Release des Galaxy A54: Wann kommt die Mittelklasse-Hoffnung?

Fans von Samsungs Mittelklasse fiebern dem Release des Samsung Galaxy A54 bereits entgegen. Wann die Südkoreaner das Smartphone vorstellen, ist bislang nicht offiziell bekannt. Erfahrungen der letzten Jahre dürfte den Zeitraum aber sehr eingrenzen. Wann das Galaxy A54 erscheinen könnte, erfahrt ihr hier.

Das Galaxy A54 hat noch kein Datum für einen Release. In der Gerüchteküche werden aber bereits Vorstellungen im März gehandelt. Grundlage der Berichte dürften weniger Insiderinformationen, sondern eher ein Blick auf die Samsung-Historie sein. So erfolgte die Vorstellung des Vorgängers Galaxy A53 5G am 17. März 2022. Im Vorjahr präsentiere der Hersteller das Galaxy A52 5G am 17. März 2021. Lediglich das Galaxy A51 feierte 2020 am 3. Januar den Release.

Erst die Premium-, dann die Mittelklasse

Die letzten beiden Vorgänger stellte Samsung also im März vor. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass Samsung auch das Galaxy A54 Mitte März vorstellen wird. Spannend dürfte noch sein, ab wann die Modelle verfügbar sind. Das A52 und A51 standen direkt zum Verkauf bereit, beim A53 musstet ihr noch bis zum 1. April 2022 warten.

Ein früherer Termin scheint übrigens unwahrscheinlich, da Samsung wohl zunächst die Vorstellung des Samsung Galaxy S23 plant. Das Event soll Anfang Februar 2023 stattfinden. Anschließend dürften die Südkoreaner die beliebte A-Klasse mit neuen Geräten versorgen. Und hier scheint etwas über einen Monat Abstand zur Flaggschiff-Reihe Galaxy S23 realistisch.

Galaxy A54 und was kommt noch?

Neben dem Release des Galaxy A54 werden wir dann wohl auch das Galaxy A34 zu sehen bekommen. Nur ein Galaxy A74 scheint auf der Strecke zu bleiben. Angeblich führt Samsung jenen Teil der Serie nicht mehr fort. Stattdessen ist plötzlich ein Samsung Galaxy S22 FE im Gespräch. Wir könnten uns den Schritt durchaus vorstellen, empfehlen aber, die Info zunächst mit gewisser Vorsicht zu genießen.

Die neuen Handys, die 2023 Samsung und Co. wohl veröffentlichen, versprechen viel Leistung. Das gilt hoffentlich auch für das Galaxy A54, von dem wir uns eine deutlich bessere Performance versprechen, als beim Galaxy A53 5G (hier im Test). Was das Design angeht, wird sich Samsung künftig wohl am Galaxy S22 Ultra orientieren.

Das Galaxy A54 könnte das Kamera-Design des Galaxy S22 Ultra (Bild) übernehmen (© 2022 CURVED )

So sollen die drei Linsen auf der Rückseite einzeln übereinander angeordnet sein und nicht in einer auffälligen Kamera-Aussparung. Die Hauptkamera soll mit 50 MP auflösen und ein Tiefensensor (sammelt räumliche Informationen für Fotos) dem Rotstrich zum Opfer fallen. Jene Vorteile soll das primäre Objektiv übernehmen können. Ansonsten erwarten Experten ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit FHD+ und 120 Hz. Der Akku soll bei dem Samsung-Handy mit 5000 mAh erneut üppig ausfallen.

Häufig gestellte Fragen

Wann erscheint das Samsung Galaxy A54?

Das Samsung Galaxy A54 kommt wahrscheinlich im März, spätestens im April 2023 auf den Markt. Das Galaxy A34 dürfte gleichzeitig erscheinen.

Wie viel kostet das Samsung Galaxy A54?

Zum Preis des Galaxy A54 sind bislang gar keine Gerüchte durchgesickert. Dafür sind wir (im Januar 2023) vielleicht auch noch zu weit vom Release entfernt. Wir rechnen aber damit, dass Samsung eine unverbindliche Preisempfehlung ansetzen wird, die der des aktuellen Modells sehr ähnlich ist. Das Galaxy A53 kostete zum Marktstart 449 Euro.

Lohnt sich das Warten auf das Samsung Galaxy A54?

Die bisherigen Modelle der Galaxy A5 zählen zu den beliebtesten Samsung-Modellen, da sie zu den besten Mittelklassehandys inklusive besonders starkem Preis-Leistungs-Verhältnis gehören. Nachdem die letztjährige Variante wegen eines leicht schwächelnden Exynos-Chipsatzes hinter den Erwartungen zurückblieb, freuen wir uns auf den Nachfolger.

