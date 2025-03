Das Handy mit dem TV zu verbinden war noch nie so einfach wie jetzt. Euch steht eine ganze Reihe von Optionen offen, egal ob ihr einen Smart TV oder regulären Fernseher nutzt. So könnt ihr schnell und einfach zum Beispiel eure Urlaubsfotos auf dem großen Bildschirm präsentieren, einen lustigen Clip auf YouTube zeigen oder eure Lieblingsfilme und Serien bei Netflix, Amazon Prime und Co. schauen. Wir erklären euch, wie es geht.

Das benötigt ihr

Je nachdem, wie ihr das Smartphone mit dem TV verbinden wollt, sind ein paar Dinge Voraussetzung – neben den Geräten selbst natürlich. Wir haben diese für euch nach Verbindungsmethoden mit und ohne Kabel unterteilt.

Verbinden mit Kabel

HDMI-Kabel: Zum Verbinden der beiden Geräte. Hier sollten fast alle HDMI-Kabel ihren Dienst tun.

Zum Verbinden der beiden Geräte. Hier sollten fast alle HDMI-Kabel ihren Dienst tun. USB-C- oder Lightning-Adapter mit HDMI: Euer Handy hat sonst keinen passenden Port für das HDMI-Kabel. Tipp: holt ihr euch einen Adapter mit Power Delivery, könnt ihr das Handy auch aufladen, während es mit dem TV verbunden ist. Hinweis: Auch für einige ältere Handys mit Micro-USB gibt es entsprechende Adapter, jedoch kein Power Delivery.

Euer Handy hat sonst keinen passenden Port für das HDMI-Kabel. Tipp: holt ihr euch einen Adapter mit Power Delivery, könnt ihr das Handy auch aufladen, während es mit dem TV verbunden ist.

Verbinden ohne Kabel

WLAN: Ohne Netzwerk, keine drahtlose Verbindung. Für die meisten Smart-TVs braucht ihr nicht mehr als das. Beide Geräte müssen sich im selben WLAN befinden.

Ohne Netzwerk, keine drahtlose Verbindung. Für die meisten Smart-TVs braucht ihr nicht mehr als das. Beide Geräte müssen sich im selben WLAN befinden. Ggf. Chromecast, FireTV oder Apple TV: Insbesondere, wenn euer Fernseher sehr alt ist und keine smarten Funktionen bietet.

Handy mit TV verbinden: Miracast oder Fire TV Stick für Android nutzen

Selbst wenn euer Smart TV schon mindestens fünf Jahre alt ist, unterstützt er mit hoher Wahrscheinlichkeit Miracast beziehungsweise Screen Mirroring (übersetzt: Bildschirmspiegelung). Das Feature ermöglicht es euch, den Bildschirm eures Smartphones direkt auf euren Fernseher zu spiegeln – inklusive Ton. Diese Methode steht allerdings nur Besitzern eines Android-Geräts zur Verfügung, mit einem iOS-Gerät funktioniert es nicht.

Gut zu wissen: Diese Anleitung ist für euch auch dann relevant, wenn ihr einen Amazon Fire TV für die Verbindung nutzen wollt. Das Streaming-Gadget nutzt ebenfalls Miracast. So geht ihr dafür vor:

Sucht und startet die entsprechende Option auf eurem TV. Abhängig vom Hersteller heißt das Feature "Screen Mirroring", "Miracast" oder "Bildschirm spiegeln". Alternativ: Startet euren Amazon Fire TV

Sucht und startet die entsprechende Option auf eurem Smartphone in den Einstellungen. Auch hier nutzen die Hersteller verschiedene Namen, Samsung etwa spricht von "Smart View". Andere Marken nutzen Begriffe wie "Display duplizieren". In der Regel werdet ihr bei den Display-Settings fündig.

Bestätigt die Verbindungsanfrage

Die Bildschirmübertragung startet

Die meisten aktuellen Smart TVs unterstützen Miracast (© 2018 CURVED )

Einschränkungen und Vorteile

Miracast steht auch auf vielen älteren Fernsehern zur Verfügung und ist für Android-Nutzer quasi die letzte Option oder Alternative zum HDMI-Kabel, wenn ihr keine der anderen in diesem Artikel aufgeführten Möglichkeiten nutzen könnt. Wir sprechen hier aber bewusst von einer "letzten Option" – denn die Nachteile überwiegen und für viele Anwendungsfälle ist Miracast schlicht nicht geeignet.

Denn: An der Auflösung könnt ihr in der Regel nichts ändern. Miracast übernimmt das, was euer Handy ausgibt. Und da moderne Smartphones mindestens ein Seitenverhältnis von 19:9 mitbringt (Und TVs typisch 16:9), bekommt ihr hier kein Bild ohne schwarze Balken.

