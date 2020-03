Mit dem iPhone 11 Pro hat Apple ein äußerst potentes Spitzen-Smartphone auf den Markt gebracht. Das Potenzial könnt ihr mit dem richtigen Zubehör noch besser ausnutzen. Wir stellen euch die besten Gadgets fürs Apple iPhone 11 Pro vor, die auch zuhause sehr nützlich sind und Spaß machen.

Für alle, die jetzt zuhause bleiben, ist ein gutes Smartphone wie das Apple iPhone 11 Pro ein wertvolles Tool – sei es im Home Office, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren oder auch einfach, um sich ein bisschen abzulenken.

Noch mehr habt ihr von eurem iPhone 11 Pro, wenn ihr es zusammen mit praktischem Zubehör und spannenden Gadgets nutzt, die für gute Laune sorgen. Wir stellen euch zehn Gadgets für Apples Spitzen-Smartphone vor, die ihr jetzt vielleicht gut gebrauchen und online bestellen könnt.

Schicker Ladeständer fürs iPhone 11: Belkin BOOST UP

Kabelloses Aufladen per Induktion ist beim iPhone 11 Pro natürlich kein Problem. Alles, was ihr braucht, ist ein nach dem Qi-Standard zertifiziertes Ladegerät. Der BOOST UP Ladeständer von Belkin lädt euer iPhone 11 Pro innerhalb von wenigen Stunden komplett auf. Er ist fürs iPhone zertifiziert und lädt den Akku eurer Apple-Geräte mit 7,5 Watt Ladestrom maximaler Ladegeschwindigkeit auf.

In dem Ständer findet euer iPhone perfekten Halt, sowohl aufrecht als auch im Querformat. Dadurch könnt ihr das Smartphone auch während des Ladevorgangs ohne Probleme bedienen oder zum Beispiel einen Film ansehen. Das Ladegerät ist groß genug, dass auch das größere iPhone 11 Pro Max ohne Probleme darauf Platz hat.

Farben: Schwarz oder Weiß

Preis: ca. 45 Euro

Zum Produkt bei Belkin

Sorgt für Ruhe: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Die Kinder sind Zuhause und kaum zu bändigen? Mit den Noise Cancelling Headphones 700 von Bose gönnen sich gestresste Eltern ein wenig Ruhe, während der Partner sich um die Kinder kümmert. Der kabellose Bluetooth-Kopfhörer ist mit dem iPhone 11 Pro und allen anderen Apple-Geräten kompatibel. Durch eine 11-stufige Lärmreduzierung könnt ihr ganz individuell den Sound des Kopfhörers an eure Umgebung anpassen und die Musik von eurem iPhone genießen.

Der Klang des Over-Ear-Headsets ist – wie von Bose gewohnt – herausragend. Damit könnt ihr ganz in eure Lieblingsmusik eintauchen und alle Sorgen um euch herum für eine Weile vergessen. Mit dem leistungsstarken Mikrofonsystem könnt ihr mit dem Bose Noise Cancelling Headphones 700 auch wunderbar Telefonate führen.

Farben: Schwarz, Silber und als Limited Edition in Limestone

Preis: ca. 400 Euro

Produktseite bei bose.de

Perfekter Schutz fürs iPhone 11 Pro: OtterBox Vue Series Hülle

Gerade wenn ihr auf wichtige Informationen angewiesen seid und mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben wollt, ist es wichtig, das Smartphone angemessen zu schützen. Eine perfekte Schutz-Hülle für das iPhone 11 Pro ist die OtterBox Vue Series. Das Case aus Hartplastik bewahrt euer Apple-Smartphone vor Schäden durch Stürze, Schläge und vor Kratzern. Screen Bumper mit abgeschrägten Kanten schützen zusätzlich den Touchscreen.

Die OtterBox Vue Series ist ultradünn und folgt den Linien des iPhone 11 Pro, sodass die Hülle im Gebrauch kaum stört. Das schicke Design mit seinem auffälligen Muster macht das Smartphone außerdem zu einem echten Hingucker. Die OtterBox Vue ist neben der transparenten und schwarzen Version im Apple Onlineshop auch exklusiv in den Farben Blau und Violett und auch für das iPhone Pro Max erhältlich.

Preis: ca. 40 Euro

OtterBox Vue Series bei Apple

Coole Beats: Skoogmusic Skwitch

Mit dem Skoogmusic Skwitch könnt ihr zuhause kreativ werden und in Verbindung mit dem iPhone 11 Pro euren ganz persönlichen Sound komponieren. Das kleine Musikinstrument wird direkt ans iPhone geklemmt und schon lassen sich eigene Riffs, Melodien und Akkordsequenzen erstellen.

Für den Skwitch braucht ihr keine großen musikalischen Vorkenntnisse. Innerhalb von Minuten könnt ihr verschiedene Musikinstrumente programmieren und eure Kreationen per Knopfdruck abspielen. Außerdem lässt sich der Skwitch auch als drahtlose Schaltersteuerung für iOS und macOS und diverse Anwendungen und Geräte nutzen.

Preis: ca. 55 Euro

Zum Skoogmusic Skwitch

Flugkünstler: DJI Mavic Mini Drohne

Wenn ihr Zuhause bleiben, aber trotzdem draußen auf Entdeckungsreise gehen wollt, ist die Mavic Mini Drohne von DJI das ideale Zubehör für euer iPhone 11 Pro. Die kleine Drohne wiegt gerade einmal 250 Gramm. Dafür kann sie mit einer Akkuladung bis zu 30 Minuten in der Luft bleiben. Gesteuert wird sie mit dem Smartphone und der DJI Fly App.

