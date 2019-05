Googles Android-Sperre für Huawei: Was das für euch bedeutet

Was erwartet Huawei-Nutzer nach der Android-Sperre von Google?

Google arbeitet offiziell nicht mehr mit Huawei zusammen – das US-Unternehmen entzieht seinem chinesischen Ex-Partner damit unter anderem die Lizenz zur Nutzung von wichtigen Teilen des Android-Ökosystems. Auch die Huawei-Tochter Honor ist betroffen. Zwar handelt es sich dabei um die Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China, doch die Auswirkungen sind global. Aber was genau bedeutet der Android-Bann gegen Huawei für euch? Wir klären die wichtigsten Fragen!

Google entzieht Huawei die Lizenz

Huawei- und Honor-Smartphones erhalten keine Updates mehr

Ihr könnt euer Smartphone weiterhin benutzen

Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den USA und China

Zunächst einmal wie es dazu kam: Seit Monaten tobt zwischen den Handelsmächten USA und China ein Handelsstreit – und vergangenen Mittwoch machte US-Präsident Donald Trump ernst. Es wurde per Dekret der "nationale Telekommunikationsnotstand" ausgerufen, wodurch chinesische Firmen keinerlei Technologie mehr von US-Kommunikationsunternehmen kaufen dürfen.

Weshalb genau es Huawei erwischt hat? Trump erhebe laut Spiegel Online einen ganz konkreten Vorwurf gegen das chinesische Unternehmen: Angeblich soll es China mithilfe der in den USA vertriebenen Technologien von Huawei möglich sein, Spionage zu betreiben, weshalb die Firma nun auf einer "Schwarzen Liste" steht. Der Smartphone-Riese selbst bestreitet diese Vorwürfe.

Kann ich mein Huawei- und Honor-Gerät überhaupt weiter nutzen?

Ja, das ist auch weiterhin möglich. Denn der Android-Bann bedeutet Konkret "nur", dass Huawei künftig keine Android-Updates erhält und kommende Geräte keine Google-Apps wie unter anderem Gmail erhalten werden. Über den offiziellen Twitter-Account versicherte Android allerdings bereits, dass Huawei-User auch weiterhin auf den Google Play Store und die Sicherheitsvorkehrungen von Google Play Protect Zugriff haben werden. Das soll laut welt.de für alle bereits verkauften und im Handel gelagerten Geräte gelten.

Aktuelle Android-Updates gehören allerdings erstmal der Vergangenheit an. Bisher sieht es aber ganz danach aus, als müsste Huawei fortan warten, bis die Android-Neuerungen als Open Source veröffentlicht werden. Denn alles, was das Android Open Source Project (AOSP) umfasst, soll von der Android-Sperre für das chinesische Unternehmen nicht betroffen sein. Trotzdem birgt das für das Unternehmen einen großen Nachteil zur Konkurrenz: Denn die Android-Updates werden erst dann zur Verfügung gestellt, wenn bereits die ersten hauseigenen Geräte mit der entsprechenden Software auf dem Markt sind.

Welche Huawei-Geräte sind konkret betroffen?

Grundsätzlich sind von der Sperre alle Huawei- und Honor-Geräte betroffen. Das gilt nicht nur für Smartphones ­– ob bereits auf dem Markt oder noch ausstehend – sondern auch für Tablets, die mit Android laufen. Das aktuelle Flaggschiff Huaweis, das P30 Pro, wird zwar aktuell noch mit dem neuesten Android 9.1 ausgeliefert, doch das im Herbst ausstehende Android 10 soll dann schon nicht mehr für die Geräte des chinesischen Handyherstellers zur Verfügung stehen.

Was Google und Huawei zum Android-Bann sagen

In einem offiziellen Statement, auf das sich tagesschau.de bezieht, betonte das chinesische Unternehmen sowohl für Huawei als auch Honor weiterhin Sicherheitsupdates und Kundendienste anzubieten. Außerdem verwies die Tech-Firma darauf, dass sie in den vergangenen Jahren sehr eng an der Weiterentwicklung von Android mitgearbeitet hätten und die gesamte Smartphone-Industrie daran hatte profitieren können.

Ein Google-Sprecher bestätigte gegenüber spiegel.de auf der anderen Seite, dass sie sich an das "jüngst erlassene Dekret" halten würden und die "damit verbundenen Implikationen" prüfen würden. Damit scheint das US-Unternehmen nur noch einmal betonen zu wollen, dass das Ganze nicht ihre Idee war und sie sich nur an Vorgaben halten.

Was hat Huawei nun vor?

Im Interview mit welt.de erklärte Huaweis Smartphone-Boss Richard Yu vor Kurzem bereits, das Unternehmen habe sich aufgrund des andauernden Handelsstreits bereits auf den Fall eingestellt, dass ihnen Microsoft- oder Google-Lizenzen entzogen werden könnten. Für den Fall der Fälle sei Huawei "gewappnet". Laut The Verge soll der Handy-Hersteller an einem eigenen, alternativen Betriebssystem zu Android gearbeitet haben. Mehr ist dazu allerdings noch nicht bekannt. Darüber hinaus habe das Unternehmen laut spiegel.de vor, die Entscheidung der US-Regierung anzufechten.

Ihr könnt also nicht viel tun außer warten. Bis zur Veröffentlichung von Android 10 habt ihr noch keinen dramatischen Nachteil im Vergleich zu anderen Herstellern und vielleicht beruhigt sich die Lage ja bis dahin: Entweder legen die USA und China den Handelsstreit bei, oder Huawei hat tatsächlich ein Betriebssystem in petto.