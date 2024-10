Beste Bluetooth-Lautsprecher: Vergleich der lohnendsten Modelle 2024

Es gibt zahlreiche Tests zu Bluetooth-Lautsprechern. Wir haben uns einen Überblick verschafft und euch eine Liste der besten Speaker zusammengestellt. Vergleicht und sichert euch hier ein passendes Modell.

Beste Bluetooth-Lautsprecher – Top 3 Premium-Modelle

Wenn es darum geht, den besten Bluetooth-Lautsprecher zu finden, dürft ihr nicht knausrig sein. Qualität hat eben ihren Preis. Und bei Audioprodukten gilt außerdem: Guter Klang braucht Körper. Wundert euch also nicht, dass unsere Top-3-Lautsprecher alle etwas größer und preisintensiver ausfallen. Doch die Investition lohnt sich.

JBL Boombox 3 Wifi

Einer der besten Bluetooth-Lautsprecher: Die JBL Boombox 3 (© 2024 JBL )

JBL wirbt damit, dass die Boombox 3 authentischen Konzertsound liefert. Der Bluetooth-Lautsprecher ist laut und erzeugt kräftige Bässe. Dank des integrierten WLAN-Modems unterstützt er Streams über AirPlay 2, Alexa Multi-Room Music, Chromecast oder Spotify Connect.

Des Weiteren ist eine Ladefunktion integriert, mit der ihr eure Smartphones oder andere Geräte aufladen könnt. Nutzt ihr den Akku nicht zum Aufladen von Handys, hält er einen ganzen Tag lang durch. Natürlich ist es auch möglich, den Speaker mit anderen JBL-Lautsprechern zu synchronisieren.

Angebot: Jetzt JBL Boombox 3 Wifi bei Amazon sichern JBL Boombox 3 Wifi482,4 x 256,9 x 199,7 mm6,7 kgIP67bis zu 24 Stunden1 x 60W RMS-Subwoofer + 2 x 30W RMS-Midrange +2 x 10W RMS-TweeterWLAN, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in, Spotify Connectab 420 Euro

Teufel Boomster

Im Teufel Boomster steckt ein Radio (© 2024 Teufel )

Der Teufel Boomster ist ein 2.1-Stereo-System mit zwei Hoch- und zwei Mitteltönern sowie einem mittig integrierten Frontfire-Subwoofer. Er unterstützt Bluetooth 5.0 mit aptX für kabelloses Streamen in CD-Qualität und ist sogar mit einem Radio ausgestattet. Letzteres sieht man selten bei Bluetooth-Lautsprechern. Da er spritzwassergeschützt ist, könnt ihr ihn sogar sorgenfrei im Bad aufstellen, um euch beim Baden oder Duschen beschallen zu lassen.

Angebot: Jetzt Teufel Boomster bei Amazon sichern Teufel Boomster37 x 18 x 14,8 cm3,75 kgIPX5bis zu 18 Stunden42 W (RMS)Bluetooth 5.0 (aptX), UKW, DAB+, 3,5-mm-Klinkeab 349 Euro

Sony SRS-XG500

Beim Sony SRS XG500 leuchten die Passivradiatoren (© 2024 Sony )

Der Sony SRS-XG500 liefert nicht nur einen kräftigen Sound ab, sondern sieht dabei auch noch elegant aus. Die Lichtringe der Passivradiatoren verändern ihre Farbe und die Beleuchtungsstufe je nach Stimmung und Tempo der Musik. Das macht den Bluetooth-Lautsprecher zum perfekten Gimmick für die Homeparty.

Wenn ihr dort Karaoke singen oder Gitarre spielen wollt, könnt ihr den Sony SRS-XG500 auch als Verstärker verwenden. Ein Anschluss für Mikrofone und E-Gitarren ist vorhanden.

Angebot: Jetzt Sony SRS-XG500 bei Amazon sichern Sony SRS-XG500460 x 256 x 215 mm5,6 kgIP66bis zu 30 Stundenkeine AngabeBluetooth 5.2, 3,5 mm Klinke, Stereo-Mini-Buchse, USB-A, USB-C, Mikrofon-/Gitarreneingangab 429 Euro

Die besten Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher

Da Bluetooth-Lautsprecher dank ihres eingebauten Akkus nicht von einer Steckdose abhängig sind, eignen sie sich perfekt dafür, bei Grillabenden, am Strand oder auf Outdoor-Events aller Art für die passende Hintergrundmusik zu sorgen. Hier haben wir die besten Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher gesammelt – laut, wetterfest und mit viel Ausdauer.

JBL Xtreme 4

Der JBL Xtreme 4 ist recht groß, aber dank der Trageschlaufe trotzdem handlich (© 2024 JBL )

Der JBL Xtreme ist mit zwei Tieftönern, zwei leistungsstarken Treibern und pumpenden Bassradiatoren ausgestattet. Seine "Sound-Boost-Technologie" nutzt eine KI, die in Echtzeit Audiosignale optimiert.

Noch dazu ist er wasser- und staubdicht und mit einem Akku bestückt, der bis zu 24 Stunden hält. Bei Bedarf könnt ihr aber auch euer Smartphone anschließen, um ein wenig Strom abzuzapfen. Mit Auracast könnt ihr zudem mehrere JBL-Lautsprecher miteinander synchronisieren.

Angebot: Jetzt JBL Xtreme 4 bei Amazon sichern JBL Xtreme 4297 x 149 x 141 mm2,1 kgIP67bis zu 24 Stunden2 x 30 W RMS-Woofer + 2 x 20 W RMS-TweeterBluetooth 5.3, USB-C (Eingang/Ausgang)ab 287 Euro

Kleinere Alternative: JBL Charge 5

Der JBL Charge 5 Wifi ist kompakt, macht aber gut Lärm (© 2024 JBL )

Der JBL Charge 5 ist die perfekte kleine Alternative zum JBL Xtreme. Er wiegt nicht einmal 1 kg und liegt gut in der Hand. Unter dem komplett staub- und wasserdichten Gehäuse steckt ein Lautsprechersystem mit 30 Watt + 10 Watt Leistung für einen satten Sound mit viel Bass. Und auch die Ladefunktion für Smartphones und Co. wird unterstützt.

Angebot: Jetzt JBL Charge 5 bei Amazon sichern JBL Charge 5223 x 96,5 x 94 mm960 gIP67bis zu 20 Stunden30W RMS-Woofer, 10W RMS-TweeterBluetooth 5.1, USB-A, USB-C, AirPlay 2, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in, Spotify Connectab 176 Euro

Soundboks 4

Die Soundboks 4 ist riesig, hat aber dafür auch mächtig Wumms (© 2024 Soundboks )

Wenn ihr den Nachbarn mal so richtig nerven wollt, holt ihr euch die Soundboks 4. Dieser mächtige Bluetooth-Lautsprecher erreicht eine Lautstärke von 126 dB. Zur Einordnung: Das ist so laut wie ein startendes Flugzeug.

Ihr könnt mit der Soundboks 4 also mühelos ein Privatkonzert beschallen. Dafür verknüpft ihr am besten bis zu 5 Boxen kabellos miteinander. Noch dazu ist sie sehr robust, spritzwassergeschützt und lässt sich dank integriertem Tragegriff auch leicht transportieren. Der Akku hält bis zu 40 Stunden, also mehr als genug für eine Partynacht.

Angebot: Jetzt Soundboks 4 bei Amazon sichern Soundboks 4430 × 660 x 320 mm16,1 kgIP 65bis zu 40 Stunden3 x 72 Watt RMSBluetooth 5.0, 2 × symmetrische Kombi-Eingänge (XLR + 6,35 mm Klinke), 1 x 3,5 mm Klinkeab 996 Euro

Kleinere Alternative: Soundboks Go

Die Soundboks Go mit Tragerucksack (© 2024 Soundboks )

Zugegeben ... die SoundBoks Go ist immer noch ziemlich groß und schwer, aber im Vergleich zur SoundBoks 4 ist sie definitiv der handlichere Bluetooth-Lautsprecher. Außerdem ist sie auch deutlich günstiger. Trotzdem liefert sie mächtige 2 x 72 Watt Leistung und erreicht eine brachiale 121-dB-Lautstärke. Habt ihr Lust, ein Privatkonzert zu veranstalten, könnt ihr sogar bis zu 5 Soundboks-Lautsprecher verknüpfen.

