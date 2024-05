Achtung: Wieso ihr Apples iPad-Event schnell verpassen könntet

Das Wichtigste in Kürze

Apples Mai-Event soll nur eine halbe Stunde dauern

Da der Fokus nur auf iPads liegt, ist ein kurzes Event denkbar

Es werden neue iPad-Pro- und iPad-Air-Modelle erwartet

Bereits am morgigen Dienstag erwartet euch Apples erstes Produkt-Event in diesem Jahr und das iPad soll im Mittelpunkt stehen. Ihr solltet in jedem Fall pünktlich einschalten, denn die Vorstellung soll äußerst schnell vorbei sein.

Apples Mai-Event findet bereits am Dienstag, den 07.05.2024, um 16:00 Uhr deutscher Zeit statt. Wenn ihr nun Stunden voll mit spannenden Themen rund um das iPad erwartet, könntet ihr allerdings enttäuscht werden. Wie der Experte Mark Gurman in seinem PowerOn Newsletter schreibt, ist mit einem sehr kurzen Event zu rechnen. Lediglich rund eine halbe Stunde soll das iPad-Event dauern.

iPads in 35 Minuten: Apple nutzt erneut Kurzformat

Gurman geht davon aus, dass die Produktvorstellungen von Apple circa 35 Minuten dauern sollen. Verglichen mit Apples üblichen Events ist das sehr kurz. Die größeren Keynotes sind in der Regel ein bis zwei Stunden lang. Völlig überraschend ist die Länge aber dennoch nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple ein kurzes Event ausstrahlt. Bereits im Oktober 2023 hatte das Unternehmen neue Macs und die nächste M-Chip-Generation in weniger als 31 Minuten präsentiert. Da sich das morgige Event mit iPads erneut nur auf eine Produktsparte fokussieren soll, erscheint die Kürze des Mai-Events plausibel.

Vermutlich wird Apple erneut nicht lange fackeln und ohne große Zusatzthemen direkt in die Produktvorstellung einsteigen. Themen, die das Unternehmen und mehrere Produkte beeinflussen, spart sich Apple wahrscheinlich für größere Events auf. In diesem Jahr erwartet euch schon bald die große Entwicklerkonferenz WWDC 2024 und auch die September-Keynote wirft oft einen Blick auf Nicht-Hardware-Themen.

iPad-Event am Dienstag: Was euch erwartet

Beim morgigen Event erwarten wir wenig Überraschungen. Die Gerüchteküche hat das iPad-Event mit dem Motto "Let loose" schon vorab größtenteils enthüllt.

Wir rechnen vor allem mit neuen iPad-Pro-Modellen, die erstmals mit OLED-Bildschirmen ausgestattet werden sollen. Manche Gerüchte stellen sogar die Premiere des M4-Chips für die neuen iPad-Modelle in Aussicht. Apple würde damit einen sehr ungewöhnlichen Weg gehen. Ein Grund hierfür könnte der geplante AI-Fokus sein.

Auch die iPad-Air-Reihe soll ein Upgrade erhalten: Neben dem 10,9-Zoll-Modell erwarten wir eine größere Version mit einem 12,9-Zoll-Display. Für mehr Power soll ein M2-Chip sorgen. Abschließend könnte Apple zudem einen neuen Apple Pencil und weiteres Zubehör vorstellen.

