartphone gerade nicht griffbereit ist.

Voraussetzungen und Ausblick

Damit ihr die neue WhatsApp-App nutzen könnt, braucht ihr mindestens eine Apple Watch Series 4 mit watchOS 10 oder neuer. Ist das gegeben, könnt ihr die App direkt über den App Store auf eurer Uhr installieren.

Meta betont übrigens, dass auch auf der Apple Watch alle Nachrichten und Anrufe durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt bleiben. Und: Die aktuelle Version ist wohl nur der Anfang – weitere Features sollen in kommenden Updates folgen. Es bleibt also spannend, was WhatsApp für eure Smartwatch noch alles plant.

Ihr nutzt die Apple Watch regelmäßig? Dann lohnt sich ein Blick auf die neue App auf jeden Fall – besonders, wenn ihr unterwegs gern schnell und bequem antwortet, ohne ständig euer iPhone rauszuholen.