Miracast hat noch einen weiteren Nachteil: Zumindest bei diversen Testläufen von uns ist die kabellose Verbindung nicht immer stabil und es kann zu deutlichen Verzögerungen bei der Übertragung kommen. Wir haben nur in seltenen Fällen Videos flüssig abspielen können. Jegliches Bewegtbild-Vorhaben fällt dadurch raus.

Geeignet für...

Die WLAN-Verbindung zwischen den Geräten eignet sich also eher, wenn ihr Fotos oder Webseiten auf dem Fernseher betrachten wollt. Die zum Teil extremen Verzögerungen konnten wir auf alten sowie neuen TV-Modellen in unterschiedlichen WLAN-Netzwerken feststellen.

TV und iPhone via AirPlay/Apple TV verbinden

Das Apple-Gegenstück zu Miracast ist AirPlay. Viele moderne Fernseher bieten das Feature ab Werk an. Falls nicht, könnt ihr AirPlay auch via Apple TV nachrüsten. Danach gibt es mehrere Wege, wie ihr Inhalte auf den Fernseher bringt. Je nachdem, ob ihr ein bestimmtes Medium oder den gesamten Bildschirminhalt auf dem TV sehen möchtet.

-> Jetzt bei Amazon: Apple TV 4K mit 64 GB Speicher

Ganzen Smartphone-Bildschirm mit AirPlay streamen

Über diese Methode wird alles auf dem TV angezeigt, was auf eurem iPhone-Bildschirm zu sehen ist. Darunter auch Homescreen und jede App, die ihr startet – ihr spiegelt den Bildschirm eures Handys.

Wählt AirPlay als Quelle auf eurem Fernseher aus oder startet euren Apple TV

Öffnet das Kontrollzentrum auf eurem iPhone (von oben rechts nach unten wischen. Bei iOS 11 oder älter: von unterem Rand nach oben wischen)

Sucht das Symbol mit den zwei Rechtecken. Standardmäßig findet ihr es oben links direkt unter euren Verbindungseinstellungen und links von der Helligkeitsregelung.

Wählt im Pop-up "Bildschirmsynchronisierung" euren Fernseher oder Apple TV aus

ggf. müsst ihr nun einen Code eingeben, der auf eurem TV auftaucht

Anschließend wird euer kompletter Smartphone-Screen auf dem TV wiedergegeben.

Wenn ihr die Verbindung beenden wollt, geht ihr abermals ins Kontrollzentrum. Dort lässt sich die Bildschirmspiegelung auf dem selben Wege wieder deaktivieren.

Mit einem Apple TV bringt ihr auf jeden Fernseher AirPlay 2. Die Box hat aber auch weitere Vorteile wie die flotte Benutzeroberfläche – und eine TV-Farbkalibrierung, sofern ihr ein iPhone besitzt. (© 2017 CURVED )

Nur ausgewähltes Video oder Song streamen

Ihr könnt über AirPlay auch ganz gezielt ein Video oder sogar Songs direkt zum TV senden. Das bietet sich etwa an, wenn andere Personen nicht gleich alles sehen sollen, was auf eurem Handy-Bildschirm passiert. Noch ein Vorteil: Ihr könnt euer Handy dann als eine Art Fernbedienung nutzen.

Wählt AirPlay als Quelle auf eurem Fernseher aus oder startet euren Apple TV

Startet die Video- oder Musik-App, von der aus ihr Inhalte auf den TV bringen wollt (z.B. Spotify oder Netflix).

Startet die Wiedergabe auf dem Handy.

Sucht nach dem AirPlay-Symbol (die Kreise mit dem kleinen Dreieck am unteren Ende) und tippt es an. Bei den meisten Video-Streaming-Apps findet ihr die Funktion oben rechts vom Bildschirmrand. Bei Apps wie Spotify müsst ihr zunächst auf das Symbol mit Lautsprecher und Screen tippen (im Hauptmenü findet ihr das Symbol links nebem dem Wiedergabe-Button)

Wählt das Gerät aus, auf das ihr den Inhalt streamen wollt

Die Wiedergabe startet automatisch im korrekten Format.

Tipp: Das Feature eignet sich auch, wenn ihr bei einer anderen Person zu Besuch seid und dort etwas Musik abspielen wollt. Insbesondere wenn eine Soundanlage mit dem TV verbunden ist, könnt ihr über AirPlay unkompliziert die Kontrolle übernehmen und Lieder abspielen. So könnt ihr auch euer Das Feature eignet sich auch, wenn ihr bei einer anderen Person zu Besuch seid und dort etwas Musik abspielen wollt. Insbesondere wenn eine Soundanlage mit dem TV verbunden ist, könnt ihr über AirPlay unkompliziert die Kontrolle übernehmen und Lieder abspielen. So könnt ihr auch euer iPad mit dem Fernseher verbinden.

