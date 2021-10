Android 12 ist da: Google hat die neueste Version seines Betriebssystems Anfang Oktober offiziell herausgebracht. Was ist neu? Und welche Smartphones erhalten voraussichtlich das Update? Wir haben die wichtigsten Infos für euch.

Inhaltsverzeichnis

Das neue Pixel 6 Pro (hier mit Vertrag) von Google, das am 19. Oktober 2021 präsentiert wurde, ist das erste Smartphone, das zum Release mit Android 12 verkauft wird. Bei anderen Herstellern wird es noch eine Weile dauern, bis die neue Version ausgerollt wird – aber lange müsst ihr nicht mehr warten. Wir haben schon einmal die wichtigsten Features für euch. In der Liste unten könnt ihr außerdem checken, ob euer Smartphone das Update auf Android 12 erhalten soll.

Android 12 Release: Diese wichtigsten neuen Funktionen

Die Liste der neuen Features im Android-12-Update ist lang. Hier schon einmal eine Auswahl der wichtigsten Neuerungen:

Google hat mit Android 12 das Erscheinungsbild überarbeitet: Das neue Design mit dem Namen „Material You” bietet einheitliche Design-Elemente für Apps und System, damit alles noch mehr wie aus einem Guss aussieht. Außerdem erhaltet ihr noch mehr Möglichkeiten für individuelle Anpassungen.

Stark verbessert wurden die Optionen rund um Privatsphäre und Datenschutz. So zeigt eine Timeline, wann eine App auf Standort, Kamera oder andere Daten zugegriffen hat. Wird eine App länger nicht verwendet, werden ihre Rechte automatisch reduziert.

Google hat auch an den Innereien geschraubt: Android 12 soll deutlich schneller sein und weniger CPU-Leistung beanspruchen. Das schont den Akku.

Wenn ihr schnell Dateien mit anderen teilen wollt, freut euch auf „Nearby Share“. Damit verschickt ihr Bilder oder Videos gleichzeitig an mehrere Android-Geräte in der Nähe.

Eine andere Verbesserung betrifft die Spieler unter Euch. Eine Funktion, die ihr vielleicht bereits von der Konsole kennt, hält auch mit Android 12 Einzug. Noch während Download und Installation laufen, könnt ihr schon mit dem Zocken losgehen. Das nennt Google „Play as you download“.

Dazu kommen dann noch viele kleinere Neuerungen und Verbesserungen im Detail. Wie bei großen Updates gewohnt, hat Google hier viel Arbeit reingesteckt. Das Update dürfte sich also für die meisten von euch lohnen!

Android 12: Diese Smartphone erhalten das Update

Die meisten Hersteller halten sich bei konkreten Angaben zu ihrer Update-Politik zurück. Klar, keiner will Versprechen machen, die er nachher aus diversen Gründen dann doch nicht hält. Deswegen können wir euch auch nicht garantieren, dass tatsächlich alle hier genannten Modelle das Update auf Android 12 erhalten werden – es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es auf diesen Modellen nach und nach ausgerollt wird. Die Erfahrungen der letzten Jahre

Diese Samsung-Handys bekommen Android 12

Samsung hatte im Sommer 2020 verkündet, eine Reihe von Geräten mit mindestens drei großen Android-Updates zu versorgen. In der Auflistung waren auch Modelle aus dem Jahr 2019 dabei. Hält sich Samsung also an die Ankündigung, bekommen folgende Modelle Android 12:

Galaxy S Serie: Galaxy S21 Ultra, S 21+, S21, S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite

Galaxy Note Serie: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite

Galaxy Fold Geräte: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold

Galaxy A Serie: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G

Xiaomi Handys, die Android 12 bekommen

Der chinesische Hersteller Xiaomi gehört auch zu den Firmen, die sich eher zurückhalten, wenn es um die Zusicherung von Updates geht. Zudem Xiaomi auch weniger Android selbst, sondern die eigene Oberfläche MIUI in den Vordergrund stellt. Nach allen bisherigen Erfahrungen und Ankündigungen dürft ihr aber mit Android 12 für diese Modelle rechnen:

Xiaomi Mi 11 (5G), Mi 11 Lite (5G), Mi 11 Pro (5G), Mi 11 Ultra (5G)

Xiaomi Mi 10 (5G), Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi 10T Pro (5G), Mi 10 Ultra (5G) und Mi 10 Pro (5G)

Redmi Note 10 (5G), Note 10S, Note 10 Pro und Note 10 Lite

Redmi Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 (5G) und Note 9T

Redmi Note 8, 8T und 8 Pro

Poco C3

Poco F2 Pro

Poco M3 und M3 Pro (5G)

Poco M2, M2 Reloaded und M2 Pro

Poco X3

Diese Nokia-Handys bekommen Android 12

Nokia hat für seine neueren Modelle Updates für die Dauer von 3 Jahren angekündigt. Somit sind aktuell diese Modelle Kandidaten für ein Update auf Android 12:

Nokia X10

Nokia X20

Nokia XR20

Nokia G10

Nokia G20

Nokia 8.3 5G

Nokia 5.4

Nokia 5.3

Nokia 3.4

Nokia 2.4

Diese Oppo-Smartphones bekommen Android 12

Auch Oppo verspricht zwei große Android-Updates für seine aktuellen Geräte. Demnach sieht es für diese Modelle gut aus:

Oppo Find X3 Pro, Neo, Lite

Oppo Find X2 Pro , Neo, Lite

Oppo A54 5G - Oppo A73 5G - Oppo A74, A74 5G

Oppo A91

Oppo A94 5G

Oppo Reno 4 Pro, Z 5G, 5G

Diese OnePlus-Handy bekommen Android 12

OnePlus will seine „Flaggschiffe“ mit zwei Android-Versionen versorgen. Für die „Nord“-Modelle bedeutet das leider, dass sie nur noch ein Upgrade erhalten werden. Die folgenden Geräte sollten demnach ein Update auf Android 12 bekommen:

OnePlus 9 und Pro

OnePlus 8, 8T und Pro

OnePlus 7T und 7T Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord