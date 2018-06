Samsung Gear S3: Backup erstellen – so sichert ihr die Smartwatch

Die Samsung Gear S3 ist eine Smartwatch, die uns im Test durch eine schicke Optik, nützliche Features und eine gute Akkulaufzeit überzeugt hat. All das nützt euch aber wenig, wenn eure Daten abhandenkommen und ihr keine Sicherung davon angelegt habt. Wir zeigen euch, wie ihr ein Backup von eurer Samsung Gear S3 erstellt.

Backup der Samsung-Smartwatch anlegen

Das Backup von eurer Samsung Gear S3 könnt ihr direkt über die Smartwatch erstellen. Dazu begebt ihr euch zunächst zum Homescreen. Dort tippt ihr auf "Apps" und anschließend auf die "Samsung Gear"-App. Unter Umständen kann sich diese auch im Samsung-Ordner befinden. Nachdem ihr die App geöffnet habt, tippt ihr auf "Einstellungen" und scrollt dann nach unten, bis ihr den Menüpunkt "Info zu Gear" seht.

Diesen wählt ihr aus und tippt dann im nächsten Schritt auf "Sichern und Wiederherstellen". Nun müsst ihr nur noch auf "Datensicherung" tippen, um ein Backup von den Einstellungsdaten der Samsung Gear S3 und anderen App-Einstellungen anzulegen. Die Sicherung erfolgt dabei über die Samsung Cloud. Allerdings solltet ihr beachten, dass das Backup Musik- und Bilddateien auf eurer Smartwatch nicht berücksichtigt. Daten aus der "S Health"-App werden automatisch auf dem mit eurer Samsung Gear S3 verbundenen Smartphone gespeichert.

Samsung Gear S3: Automatisches Backup nutzen

Wichtig bei dem Backup eurer Samsung Gear S3 ist natürlich, dass die gesicherten Daten sich auf dem neuesten Stand befinden. Schließlich nützt es euch wenig, wenn ihr ein Backup wiederherstellt, das längst nicht mehr aktuell ist. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, automatische Backups für die Samsung Gear S3 zu aktivieren.

Die Möglichkeit dazu findet ihr in einem Untermenü, das ihr in der "Samsung Gear"-App über den Pfad "Einstellungen | Info zur Gear | Sichern und Wiederherstellen" erreicht. Dort ist ganz oben die Option zur automatischen Datensicherung. Aktiviert ihr diese Funktion, wird alle 24 Stunden ein Backup angelegt – stets eine Stunde, nachdem sich eure Samsung-Smartwatch mit einem WLAN verbunden hat. Voraussetzung dafür ist, dass euer Wearable an einer Stromquelle angeschlossen ist. Zudem muss das Display deaktiviert sein.

So stellt ihr eure Daten wieder her

Die Wiederherstellung des Backups ist ebenfalls direkt über die Samsung-Smartwatch möglich. Los geht es erneut auf dem Homescreen, wo ihr auf "Apps" tippt und dann die "Samsung Gear"-App startet. Anschließend begebt ihr euch in der Anwendung in das "Einstellungen"-Tab. Dort scrollt ihr nach unten, bis ihr den Punkt "Info zur Gear" erreicht. Tippt darauf und wählt in dem dann erscheinenden Menü "Sichern und Wiederherstellen". Es öffnet sich ein weiteres Untermenü, in dem ihr dann "Daten wiederherstellen" auswählen müsst. Anschließend stellt die Samsung Gear S3 die zuletzt durch das Backup gesicherten Daten wieder her.