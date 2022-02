Samsung Galaxy S22 vs. S21: Lohnt sich das Upgrade?

Wir zeigen euch das Galaxy S22 und das Galaxy S21 im Vergleich. Durch die Gegenüberstellung der technischen Unterschiede und unsere Erklärungen soll es euch am Ende leichter fallen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Erfahrt hier, welches Smartphone besser zu euch passt.

Technische Daten im Vergleich: Samsung Galaxy S22 vs. Galaxy S21

Bevor wir in die Details gehen, stellen wir euch hier einmal übersichtlich die wichtigsten Spezifikationen der Smartphones gegenüber.

Samsung Galaxy S22 5G Display: 6,1 Zoll Dynamic-AMOLED-Display (2340 x 1080 Pixel)

Chipsatz: Exynos 2200

RAM: 8 GB Arbeitsspeicher

Speicherplatz: 128 GB / 256 GB

Triple-Kamera: Weitwinkel (50 MP), Ultraweitwinkel (12 MP), Telesensor (10 MP)

Frontkamera: Weitwinkel (10 MP)

Akku: 3700 mAh

Betriebssystem: One UI 4.1 auf Basis von Android 12 (ab Werk)

Anschlüsse: USB-Type-C 3.2

Samsung Galaxy S21 5G Display: 6,2 Zoll Dynamic-AMOLED-Display (2400 x 1080 Pixel)

Chipsatz: Exynos 2100

RAM: 8 GB Arbeitsspeicher

Speicherplatz: 128 GB / 256 GB

Quad-Kamera: Weitwinkel (12 MP), Ultraweitwinkel (12 MP), Telesensor (64 MP)

Frontkamera: Weitwinkel (10 MP)

Akku: 4000 mAh

Betriebssystem: One UI 3.1 auf Basis von Android 11 (ab Werk)

Anschlüsse: USB-Type-C 3.2

Design: Wie ein Ei dem anderen

Nein, ihr seht nicht doppelt. Das Galaxy S22 5G und das Galaxy S21 5G (hier im Test) sehen fast identisch aus. Hauptmerkmal ist der Bildschirm, der sich nahezu über die komplette Front zieht. Er liegt flach auf und wird am oberen Rand von einem kleinen Punch Hole für die Frontkamera unterbrochen. Samsung gibt an, dass die Bildschirmränder beim Galaxy S22 nun symmetrisch sind. Um das zu bemerken, müsst ihr jedoch sehr aufmerksam sein. Offensichtlicher ist der Größenunterschied. Das Galaxy S22 ist mit 146 x 70,6 x 7,6 mm im Vergleich zum Galaxy S21 (151,7 x 71,2 x 7,9 mm) etwas geschrumpft. Auch das Gewicht hat sich um 2 Gramm verringert, doch beides dürfte euch im Alltag kaum auffallen.

Auf der Rückseite sieht es anders aus. Die ist nämlich beim Galaxy S22 verglast, was zu einer hochwertigeren Haptik beiträgt als die Kunststoffverkleidung des Galaxy S21. Eine weitere Veränderung findet ihr nur, wenn ihr genau hinseht. Der Rand des Galaxy S22 setzt sich durch eine Kantenlinie ab. Dadurch wirkt das Smartphone etwas eckiger als das komplett abgerundete Galaxy S21. Am Design des senkrecht verbauten Triple-Kameramoduls hat sich allerdings nichts verändert.

(© 2021 CURVED ) Das Galaxy S21 von vorne (© 2021 CURVED ) und die Rückseite des Galaxy S21 (© 2022 Samsung ) Das Galaxy S22 und S22+ von hinten (© 2022 CURVED ) und das Galaxy S22 in der Frontansicht

Da wir das Glas bereits erwähnt haben: Beide Samsung-Handys (hier mit Vertrag) sind mit Schutzglas aus dem Hause Corning ausgestattet. Beim Galaxy S22 ist Gorilla Glass Victus+ und beim Galaxy S21 das Vorgängerfabrikat Gorilla Glass Victus verbaut. Beide versprechen eine hohe Kratz- und Bruchresistenz. Außerdem sind sie IP68 zertifiziert. Das bedeutet, dass sie komplett gegen das Eindringen von Staub geschützt sind und bei einer Wassertiefe von maximal anderthalb Metern höchstens 30 Minuten lang keinen Schaden nehmen.