Angebot: Jetzt Soundboks Go bei Amazon sichern Soundboks Go459 × 316 × 266 mm9,2 kgIP65bis zu 40 Stunden2 × 72 WattBluetooth 5.0, 1 × 3,5 mm Klinkeab 699 Euro

Bose SoundLink Max

Der Bose Soundlink Max hat einen sehr klaren, natürlichen Klang (© 2024 )

Der Bose SoundLink Max ist vielleicht nicht so laut wie die Soundboks oder der JBL Xtreme 4, überzeugt dafür aber mit einem besonders klaren, natürlichen Klang und satten Bässen. Er ist komplett gegen Dreck, Staub und Wasser geschützt und übersteht dank der Silikonverkleidung auch den einen oder anderen Sturz.

Über den USB-C-Port könnt ihr bei Bedarf euer Smartphone oder andere Geräte aufladen. Mit den EQ-Einstellungen könnt ihr den Klang des Bose SoundLink Max ganz nach euren Vorlieben anpassen. Alternativ ist auch eine Kalibrierung per Bose-App möglich, über die ihr auch Software-Updates aufspielen könnt.

Angebot: Jetzt Bose SoundLink Max bei Amazon sichern Bose SoundLink Max265 x 120 x 105 mm2,13 kgIP67bis zu 20 Stundenkeine AngabeBluetooth 5.3, USB-C, 3,5 mm Klinkeab 328 Euro

Kleinere Alternative: Bose SoundLink Flex (2. Gen)

Der Bose SoundLink Flex (Gen. 2) hat eine praktische Trageschlaufe (© 2024 Bose )

Der Bose SoundLink Flex (2. Gen) hat zwar etwas weniger Power als der SoundLink Max, ist dafür aber auch deutlich kleiner und leichter. Dank des silikonummantelten Gehäuses ist er rundum vor Stürzen, Dreck und Wasser geschützt. Tatsächlich schwimmt er sogar oben, wenn ihr ihn in den Pool werft.

Die PositionIQ-Technologie passt den Klang optimal der Umgebung an. Braucht ihr trotzdem mehr Klangvolumen, könnt ihr zwei Bose-Lautsprecher paaren und so für Stereobeschallung sorgen.

Angebot: Jetzt Bose SoundLink Flex (Gen 2.) bei Amazon sichern Bose SoundLink Flex201 x 91 x 53 mm600 gIP67bis zu 12 Stundenkeine AngabeBluetooth 5.3, USB-Cab 152 Euro

Hinweis: Die "Gen 1" des SoundLink Flex ist zwar schon ein wenig älter, gehört aber nach wie vor zu den besten Bluetooth-Lautsprechern – und ist dazu günstiger als die "Gen 2". Sichert euch den Bose SoundLink Flex für nur 118 Euro bei Amazon.

Mini-Bluetooth-Lautsprecher unter 50 Euro

Wir haben euch drei Bluetooth-Lautsprecher für unter 50 Euro herausgesucht. Die Klangqualität hält natürlich nicht mit den größeren Geräten mit, aber das braucht sie auch nicht. Hier geht es um Praktikabilität.

Anker Soundcore Mini 3

Der Anker Soundcore Mini 3 überzeugt mit einer erstaunlichen guten Akkulaufzeit (© 2024 Anker )

Der Anker Soundcore Mini 3 liefert trotz seiner geringen Größe eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden ab. Damit sticht er unter den Mini-Bluetooth-Lautsprechern unter 50 Euro hervor.

Stark ist auch der 360-Grad-Sound, den man von einem Lautsprecher im Kaffeetassenformat nicht unbedingt erwarten würde. Habt ihr Lust, etwas Verrücktes auszuprobieren, verbindet ihr bis zu 100 Soundcore Mini 3 für hundertfaches Klangvolumen – oder ihr nehmt nur zwei für überzeugenden Stereosound.

