Ende September hat Apple ein spannendes neues Feature für AirPods eingeführt, das erst jetzt auch in Deutschland verfügbar ist: Nach der Installation von iOS 26.2 können die AirPods Pro 3 und einige andere Modelle Fremdsprachen live übersetzen.

Welche AirPods unterstützen die Live-Übersetzung?

Nachdem ihr das Update auf iOS 26.2 installiert habt, steht die Live-Übersetzung für folgende AirPods zur Verfügung:

AirPods Pro 3

AirPods Pro 2

AirPods 4 (ANC)

Beachtet, dass ihr außerdem ein iPhone mit Apple Intelligence benötigt – also ein iPhone 15 Pro (Max) oder neuer.

Welche Sprachen übersetzen die AirPods?

Zum Deutschland-Start können unterstützte AirPods folgende Sprachen live übersetzen:

Chinesisch (Mandarin, vereinfacht und traditionell)

Deutsch

Englisch

Französisch

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Portugiesisch

Spanisch

Voraussetzung dafür ist neben einem gekoppelten, kompatiblen iPhone und Apples "Übersetzen"-App die Aktivierung von Apple Intelligence, denn die Live-Übersetzung erfolgt KI-gestützt. Die Auswahl unterstützter Sprachen wird sich vermutlich nach und nach erweitern. In den USA sind beispielsweise durch das Update auf iOS 26.1 neue Sprachen hinzugekommen.

Wie funktioniert die Live-Übersetzung?

AirPods-Nutzer können sich mit Fremdsprachlern unterhalten und hören die Übersetzung dabei in Echtzeit über die In-Ear-Kopfhörer. Idealerweise hat euer Gesprächspartner ebenfalls unterstützte AirPods, damit auch er eine Übersetzung erhält. Andernfalls funktioniert das Ganze leider nur einseitig.

Um die Live-Übersetzung mit den AirPods zu starten, befolgt ihr folgende Schritte:

Stellt sicher, dass Apple Intelligence auf eurem iPhone angeschaltet ist ("Einstellungen | Apple Intelligence & Siri") Setzt die AirPods auf Öffnet Apples Übersetzen-App Tipp unten rechts auf "Live" Wählt die Ausgangs- und die Zielsprache aus Tippt auf "Übersetzung starten"

Gut zu wissen: Auch ohne AirPods können iPhones ab dem iPhone 15 Pro live übersetzen – allerdings nur in Nachrichten, Anrufen und Face Time. Die Kopfhörer ermöglichen dies zusätzlich für persönliche Gespräche.