Display: Ging es nicht mehr besser?

Beim Display zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Design. Die Ausstattung ist nahezu identisch. Beim Galaxy S22 und beim Galaxy S21 kommt jeweils ein Dynamic-AMOLED-Panel zum Einsatz. Das löst in Full-HD+ auf und bietet eine dynamische Bildwiederholrate von maximal 120 Hertz. Das bedeutet, dass alle Bildinhalte auf beiden Samsung-Handys scharf und flüssig dargestellt werden. Eine KI-Steuerung sorgt dafür, dass der Energieverbrauch dabei nicht zu hoch ausfällt. Betrachtet ihr ein Standbild, beispielweise ein Foto, regeln die Smartphones automatisch auf eine niedrige Frequenz herunter. Zockt ihr hingegen ein entsprechend optimiertes 3D-Spiel, bekommt ihr die vollen 120 Hertz.

Beide Displays sind außerdem gleich hell. Maximal 1300 nits hat der Hersteller bei seinen Tests gemessen. Das ist außergewöhnlich gut. Ihr könnt damit selbst an sonnigen Orten problemlos alles auf dem Display erkennen. Einen kleinen Unterschied findet ihr, wenn ihr das Maßband hervorholt. Die Bildschirmdiagonale des Galaxy S22 misst nämlich nur 6,1 Zoll und ist damit 0,1 Zoll kleiner als beim Galaxy S21. Kompakter ist auch das Bildformat. Beim Galaxy S22 setzt Samsung auf 19,5:9 und beim Galaxy S21 auf 20:9. Dass das neue Modell schmaler ist, dürfte euch aber erst auffallen, wenn ihr die Geräte nebeneinanderhaltet.

Leistung: Noch mehr Power für das Galaxy S22

In Sachen Leistung gibt es erstmals größere Unterschiede. Das Galaxy S22 ist mit Samsungs neuem Exynos-2200-Chipsatz ausgerüstet. In diesem SoC ist sogar ein speziell in Zusammenarbeit mit AMD entworfener Grafikprozessor verbaut. Der Xclipse 920 dürfte das Gaming-Erlebnis auf das nächste Level befördern, doch auch sonst verspricht der Chip viel Leistung. Immerhin wurde er im Gegensatz zum Exynos 2100 im 4- und nicht im 5-nm-Verfahren gefertigt. Das bedeutet, dass die Chiparchitektur so optimiert ist, dass sie weniger Strom benötigt und allgemein schneller arbeitet.

Das heißt jedoch nicht, dass das Galaxy S21 seinem Nachfolgemodell hinterherhinkt. Das Galaxy S22 mag schneller sein, doch im Alltag dürfte euch das kaum auffallen. Zumal beide Handys 8 GB Arbeitsspeicher zum Zwischenlagern von Prozessen aufbieten. Ihr könnt also mehrere Apps gleichzeitig verwenden, ohne Performance einzubüßen. Die interne Speicherkapazität ist ebenfalls identisch. Hier habt ihr bei beiden Smartphones die Wahl zwischen 128 GB und 256 GB, was in der Regel ausreicht, um alle Programme und Medien zu lagern.

Kameravergleich: Samsung ändert seine Aufstellung

Bei den Hauptkameras finden wir die größten Veränderungen. Samsung hat hier nämlich zwei der drei Sensoren ausgetauscht. Beim Galaxy S21 5G findet ihr einen 12-MP-Weitwinkelsensor für Standardaufnahmen wie etwa Porträts. Das Galaxy S22 5G setzt an der Stelle auf ein 50-MP-Objektiv. Wie sich diese Veränderung im Detail bemerkbar macht, müssen Tests später klären, doch prinzipiell können wir schon einmal festhalten, dass der neue Sensor mehr Details einfängt.