Angebot: Jetzt Anker Soundcore Mini 3 bei Amazon sichern Anker Soundcore Mini 36,9 x 6,9 x 8,4 cm227 gIPX7bis zu 15 Stunden6 WattBluetooth 5.0, USB-Cab 39,99 Euro

JBL Clip 4

Den JBL Clip 4 befestigt ihr wie einen Karabiner am Rucksack oder am Gürtel (© 2024 JBL )

Der JBL Clip 4 zeichnet sich vor allem durch seine Handlichkeit aus. Der Bluetooth-Lautsprecher ist sehr klein und lässt sich dank des Karabiners leicht am Rucksack oder am Gürtel befestigen. Noch dazu ist er staub- und wasserdicht.

Das macht den JBL 4 auch zu einem guten Outdoor-Lautsprecher, obwohl er aufgrund seiner Größe natürlich nicht genug Power hat, um eine ganze Party zu beschallen. Für die Fahrradtour oder einen Spaziergang liefert er aber einen knackigen Sound.

Angebot: Jetzt JBL Clip 4 bei Amazon sichern JBL Clip 48,6 x 13,5 x 4,6 cm239 gIP67bis zu 10 Stunden5 WattBluetooth 5.1, USB-Cab 46 Euro

Hinweis: Falls ihr doch bereit seid, ein paar Euro mehr zu investieren, könnt ihr euch auch den neueren und leistungsstärkeren JBL Clip 5 bei Amazon ab 62 Euro kaufen.

Creative Muvo Play

Auch der Creative Muvo Play hat eine praktische Einkerbung für Trageschlaufen (© 2024 Creative )

Klein, laut und günstig – der Creative Muvo Play hat nicht nur einen coolen Namen, sondern macht auch ordentlich Radau. Die Klangqualität ist der eines kleinen Bluetooth-Lautsprechers unter 50 Euro angemessen.

Der Muvo Play verfügt außerdem über eine Freisprechfunktion und lässt sich bei Bedarf mit einem zweiten Muvo Play für satten Stereosound paaren. Da er bis zu einer Tiefe von 1,5 m für 30 Minuten wasserdicht ist, ist er außerdem ein guter Begleiter für unterwegs.

Angebot: Jetzt Creative Muvo Play bei Amazon sichern Creative Muvo Play8 x 8 x 11 cm360 gIPX7bis zu 10 Stunden10 WattBluetooth 5.0, 3,5 mm Klinke, USB-C, Apple Siri, Google Assistantab 40 Euro

Darauf ist bei Bluetooth-Lautsprechern zu achten

Wer den besten Bluetooth-Lautsprecher sucht, hat es nicht leicht, denn es gilt, einige Details zu beachten. Deshalb haben wir euch eine kurze Checkliste zusammengestellt, die ihr durchgehen könnt, wenn ihr euch auf die Suche macht:

Bluetooth

Für eine latenz- und verlustfreie Verbindung ist es wichtig, dass der Lautsprecher moderne Bluetooth-Standards unterstützt. Im Handel sind Geräte mit der Version Bluetooth 5.4 die aktuellsten (Stand: Oktober 2024). Der Standard Bluetooth 6.0 wurde allerdings schon angekündigt und dürfte die drahtlose Verbindung in Zukunft noch energieeffizienter und stabiler machen.

Gewicht

Natürlich ist es angenehmer, wenn der Bluetooth-Lautsprecher leicht ist. Bedenkt jedoch, dass ein hohes Gewicht bei Audiogeräten ein Hinweis auf Qualität ist. Hochwertige Treiber, Magnete und Verstärker sind nämlich schwer. Außerdem braucht ein guter Speaker ausreichend Membranfläche. Er muss also auch eine gewisse Größe haben, um wirklich gut klingen zu können.

Schutzart

Die IP-Schutzklasse verrät euch, wie gut ein Bluetooth-Lautsprecher geschützt ist. Die erste Ziffer (0 bis 6) gibt an, wie gut der Schutz gegen Staub ist. Die zweite (0 bis 9) steht für den Wasserschutz. Je höher die Zahlen, desto besser der Schutzfaktor. IP68 steht z. B. für einen sehr guten Staub- und Wasserschutz.

Akkulaufzeit

Da ihr euren Bluetooth-Lautsprecher sicher nicht nur zu Hause verwenden werdet, sondern auch für unterwegs einsteckt, ist eine lange Akkulaufzeit sehr wichtig. Wir empfehlen, ein Gerät zu kaufen, das mindestens 10 Stunden Laufzeit unterstützt. Natürlich gilt: je mehr, desto besser.