Das iPhone Air ist da. Es ist dünn wie kein anderes Smartphone von Apple und in besonders eleganten Farbtönen erhältlich. Hier könnt ihr euch alle Farben des iPhone Air ansehen.

iPhone Air: Diese Farben könnt ihr wählen

Während das iPhone 17 und iPhone 17 Pro in vergleichsweise auffälligen Farben daherkommen (z. B. Cosmic Orange), gibt sich das iPhone Air dezent. Zwischen vier Varianten könnt ihr ab Verkaufsstart wählen.

Farben des iPhone Air im Überblick: Space Schwarz

Wolkenweiß

Himmelblau

Lichtgold

So sehen die verschiedenen Farbtöne nebeneinander aus:

Which iPhone Air color is your favorite? I hate to say it but I think "space black" and "cloud white" are my fav. Light gold is fine. Not really a "sky blue" gadget guy pic.twitter.com/WAFX5RUiNy — Ray Wong (@raywongy) September 11, 2025

Hier wird bereits deutlich, wie zurückhaltend und nah beieinander die Farben tatsächlich sind. Dennoch dürfte Apple damit erneut verschiedene Geschmäcke treffen. Wir gucken uns die Auswahl nachfolgend noch einmal einzeln im Detail an.

iPhone Air in Wolkenweiß

Das iPhone Air in der Farbe Wolkenweiß (© 2025 Apple )

Das iPhone Air in Wolkenweiß dürfte die Farbe der Wahl für alle sein, die auf einen traditionellen iPhone-Look stehen. Eingerahmt wird es von einem polierten Titanrahmen in Silber. Auf uns wirkt das Weiß nicht ganz so klinisch kalt wie die frühen Geräte aus Cupertino.

iPhone Air in Space Schwarz

Das iPhone Air in der Farbe Space Schwarz (© 2025 Apple )

Eigentlich ist der Weltraum ja eher Pechschwarz, das "Space Schwarz" von Apple aber höchstens Anthrazit. Nur Rahmen und Kameramodul sind deutlich dunkler und sorgen für einen angenehmen Kontrast, der bei einem komplett schwarzen Smartphone fehlen würde. Space Schwarz dürfte als sicherer Allrounder eine der beliebtesten Farben werden.

iPhone Air in Himmelblau

Das iPhone Air in der Farbe Himmelblau (© 2025 Apple )

Für dieses Himmelblau stand offenbar ein diesiger Tag Pate. "Wolkenblau" würde den Ton unserer Meinung nach fast besser Treffen. So dezent sich das iPhone Air in diesem Kleid gibt, so unaufdringlich ist es dabei. Eine gute Wahl für Nutzer, die ein Understatement vorziehen. Je nach Umgebungslicht kann das Blau fast ins Weiße abrutschen.

iPhone Air in Lichtgold

Das iPhone Air in der Farbe Lichtgold (© 2025 Apple )

Nicht weiter verwunderlich: Auch das iPhone Air in Lichtgold wartet mit nur sanfter Sättigung auf. Kein protziger Goldbarren, sondern höchstens die Darstellung in einem Aquarellgemälde. "Lichtmessing" klang wahrscheinlich auch weniger ansprechend, wenngleich es vielleicht besser gepasst hätte. Diese Farbe des iPhone Air grenzt an einen sehr hellen Champagnerton oder ein warmes Weiß.

Welche Farbe passt zu welcher Hülle?

Apple selbst bietet ein besonders dünnes, durchsichtiges MagSafe-Case als einzige vollwertige Hülle für das iPhone Air an. Es ist in zwei Ausführungen erhältlich: "Frost" und "Schatten".

Ersteres ist ein übliches durchsichtiges Clear-Case mit einem weißen MagSafe-Ring auf der Rückseite. Es eignet für alle Farbtöne .

. Die "Schatten"-Variante sieht am iPhone Air in der Farbe Space Schwarz am besten aus, da es leicht getönt ist und einen schwarzen MagSafe-Ring besitzt.

(© 2025 Apple ) Das iPhone Air (Space Schwarz) mit Hülle von Apple (Schatten) (© 2025 Apple ) Das iPhone Air (Wolkenweiß) mit Bumper (Schwarz)

Neben der klassischen Hülle gibt es außerdem ein "iPhone Air Bumper"-Case. Dabei handelt es sich um einen weichen Gummirahmen ohne feste Rückseite.

Er erinnert an die "Bumper Hülle" des iPhone 4. Mit insgesamt vier Farben (Schwarz, Hellgrau, Hellblau und "Mandel") gibt es den passenden Bumper für jede Farbe des iPhone Air. Die Varianten in Hellgrau und Schwarz sind zudem interessante Optionen, wenn ihr einen zweifarbigen "Two Tone Look" erschaffen wollt, der etwas mehr auffällt als die Gehäusefarbe eures schlanken iPhones.

