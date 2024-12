Einem bekannten Leaker zufolge könnte Xiaomi die Apple Watch mit den eigenen Android-Handys kompatibel machen und so die Abgrenzungen um Apples exklusive Smartwatch aufbrechen.

Im sozialen Netzwerk Weibo hat der über den chinesischen Smartphone-Markt gut informierte Nutzer "Digital Chat Station" (via Android Authority) eine fast schon revolutionäre Information geteilt: Xiaomi erforscht wohl aktuell Optionen, wie man Apple-Produkte mit den eigenen Android-Geräten umfassend kompatibel machen könne. Neben Produkten wie dem HomePod und AirPods könnte das auch die seit jeher exklusiv für das Apple-Ökosystem entwickelte Apple Watch einschließen.

Apple Watch auf Android-Handys nur über Umwege

Wie genau und in welchem Umfang Xiaomi die Apple Watch mit den eigenen Smartphones verknüpfen will, verrät der Leaker nicht.

Möglicherweise entwickelt das Unternehmen eine App mit einem gekoppelten Dienst, der die nötigen Verbindungen ermöglicht. Einen ähnlichen Weg ging vor einiger Zeit bereits der Hersteller Nothing, um iMessage vollumfänglich auch auf den eigenen Android-Smartphones anbieten zu können. Da man dafür aber eine Apple-ID auf einem separaten Dienst virtuell einloggen musste, kamen schnell Sicherheitsbedenken auf.

Die erweiterte Unterstützung von Apple-Hardware wäre der nächste Schritt für Xiaomi. Das in China schon vorgestellte Xiaomi 15 soll unter anderem bereits erhöhte Kompatibilität mit Macs bieten, um etwa das eigene Smartphone auf dem System spiegeln zu können.

Das Unternehmen ist nicht der einzige Hersteller, der die Kompatibilität zwischen Apple-Smartphones und den eigenen Geräten erhöhen will: Oppo (und Tochterfirma OnePlus) stellen mit den neuen Systemversionen zum Beispiel eine "Share with iPhone"-Funktion zur Verfügung, mit der Dateien schnell, einfach und kabellos an iPhones gesendet werden können.

Apple wird nicht untätig bleiben

Im Sinne von Apple dürfte das Vorhaben von Xiaomi definitiv nicht sein. Schließlich ist die Smartwatch nicht nur die beliebteste Uhr auf der Welt überhaupt, sie ist auch ein Treiber für iPhone-Konvertiten.

Das Unternehmen aus Cupertino wird also vermutlich nicht lange von der Seitenlinie aus zugucken, sollten Xiaomi und Co. einen Weg finden, die Apple Watch und Daten (z. B. Fitnessinformationen) mit Android-Handys zu synchronisieren.

Da man in jedem Fall einen Apple Account benötigt, dürfte zudem die Datensicherheit ein Thema werden. Ob Xiaomi letztlich die Idee wirklich durchzieht oder sie verwirft, bleibt abzuwarten.