Einschränkungen und Vorteile

AirPlay ist der einfachste und beste Weg für Apple-Nutzer. Nachteile gibt es nicht wirklich: In unserem Test war die Verbindung stets stabil und auch hochauflösende Videos landen flüssig auf dem großen Bildschirm.

Allerdings muss der TV AirPlay auch unterstützen oder ihr benötigt ein Apple TV – und ihr müsst zwingend ein iPhone (oder ein iPad bzw. MacBook) besitzen, um die Funktion nutzen zu können. Wer nicht im Apple-Ökosystem unterwegs ist, schaut also in die (schwarze) Röhre.

Geeignet für...

Diese Methode eignet sich für sämtliche Inhalte, wenn ihr euer iPhone mit dem TV verbinden wollt. Über euer WLAN sind euch im Prinzip keine Einschränkungen gegeben. Sofern euer WLAN stabil ist, selbstredend. Mehr zum Thema erfahrt ihr übrigens hier: Alles über AirPlay 2.

Für Android empfohlen: Chromecast oder Google TV Streamer

Wollt ihr Fotos, Videos oder Filme über euer Android-Handy auf dem TV anzeigen, empfehlen wir euch einen Google Chromecast/Google TV Streamer oder entsprechende Dritthersteller-Gadgets mit Google Cast. Die Geräte bringen Inhalte direkt über euer WLAN-Netzwerk auf den großen TV-Bildschirm. Und das in der Regel mit einer stabilen Verbindung, die heutzutage ähnlich zuverlässig wie der Weg via HDM-Kabel ist.

Einige Smart-TVs bringen auch ab Werk ein Chromecast-Feature mit. Etwa Sony setzt seit vielen Generationen auf das Betriebssystem Android TV. Hier ist das Cast-Feature direkt ins System integriert und ihr könnt direkt loslegen. Davon ab läuft es ähnlich ab wie beim iPhone und AirPlay.

Der Google TV Streamer hat die Chromecast-Serie 2024 ersetzt. (© 2024 Google )

Google Chromecast: Ganzen Bildschirm auf TV übertragen

Diese Schritte lassen euch TV und Handy verbinden, wenn ihr den kompletten Screen teilen wollt. Bei der Bildschirmübertragung wird alles gespiegelt, was auf eurem Smartphone sichtbar ist:

Startet euren Chromecast bzw. Google TV Streamer – oder wechselt auf dem TV die Quelle auf das entsprechende Casting-Feature

Öffnet die Google Home App.

Unter "Geräte" wählt ihr euren Fernseher oder eure Streaming-Box aus.

Tippt auf "Bildschirm streamen" um die Übertragung zu beginnen.

Nur bestimmten Inhalt von Chromecast auf TV übertragen

Ihr könnt auch hier nur bestimmte Inhalte direkt auf euren Fernseher übertragen. Euer Handy ist dann die Fernbedienung. Und das geht so:

Startet eure Streaming-Box oder wechselt den Kanal eures TVs auf die Google-Cast-Funktion.

Startet eure Video- oder Musik-App und beginnt mit der Wiedergabe.

Tippt auf das Symbol mit dem Fernseher – bei den meisten Anwendungen oben rechts zu finden.

Wählt euren Fire TV, Chromecast oder Fernseher aus der Liste aus.

Einschränkungen und Vorteile

Über diese Methoden könnt ihr euren TV ähnlich komfortabel verbinden wie es mit iPhone und AirPlay möglich ist. Mit einem Google-Streamer ist die Verbindung unserer Erfahrung nach auch stabil. Hier gibt es keine Einschränkungen. Die günstigste Methode ist hier ein Dritthersteller-Stick mit Google Cast. Denn Google hat den Chromecast offiziell eingestellt und durch den teureren aber leistungsfähigeren Google TV Streamer ersetzt.

Bildschirm auf TV mit DLNA übertragen

Eine weitere Methode bietet DLNA (Digital Living Network Alliance). Aus unserer Sicht eher ein Weg für Kenner, der mit iPhone und Android funktioniert. Insbesondere moderne smarte TVs sollten den entsprechenden Standard unterstützen. Mit vielen älteren Fernsehern dürfte diese Weg hingegen nicht möglich sein.

Um über DLNA euer Handy mit dem TV zu verbinden, benötigt ihr in eine zusätzliche App. Im Apple App Store oder Google Play Store findet ihr viele entsprechende Anwendungen. Je nach App sind die nötigen Schritte jedoch abweichend, weshalb wir euch an dieser Stelle keine allgemeine Anleitung geben können.

Einschränkungen und Vorteile

Macht z.B. Miracast Probleme, könnt ihr DLNA als kabellose Alternative ausprobieren. Allerdings ist dieser Weg mit mehr Aufwand verbunden, da ihr eine App installieren und euch in dieser zurechtfinden müsst.

Geeignet für...

