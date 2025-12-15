Aktuelle Handy-Deals
AirPods bieten jetzt Live-Übersetzung: So funktioniert es

AirPods Pro 3 offiziell
Die AirPods Pro 3 bekommen bald ein spannendes Update (© 2025 Apple )
Update
profile-picture

Francis Lido

Früher bei einem großen Verlag, heute online für CURVED unterwegs. Treuer iPhone-Nutzer, der eine Android-Affäre aber nicht ausschließt.

Artikel aktualisiert 15.12.25

Ende September hat Apple ein spannendes neues Feature für AirPods eingeführt, das erst jetzt auch in Deutschland verfügbar ist: Nach der Installation von iOS 26.2 können die AirPods Pro 3 und einige andere Modelle Fremdsprachen live übersetzen.

Welche AirPods unterstützen die Live-Übersetzung?

Nachdem ihr das Update auf iOS 26.2 installiert habt, steht die Live-Übersetzung für folgende AirPods zur Verfügung:

  • AirPods Pro 3
  • AirPods Pro 2
  • AirPods 4 (ANC)

Beachtet, dass ihr außerdem ein iPhone mit Apple Intelligence benötigt – also ein iPhone 15 Pro (Max) oder neuer.

Welche Sprachen übersetzen die AirPods?

Zum Deutschland-Start können unterstützte AirPods folgende Sprachen live übersetzen:

  • Chinesisch (Mandarin, vereinfacht und traditionell)
  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Japanisch
  • Koreanisch
  • Portugiesisch
  • Spanisch

Voraussetzung dafür ist neben einem gekoppelten, kompatiblen iPhone und Apples "Übersetzen"-App die Aktivierung von Apple Intelligence, denn die Live-Übersetzung erfolgt KI-gestützt. Die Auswahl unterstützter Sprachen wird sich vermutlich nach und nach erweitern. In den USA sind beispielsweise durch das Update auf iOS 26.1 neue Sprachen hinzugekommen.

Wie funktioniert die Live-Übersetzung?

AirPods-Nutzer können sich mit Fremdsprachlern unterhalten und hören die Übersetzung dabei in Echtzeit über die In-Ear-Kopfhörer. Idealerweise hat euer Gesprächspartner ebenfalls unterstützte AirPods, damit auch er eine Übersetzung erhält. Andernfalls funktioniert das Ganze leider nur einseitig.

Um die Live-Übersetzung mit den AirPods zu starten, befolgt ihr folgende Schritte:

  1. Stellt sicher, dass Apple Intelligence auf eurem iPhone angeschaltet ist ("Einstellungen | Apple Intelligence & Siri")
  2. Setzt die AirPods auf
  3. Öffnet Apples Übersetzen-App
  4. Tipp unten rechts auf "Live"
  5. Wählt die Ausgangs- und die Zielsprache aus
  6. Tippt auf "Übersetzung starten"

Gut zu wissen: Auch ohne AirPods können iPhones ab dem iPhone 15 Pro live übersetzen – allerdings nur in Nachrichten, Anrufen und Face Time. Die Kopfhörer ermöglichen dies zusätzlich für persönliche Gespräche.

(© 2025 CURVED )

