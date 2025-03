Pünktlich für die AirPods Pro 3? Apple-Kopfhörer übersetzen bald live

Apples AirPods werden bald noch besser. Der Hersteller plant offenbar noch 2025 eine Live-Übersetzung für seine Kopfhörer einzuführen. Womöglich rechtzeitig zum Release der AirPods Pro 3.

Nach aktuellen Informationen sollen die AirPods Pro 3 im Laufe des Jahres 2025 erscheinen. Bis dahin könnte auch die Live-Übersetzung bereits verfügbar sein. Die Dolmetscher-Funktion steht laut Bloomberg mit iOS 19 in Verbindung, das aller Voraussicht nach im Herbst ausrollen wird. Auf die Kopfhörer kommen soll das Feature letztlich aber über ein AirPods-Update.

Apples beste In-Ear-Kopfhörer Apple AirPods Pro (2. Gen., USB-C) Apples Top-Kopfhörer begeistern mit starkem Sound, sehr gutem ANC, Wireless Charging, wechselbaren Silikon-Tips und vielem mehr. Sichert euch die fantastischen In-Ears jetzt für euer iPhone oder Android-Handy. Jetzt mehr erfahren: AirPods Pro 2: Technische Daten ohne Vertrag ab 233 € Zu Amazon

Live-Übersetzung für alle AirPods?

Dass ein AirPods-Update für die neue Funktion geplant ist, könnte zweierlei bedeuten. Erste Möglichkeit: Die Live-Übersetzung kommt doch erst nach dem Release der AirPods Pro 3. Wahrscheinlicher: Das Dolmetscher-Feature ist nicht nur für kommende Modelle, sondern auch für bereits erschienene AirPods.

Welche Modelle Apple dabei berücksichtigen könnte, ist schwer zu sagen und unter anderem abhängig von den Hardware-Voraussetzungen. Vor allem der verbaute Chip könnte dafür eine Rolle spielen. Die besten Aussichten auf die Live-Übersetzung haben vermutlich die Modelle mit H2-Chip – also die AirPods Pro 2 und die AirPods 4.

Wie Dolmetschen per AirPods funktionieren soll

In der Praxis soll das Ganze so ablaufen: Spricht jemand in einer Fremdsprache mit euch, erkennen die AirPods diese und übersetzen für euch. Aktuell ist nur bekannt, dass die Kopfhörer ins Englische werden übersetzen können. Doch auch eine deutsche Übersetzung dürfte möglich sein.

Das Dolmetschen soll auch andersherum möglich sein: Sprecht ihr mit aufgesetzten AirPods, übersetzen die Kopfhörer dies für euren Gesprächspartner. Damit dieser keine eigenen AirPods benötigt, erfolgt die Sprachausgabe über euer iPhone.

Ähnliches ist bereits über Apples Übersetzen-App möglich. Doch die Integration in die AirPods würde Gespräche mit Fremdsprachlern deutlich komfortabler machen. Wie gut das Ganze funktioniert, hängt von eben jener App ab. Deswegen plant Apple offenbar auch, diese in iOS 19 zu verbessern. Luft nach oben gibt es hier durchaus. Das ebenfalls für iPhones verfügbare Google Translate liefert in der Regel bessere Ergebnisse.

Eine komplett neue Idee ist die Live-Übersetzung per Kopfhörer übrigens nicht. Unter anderem Samsung Galaxy Buds 3 Pro sind bereits jetzt dazu in der Lage.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht