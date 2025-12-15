Ende September hat Apple ein spannendes neues Feature für AirPods eingeführt, das erst jetzt auch in Deutschland verfügbar ist: Nach der Installation von iOS 26.2 können die AirPods Pro 3 und einige andere Modelle Fremdsprachen live übersetzen.
- Modell mit Active Noise Cancelling (ANC)
- Black Friday Deal: 173,90 € statt 199,00 €
- Modell mit Active Noise Cancelling (ANC)
Welche AirPods unterstützen die Live-Übersetzung?
Nachdem ihr das Update auf iOS 26.2 installiert habt, steht die Live-Übersetzung für folgende AirPods zur Verfügung:
- AirPods Pro 3
- AirPods Pro 2
- AirPods 4 (ANC)
Beachtet, dass ihr außerdem ein iPhone mit Apple Intelligence benötigt – also ein iPhone 15 Pro (Max) oder neuer.
Welche Sprachen übersetzen die AirPods?
Zum Deutschland-Start können unterstützte AirPods folgende Sprachen live übersetzen:
- Chinesisch (Mandarin, vereinfacht und traditionell)
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Portugiesisch
- Spanisch
Voraussetzung dafür ist neben einem gekoppelten, kompatiblen iPhone und Apples "Übersetzen"-App die Aktivierung von Apple Intelligence, denn die Live-Übersetzung erfolgt KI-gestützt. Die Auswahl unterstützter Sprachen wird sich vermutlich nach und nach erweitern. In den USA sind beispielsweise durch das Update auf iOS 26.1 neue Sprachen hinzugekommen.
- Apples aktuelle Top-Kopfhörer
Wie funktioniert die Live-Übersetzung?
AirPods-Nutzer können sich mit Fremdsprachlern unterhalten und hören die Übersetzung dabei in Echtzeit über die In-Ear-Kopfhörer. Idealerweise hat euer Gesprächspartner ebenfalls unterstützte AirPods, damit auch er eine Übersetzung erhält. Andernfalls funktioniert das Ganze leider nur einseitig.
Um die Live-Übersetzung mit den AirPods zu starten, befolgt ihr folgende Schritte:
- Stellt sicher, dass Apple Intelligence auf eurem iPhone angeschaltet ist ("Einstellungen | Apple Intelligence & Siri")
- Setzt die AirPods auf
- Öffnet Apples Übersetzen-App
- Tipp unten rechts auf "Live"
- Wählt die Ausgangs- und die Zielsprache aus
- Tippt auf "Übersetzung starten"
Gut zu wissen: Auch ohne AirPods können iPhones ab dem iPhone 15 Pro live übersetzen – allerdings nur in Nachrichten, Anrufen und Face Time. Die Kopfhörer ermöglichen dies zusätzlich für persönliche Gespräche.
Auch interessant
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.