Apple Watch Series 2: Das solltet Ihr bei Kontakt mit Wasser beachten

Eure Apple Watch Series 2 ist bis zu einem gewissen Grad wasserbeständig und eignet sich sogar für das Schwimmen in seichtem Wasser. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Smartwatch bei regelmäßigem Wasserkontakt keinen Schaden nimmt, müsst Ihr jedoch einige Dinge berücksichtigen.

Der richtige Umgang mit der Apple Watch im Wasser

Anders als ihr Vorgängermodell ist die Apple Watch Series 2 auch für das Schwimmen im Pool oder Meer geeignet. Ihr könnt sie auch unter der Dusche tragen. Apple empfiehlt in diesem Zusammenhang jedoch, den Kontakt mit Seifen, Shampoos, Haarspülungen, Lotionen und Parfüms nach Möglichkeit zu vermeiden, da sich im schlimmsten Fall ein negativer Effekt auf Wasserdichtungen und Akustikmembranen einstellen könnte. Sollte die Apple Watch mit verschmutztem Wasser in Kontakt kommen, spült Ihr sie am besten noch einmal mit sauberem Frischwasser ab und verwendet zum Abtrocknen nach Möglichkeit ein weiches, fusselfreies Tuch. Verzichten solltet Ihr auf Eure Apple Watch beim Sporttauchen, Wasserski, Wakeboarden und allen anderen Aktivitäten, bei denen der Wasserkontakt in Verbindung mit hohen Geschwindigkeiten erfolgt.

Aktivierung der Wassersperre

Bevor Ihr Euch mit der Watch Series 2 ins Wasser wagen könnt, müsst Ihr vorher die Wassersperre aktivieren. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Sobald Ihr den Schwimmmodus anwählt, ist die Sperre automatisch aktiv. Ihr könnt die Apple Watch aber auch manuell abdichten, indem Ihr zunächst vom unteren Bereich des Zifferblatts nach oben wischt, um in das Kontrollzentrum zu gelangen. Am oberen Bildschirmrand seht Ihr nun ein Icon in Form eines blauen Tropfens. Tippt Ihr darauf, ist die Wassersperre aktiv.

Zurück im Trockenen, müsst Ihr die Apple Watch Series 2 wieder entsperren. Dreht einfach die Digital Crown an der Gehäuseseite für ein paar Sekunden, bis Euch die Display-Anzeige bestätigt, dass die Wassersperre wieder deaktiviert wurde. Ihr hört nun eine Folge von Geräuschen, deren Vibration das restliche Wasser entfernt. Mitunter seht Ihr sogar, wie kleine Wassertröpfchen aus dem Lautsprecher schießen.

Was tun, wenn Ihr die Wassersperre vergessen habt?

Solltet Ihr die Wassersperre einmal vergessen haben, aktiviert Ihr sie einfach so schnell wie möglich und entsperrt sie sofort wieder. Wiederholt den Vorgang so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Lautsprecher austritt. Versucht nicht, die Öffnungen der Smartwatch per Hand vom Wasser zu befreien: Apple warnt ausdrücklich vor dem Einsatz von Wärme und dem Einführen von Gegenständen in die Mikrofon- oder Lautsprecheröffnungen der Apple Watch Series 2. Wenn Ihr das Gerät zudem anschließend über Nacht aufladet, könnte die Verdunstung laut Hersteller schneller vonstattengehen.