Mit der automatisch stabilisierten 12-Megapixel-Kamera könnt ihr die Umgebung erkunden und Videos aufnehmen. Aber aufgepasst: Fliegen und Videoaufnahmen über fremden Grundstücken sind nicht erlaubt. Auch sonst sind ein paar Regeln zu beachten. Bleibt also am besten über eurem eigenen Garten.

Preis: ca. 400 Euro

Website der Mavic Mini Drohne

Gesundheits-Check mit iPhone 11 Pro Zubehör: Withings Thermo

Wenn ihr auf Nummer Sicher gehen und auf euren Gesundheitszustand achten wollt, könnt ihr Zuhause regelmäßig die Körpertemperatur überwachen. Mit dem iPhone 11 Pro und dem intelligenten Schläfenthermometer Withings Thermo geht das jetzt noch einfacher und genauer.

Um die Körpertemperatur zu messen, müsst ihr das Withings Thermo einfach über die Stirn Richtung Schläfe führen. Das ist nach aktuellen Erkenntnissen beste Stelle, um präzise Messergebnisse zu erhalten. Dabei ist diese Messmethode auch besonders hygienisch. Über die dazugehörige App habt ihr den vollen Überblick über die Temperaturmessungen der ganzen Familie.

Preis: ca. 100 Euro

Whitings Thermo Produkt-Website

Für die Kids: LEGO Hidden Side, Newbury's spukende Schule

Die Kinder bei Laune zu halten kann auf Dauer nicht ganz einfach sein. Hier kann das Spielset Newbury's spukende Schule von LEGO Hidden Side helfen. Mit dem LEGO Baukasten und einem Smartphone wie dem iPhone 11 Pro können die Kids per Augmented Reality interaktiv spannende Geisterjäger-Abenteuer erleben.

Dafür müsst ihr zusätzlich einfach die passende LEGO Hidden Side Augmented Reality App installieren. Der LEGO Baukasten enthält 1.474 Bausteine und acht LEGO Figuren, mit denen die Kinder natürlich auch ohne App spielen können. Das Spielset eignet sich für Kinder ab 9 Jahren.

Preis: ca. 120 Euro

Zum Spielset auf LEGO.com

iPhone 11 Pro Zubehör für Vielschreiber: Logitech Keys-to-Go

Sich mit der Familie austauschen und mit Freunden in ständigem Kontakt bleiben ist mit dem Smartphone und Messenger-Diensten wie WhatsApp, Facebook und Co. kein Problem mehr und gehört bereits zu unserem Alltag. Aber das Schreiben auf einer virtuellen Tastatur auf dem kleinen Touchscreen kann auch anstrengend sein.

Die Lösung dafür ist die kompakte Bluetooth-Tastatur Keys-to-Go von Logitech. Sie lässt sich schnell und kabellos mit dem Smartphone verbinden, schon könnt ihr drauf los tippen. Mit dem mitgelieferten Halter verwandelt ihr euer iPhone 11 Pro damit sogar in einen richtigen Mini-Laptop, was besonders mit dem großen Display des iPhone 11 Pro Max richtig Freude macht.

Farbe: Schwarz

Preis: ca. 70 Euro

Mehr Produktinfos bei Logitech

Zuhause fit bleiben: JAXJOX Foam RollerConnect

Die Zeit Zuhause solltet ihr auf jeden Fall dazu nutzen, fit zu bleiben. Nach dem Workout hilft euch der JAXJOX Foam RollerConnect bei der Erholungsphase. Der Foam Roller hat fünf verschiedene Intensitätszonen. Per Knopfdruck wählt ihr das Workout, das ihr gerade gemacht habt, und der Foam RollerConnect bestimmt die Dauer und die Vibrationsintensität für das Muskeltraining mit der Rolle.

Verbindet den JAXJOX Foam RollerConnect per Bluetooth mit eurem iPhone 11 Pro und trackt euren Fortschritt mit der JAXJOX App oder der Apple Health App. So könnt ihr euren Erholungsprozess auf dem Smartphone verfolgen.

Preis: ca. 110 Euro

JAXJOX Foam RollerConnect exklusiv im Apple Shop

Gaming Gadget: Rotor Riot Wired Game Controller

Mit dem Rotor Riot Wired Game Controller und dem iPhone 11 Pro kommt Zuhause auf jeden Fall keine Langeweile auf. Das Gadget verwandelt das iPhone in eine Spielkonsole. Dafür wird das Smartphone ganz einfach in der stabilen Halterung befestigt und per Kabel und Lightning-Anschluss an dem Controller angeschlossen. Damit müsst ihr den Controller nie Koppeln und lauft auch nicht Gefahr, dass die Verbindung mitten in der Spiele-Action abbricht.

Der Rotor Riot Wired ist der einzige von Apple zertifizierte Controller mit klickbaren Thumbsticks und liefert damit das perfekte Konsolenerlebnis. Über die Apps von PS4 Remote Play, Steam, OneCase, Shadow und Moonlight könnt ihr auch echte Konsolenspiele auf euer iPhone streamen.

Preis: ca. 55 Euro

Zum Rotor Riot Wired Game Controller

iPhone 11 Pro Zubehör für jede Lebenslage

Ob ihr auf der Suche nach einem passenden Schutz, praktischem Gaming-Zubehör oder einer Ergänzung für eure Workouts seid – für das iPhone 11 Pro und seine Geschwister gibt es für nahezu alle Situationen sinnvolle Ergänzungen. Und seid ihr auf der Suche nach passenden Accessoires aus erster Hand, werdet ihr direkt bei Apple fündig.