Beim Telesensor ist der Tausch andersherum abgelaufen. Das alte Galaxy S21 kam noch mit einer 64-MP-Auflösung und 3-fachem optischen Zoom. Das Nachfolgemodell bietet hingegen nur eine 10-MP-Telephotoknipse. Allerdings könnt ihr auch hier 3-fach optisch vergrößern. Das klingt erst einmal nach einem Rückschritt, doch auch hier müssen wir erst noch auf die Tests warten, bevor wir ein endgültiges Urteil fällen. Das 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit 120-Grad-Erfassung ist hingegen gleichgeblieben. Zumindest die Landschaftsaufnahmen dürften bei beiden Smartphones gleich gut ausfallen.

Optisch hat sich die Triple-Kamera nicht verändert. Technisch sieht es anders aus (© 2021 CURVED )

Vorne sind beide Galaxy-Smartphones jeweils mit einer 10-MP-Frontkamera ausgestattet. Die garantiert euch gute Selfie- oder Gruppenaufnahmen und macht auch im Videochat eine gute Figur. Maximal 4K bei bis zu 60 fps sind möglich, was mehr als ausreichend ist. Mit den Triple-Kameras auf den Rückseiten der Handys sind im Video sogar 8K-Auflösungen bei 24 fps möglich. Hier nehmt ihr also quasi Videos in Blockbuster-Qualität auf.

Akku: Ist weniger mehr?

Beim Akku wird es interessant. Das neue Galaxy S22 ist nämlich aufgrund seines geschrumpften Gehäuses auch mit weniger Kapazität ausgestattet. Nur 3700 mAh stehen dem 4000 mAh großen Akku des Galaxy S21 gegenüber. In der Praxis soll diese Verringerung jedoch kaum ins Gewicht fallen. Beide Smartphones halten im Alltag rund anderthalb Tage, was vor allem daran liegt, dass das Galaxy S22 mit einem stromsparenderen Prozessor ausgerüstet ist.

Was die Ladegeschwindigkeit und die Extras betrifft, so sind sich die Samsung-Handys ebenfalls ebenbürtig. Beide setzen auf 25-Watt-Fast-Charging, mit dem ihr etwas mehr als eine Stunde braucht, um den Akku komplett auf 100 Prozent aufzuladen. Beide können aber auch mit 15 Watt per Induktion Energie tanken. Das dauert jedoch spürbar länger. Das kabellose Laden nach dem Qi-Standard könnt ihr aber auch umkehren. "Reverse Wireless Charging" nennt Samsung das Feature, mit dem sowohl das Galaxy S22 als auch das Galaxy S21 Strom an andere Smartphones abgeben können.

Fazit: Samsung Galaxy S22 oder S21?

Fassen wir zusammen, was unser Vergleich des Galaxy S22 mit dem Galaxy S21 gezeigt hat. Samsungs neues Flaggschiff ist alles andere als eine revolutionäre Neuschöpfung. Im Gegenteil: Bereits äußerlich wird klar, dass das Galaxy S22 sich nicht viel weiterentwickelt hat. Fast identisches Design, technisch gleiches Display und ein verbesserter Prozessor dürften kaum überzeugende Kaufargumente sein. Interessanter wird es bei der Kamera, die mit ihrem neuen 50-MP-Hauptsensor bessere Fotos verspricht als der Vorgänger. Der Akku wiederum ist geschrumpft, soll aber gleich lange Laufzeiten garantieren.

Alles in allem ernüchtert uns das Galaxy S22. Solltet ihr bereits ein Galaxy S21 euer Eigen nennen, lohnt sich ein Upgrade auf das neuere Modell kaum. Anders sieht es aus, wenn euer aktuelles Smartphone bereits älter ist. Dann würden wir euch empfehlen, direkt das Galaxy S22 zu kaufen, anstatt mit dem fast gleichen Galaxy S21 vorliebzunehmen.