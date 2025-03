iPhone 12: Wie lange gibt es noch iOS-Updates für das Apple-Handy?

Das iPhone 12 von Apple ist mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. Aktuell läuft das neue iOS 18 auf dem Smartphone. Besitzer fragen sich mittlerweile dennoch, wie lange die iPhone-12-Modelle noch Updates bekommen. Hier erfahrt ihr, mit welcher Zeitspanne ihr rechnen solltet und ob sich ein Upgrade lohnt.

iPhone 12 (Pro): Wie lange ihr Updates bekommt

In der Android-Welt werben die Hersteller mit Update-Garantien. Apple hält sich hingegen in der Regel bedeckt, wenn es um genaue Angaben zu den iOS-Aktualisierungen geht. Eine offizielle Aussage dazu, wie lange iPhone 12 (mini) und iPhone 12 Pro (Max) noch Updates erhalten, gibt es nicht. Apple ist allerdings dafür bekannt, dass es die eigenen Modelle langfristig mit neuen iOS-Versionen versorgt.

Alle Modelle der iPhone-12-Reihe sind mit iOS 18 auf dem neuesten Stand (© 2021 CURVED )

Ein erfreulicher Anhaltspunkt stammt aus der Gerüchteküche: Alle Geräte, die aktuell mit iOS 18 ausgestattet sind, sollen auch ein Update auf iOS 19 erhalten. Da alle Modelle der iPhone-12-Familie iOS 18 nutzen und durch den gleichen Prozessor angetrieben werden, dürften die Smartphones also mindestens noch mit der nächsten großen System-Version im laufenden Jahr 2025 versorgt werden. Patches gäbe es dann noch bis ins folgende Jahr, ehe iOS im September 2026 wieder einen Sprung macht (iOS 19 auf iOS 20).

Ein Blick in die iOS-Historie lässt eine zusätzliche Prognose zu: Für gewöhnlich erhalten iPhones 5 bis 6 Jahre lang Updates bzw. die neuste iOS-Version. Das iPhone 12 hat bis jetzt vier große iOS-Aktualisierungen bekommen. Theoretisch könnt Apple es also noch bis iOS 20 unterstützen – sollte der Konzern keine drastischen Änderungen am System vornehmen. Im Herbst 2027 wäre demnach Schluss.

Lohnt sich das iPhone 12 noch?

Wenn ihr ein Modell der iPhone-12-Serie besitzt, müsst ihr aktuell nicht zwingend auf ein neues Handy umsteigen. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max dürften noch eine Weile Updates erhalten. Dennoch gibt es einen Grund, warum ein neues Modell sinnvoll sein kann: neue Features.

Auch wenn ihr etwa iOS 19 auf eurem iPhone 12 installiert, müssen nicht alle Funktionen des Betriebssystems für euch freigeschaltet sein. Teilweise begrenzt Apple Features auf einzelne Modelle oder mehrere Prozessorgenerationen. Die künstliche Intelligenz "Apple Intelligence" könnt ihr beispielweise erst ab einem iPhone 15 Pro nutzen. Wollt ihr KI-Features, benötigt ihr also ein neueres Modell. Schaut euch zum Beispiel ein iPhone 16 oder iPhone 16e an.

Verwendet ihr ein älteres iPhone, solltet ihr in keinem Fall auf das iPhone 12 (oder ein anderes Modell der 12er-Generation) wechseln. Ist euch Apples künstliche Intelligenz egal, wählt stattdessen ein iPhone 15. Die hochauflösende Hauptkamera und die Dynamic Island sind ein Upgrade Wert.

