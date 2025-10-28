In welchen Farben gibt es die Apple Watch Series 11? Berücksichtigt man die beiden zur Auswahl stehenden Gehäusematerialien, ist die Smartwatch in insgesamt sieben unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich. Wir zeigen sie euch auf Bildern und im Video.

Standardmäßig hat die Apple Watch Series 11 ein Gehäuse aus Aluminium. Für einen saftigen Aufpreis könnt ihr sie euch aber auch aus Titan sichern. Je nach Material steht die Apple Watch 11 in unterschiedlichen Farben zur Auswahl, die ihr im folgenden Video – und anschließend auf Bildern – anschauen könnt.

Apple Watch 11: Vier Farben für die Alu-Variante

(© 2025 Apple ) Apple Watch 11 in der Farbe Space Grau (© 2025 Apple ) Apple Watch 11 in der Farbe Silber (© 2025 Apple ) Apple Watch 11 in der Farbe Roségold (© 2025 Apple ) Apple Watch 11 in der Farbe Diamantschwarz

Entscheidet ihr euch für die Apple Watch Series 11 aus Alu, stehen euch vier Farben zur Auswahl: Space Grau, Silber, Roségold und Diamantschwarz. Während die drei erstgenannten Farben allesamt matt sind, glänzt die Ausführung in Diamantschwarz. Beachtet, dass die abgebildeten Armband-Farben nur exemplarisch sind und ihr beim Kauf auch eine andere wählen könnt.

Apple Watch 11: Drei Farben für die Titan-Ausführung

(© 2025 ) Apple Watch 11 (Titan) in der Farbe Gold (© 2025 ) Apple Watch 11 (Titan) in der Farbe Schiefer (© 2025 ) Apple Watch 11 (Titan) in der Farbe Natur

Mit Titan-Gehäuse sieht die Apple Watch Series 11 noch mal deutlich edler aus und ist in drei anderen Farben erhältlich: Natur, Gold und Schiefer. Natur kommt Silber am nächsten und lässt potenzielle Kratzer weniger erkennen als die anderen Titan-Farben. Schiefer ist für Fans von Schwarz die beste Variante. Das Gold für die Apple Watch 11 ist sehr hell und geht farblich ein wenig in Richtung Bronze.

Welche Farbe passt zu welchem Armband?

Bei der Wahl der Apple-Watch-11-Farbe solltet ihr auch euer gewünschtes Armband berücksichtigen. Schließlich soll dieses auch optisch bestmöglich zu eurer Smartwatch passen. Neutralere Farben wie Space Grau oder Silber lassen sich tendenziell mit mehr Armbändern kombinieren als beispielsweise Roségold.

Habt ihr es auf eines von Apples edlen Milanaise- oder Glieder-Armbändern abgesehen, empfiehlt sich zudem ein Titan-Gehäuse in der entsprechenden Farbe. Die Alu-Varianten passen leider nicht allzu gut zu den aus Edelstahl gefertigten Armbändern, da der Materialunterschied bei dieser Kombination sehr auffällig ist. Stoff- und Gummi-Armbänder wiederum lassen sich mit der Apple Watch 11 aus Alu gut kombinieren.

