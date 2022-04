Apple hat mit seinen AirPods einen echten Verkaufsschlager erschaffen: Die kabellosen Kopfhörer sind nicht mehr aus dem Bild vieler Städte wegzudenken. Doch gerade für die AirPods Pro (unser Test verrät euch alle Details) müsst ihr tief in die Tasche greifen. Apple selbst verkauft das Gadget für 279 Euro. Zu teuer? Zum Glück gibt's den CURVED-Shop. Hier könnt ihr zu Ostern mehr als das Doppelte sparen. Und: Wir haben auch die AirPods 3 für wenige Taler im Angebot.

Kurz: Wollt ihr euch zu Ostern also selbst beschenken, solltet ihr weiterlesen.

Sauberer Klang und Active-Noise-Cancelling (ANC) bei perfekter Einbindung ins Ökosystem von Apple: Die AirPods Pro haben schon viele Nutzer überzeugen können. Im CURVED-Shop gibt es die Kopfhörer zum passend überzeugenden Preis. In Kombination mit dem Tarif Blau Allnet XL bekommt ihr die AirPods Pro schon für effektiv 97 Euro (im Vergleich zum reinen Tarifpreis) – verteilt auf bequeme monatliche Raten. Wollt ihr euren Tarif aktualisieren und benötigt nicht unbedingt ein neues Smartphone, ist das die Gelegenheit, günstig an die Premium-Hörer von Apple zu kommen.

Mit dem Blau Allnet XL stehen euch 10 GB Datenvolumen zur Verfügung. Ihr habt also viel Luft, um eure neuen AirPods Pro ausgedehnt beim Musik-Streaming zu nutzen. Holt ihr euch den günstigen Mobilfunktarif von Blau, surft ihr im mehrfach ausgezeichneten Netz von o2. (Ja, richtig gelesen. Im Jahr 2022 ist das o2-Netz gar nicht mehr schlecht.)

Unsere Empfehlung Anzeige

2 GBEXTRA

Daten

Apple AirPods Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 12,99 einmalig: 25,00 € zum Shop

AirPods zum Oster-Tiefpreis: Sparen im CURVED-Shop

Sind euch die Pro-Kopfhörer noch nicht günstig genug? Die Apple AirPods 3 lassen sich derzeit für effektiv 19 Euro mit unseren Oster-Deal absahnen. Egal, für welche Hörer ihr euch entscheidet: Das sind die beiden Angebote für unser Rundum-Sorglos-Paket bestehend aus AirPods und Tarif:

AirPods im Oster-Angebot AirPods Pro mit Vertrag (Blau Allnet XL, 10 GB) für monatlich 12,99 und einmalig 25 Euro

AirPods 3 mit Vertrag (Blau Allnet Plus, 15 GB) für monatlich 14,99 und einmalig 19 Euro

Die Kosten für den alleinstehenden Tarif Allnet XL ohne Kopfhörer liegen bei 9,99 Euro pro Monat. Ihr zahlt über die Laufzeit also lediglich 3 Euro im Monat extra für die AirPods Pro. Der Allnet Plus kostet euch regulär 14,99 Euro pro Monat. Somit zahlt ihr hier für die AirPods 3 sogar gar keinen monatlichen Aufpreis.

Apple AirPods: Mehr als nur schickes Design?

Aber ja doch! Die AirPods von Apple sind nicht mit den damals zu jedem iPhone beigelegten EarPods zu vergleichen. Denn auch wenn die kabelgebundenen Apple-Kopfhörer die Popkultur bis dato geprägt haben, war der Sound nicht gerade berauschend. Mit seinen kabellosen Kopfhörern hat Apple dann alles anders gemacht: Ausgewogener Klang und eine bis dato nie dagewesene Einbindung in Apples Ökosystem – die aktuellen AirPods 3 führen das Erbe mit etwas angepassten Ohrstöpseln weiter. Besonders cool: Ihr könnt mit den Hörern nahtlos zwischen verschiedenen Apple-Geräten wechseln, ohne nervigen Koppelvorgang.

Doch gerade in puncto Sound geht es natürlich oft noch einen Tick besser. Da kommen die AirPods Pro ins Spiel. Wie der Name schon verrät dürfen die Nutzer hier noch etwas mehr erwarten: Noch besserer Klang und Active Noise Cancelling (ANC) sind das Ergebnis. Gerade letzteres Feature ist in dieser kompakten Größe zu der Qualität auch 2022 noch beeindruckend.

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Natürlich könnt ihr AirPods auch mit Android- oder Windows-Geräten koppeln. Hier fehlen euch aber gegebenenfalls ein paar Komfort-Features.