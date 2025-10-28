In welchen Farben gibt es die Apple Watch Series 11? Berücksichtigt man die beiden zur Auswahl stehenden Gehäusematerialien, ist die Smartwatch in insgesamt sieben unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich. Wir zeigen sie euch auf Bildern und im Video.
Inhaltsverzeichnis
Standardmäßig hat die Apple Watch Series 11 ein Gehäuse aus Aluminium. Für einen saftigen Aufpreis könnt ihr sie euch aber auch aus Titan sichern. Je nach Material steht die Apple Watch 11 in unterschiedlichen Farben zur Auswahl, die ihr im folgenden Video – und anschließend auf Bildern – anschauen könnt.
Apple Watch 11: Vier Farben für die Alu-Variante
Entscheidet ihr euch für die Apple Watch Series 11 aus Alu, stehen euch vier Farben zur Auswahl: Space Grau, Silber, Roségold und Diamantschwarz. Während die drei erstgenannten Farben allesamt matt sind, glänzt die Ausführung in Diamantschwarz. Beachtet, dass die abgebildeten Armband-Farben nur exemplarisch sind und ihr beim Kauf auch eine andere wählen könnt.
Jetzt bei Amazon entdecken:
- Apple Watch Series 11 in Space Grau ab 433 €
- Apple Watch Series 11 in Silber ab 439 €
- Apple Watch Series 11 in Roségold ab 449 €
- Apple Watch Series 11 in Diamantschwarz ab 423 €
- Ohne Vertrag
- Größe: 42 mm
- Ohne Vertrag
- Größe: 46 mm
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 25 € Anzahlung
Apple Watch 11: Drei Farben für die Titan-Ausführung
Mit Titan-Gehäuse sieht die Apple Watch Series 11 noch mal deutlich edler aus und ist in drei anderen Farben erhältlich: Natur, Gold und Schiefer. Natur kommt Silber am nächsten und lässt potenzielle Kratzer weniger erkennen als die anderen Titan-Farben. Schiefer ist für Fans von Schwarz die beste Variante. Das Gold für die Apple Watch 11 ist sehr hell und geht farblich ein wenig in Richtung Bronze.
Jetzt bei Amazon entdecken:
- Apple Watch Series 11 (Titan) in Gold mit Milanaise-Armband ab 849 €
- Apple Watch Series 11 (Titan) in Schiefer mit Milanaise-Armband ab 849 €
- Apple Watch Series 11 (Titan) in Natur mit Milanaise-Armband ab 849 €
- Ohne Vertrag
- Größe: 42 mm
- Ohne Vertrag
- Größe: 46 mm
✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
✓ 25 € Anzahlung
Welche Farbe passt zu welchem Armband?
Bei der Wahl der Apple-Watch-11-Farbe solltet ihr auch euer gewünschtes Armband berücksichtigen. Schließlich soll dieses auch optisch bestmöglich zu eurer Smartwatch passen. Neutralere Farben wie Space Grau oder Silber lassen sich tendenziell mit mehr Armbändern kombinieren als beispielsweise Roségold.
Habt ihr es auf eines von Apples edlen Milanaise- oder Glieder-Armbändern abgesehen, empfiehlt sich zudem ein Titan-Gehäuse in der entsprechenden Farbe. Die Alu-Varianten passen leider nicht allzu gut zu den aus Edelstahl gefertigten Armbändern, da der Materialunterschied bei dieser Kombination sehr auffällig ist. Stoff- und Gummi-Armbänder wiederum lassen sich mit der Apple Watch 11 aus Alu gut kombinieren.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.