Kenner, die auf keine der anderen Methoden zurückgreifen wollen. In der Regel dürfte die Verbindung aber stabil sein, sodass ihr davon ab sämtliche Smartphone-Inhalte auf den TV bringen könnt.

Smartphone via HDMI-Kabel verbinden

Schon gewusst? Der USB- (Android und neuere iPhones) oder Lightning-Anschluss (iPhone 14 oder älter) eures Handys ist nicht nur zum Aufladen des mobilen Geräts und zur Datenübertragung geeignet. Mit einem entsprechenden Adapter könnt ihr diesen auch nutzen, um das Handy mit dem Fernseher zu verbinden. Passende HDMI-Adapter gibt es für Micro-USB, USB-C sowie für Lightning, falls ihr ein iPhone mit dem Fernseher verbinden wollt. Nahezu jedes Kabel mit HDMI lässt sich hierfür nutzen.

Schließt das HDMI-Kabel an einem freien HDMI-Slot des Fernseher an.

Wechselt den Kanal des TVs auf den entsprechenden HDMI-Anschluss.

Verbindet das Kabel mit eurem Adapter.

Steckt den Adapter in den Anschluss eures Smartphones.

Im Prinzip könnt ihr via Adapter an jedes Handy mit USB-C-Anschluss ein HDMI-Kabel anschließen. (© 2023 CURVED )

Sobald ihr Handy und TV verbunden habt, sollte der Bildschirminhalt des Smartphones automatisch auf dem großen Screen auftauchen. Praktisch: Startet ihr Streaming-Apps wie Netflix, wechselt das Bildformat automatisch auf das Seitenverhältnis des Videos und ihr könnt es so schauen, als würdet ihr eine Streaming-Box nutzen. Das klappt übrigens auch mit gängigen Tablets wie den aktuellen iPad-Modellen.

Jetzt auf Amazon

Tipp: Diese Methode ist etwa dann zu empfehlen, wenn ihr in einem Hotel oder Ferienhaus seid und möglichst ohne Aufwand eure Lieblingsserien auf dem dort vorhandenen Fernseher schauen wollt. So müsst ihr nicht eure Streaming-Kontodaten in einen fremden Smart-TV eingeben.

Einschränkungen und Vorteile

Über Kabel ist die Verbindung zum TV-Gerät deutlich stabiler als über ein drahtloses Netzwerk. Ihr könnt also ohne Ruckler und Verzögerungen Videos starten oder sogar Mobile-Games spielen.

Bedenkt aber, dass ihr zur Bedienung weiterhin das Smartphone braucht. Ihr seid also an die Reichweite eures HDMI-Kabels gebunden. Wir empfehlen deshalb ein möglichst langes Kabel, damit ihr nicht direkt vor dem Fernseher sitzen müsst, wenn ihr das Handy bedienen wollt.

Schon gewusst? Samsung-Handys wie das Galaxy S25 verfügen über die sogenannte DeX-Funktion. Verbindet ihr euren TV oder Monitor mit kompatiblen Samsung-Handys, bekommt ihr eine eine angepasste Benutzeroberfläche auf den großen Bildschirm. Ein Vollbild ohne schwarze Balken, ähnlich dem Desktop von Windows-Computern. Hier könnt ihr entsprechend auch Apps im angepassten Format starten. Das Handy wird dadurch zu eine Art Computer. Auch Maus und Tastatur lassen sich anschließen. Entweder über Bluetooth. Oder direkt via USB, sofern ihr einen HDMI-Adapter mit USB-Ports besitzt.

Geeignet für...

Verbindet ihr Handy und TV über HDMI, ist das eure beste Option, wenn keine der nachfolgenden kabellosen Funktionen für euch infrage kommen. Ihr könnt uneingeschränkt Inhalte vom Smartphone auf den Fernseher bringen. Nur mit der oben erwähnten Komfort-Einschränkung.

Fazit: Handy lässt sich über viele Wege mit TV verbinden

Ihr seht: Ihr habt je nach TV-Modell oder Zusatz-Ausstattung unterschiedliche Wege, wie ihr euren Fernseher mit dem Smartphone verbinden könnt. Insbesondere für iPhones empfehlen wir AirPlay, während Android-Handys das beste Ergebnis über Google Cast erzielen. Steht euch das nicht zur Verfügung, könnt ihr es auch über DLNA oder direkt via HDMI-Kabel versuchen.

Miracast ist hingegen ein bereits sehr altes Feature, das aus unserer Sicht nicht zuverlässig genug ist für Bewegtbild. Wenn das Bild stockt oder Ton und Video auf dem Fernseher mit Versatz laufen, vergeht der Streaming-Spaß schnell. Klar: Bei euch kann es womöglich auch besser laufen als auf unseren Testgeräten. Dennoch empfehlen wir Miracast eher als letzte Option.

