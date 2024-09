Smartwatches sind von gestern. Fitnessgadgets in Ringform könnten der nächste Trend werden. Apple selbst heizt nun die Gerüchte rund um einen Apple Ring an.

Apple befragt aktuell seine User und richtet sich dabei speziell an Apple-Watch-Nutzer. In der Umfrage geht es aber nicht nur um Meinungen zur erfolgreichen Smartwatch, sondern auch um einen Smart Ring, wie das Portal AppleInsider berichtet.

Apple Ring: Lotet Apple das Interesse aus?

Aus dem Bericht geht hervor, dass Apple aktuell eine rund zehnminütige Umfrage per Mail an registrierte Apple-Watch-Nutzer schickt. Dabei geht es unter anderem um Zufriedenheit mit der Apple Watch und das Nutzerverhalten. So werden die Empfänger unter anderem gefragt, ob sie ein Schnellladegerät für die Smartwatch nutzen, wie oft sie die Uhr laden und wie zufrieden sie mit der Akkulaufzeit sind. Auch Fragen zum Sleep-Tracking kommen in der Umfrage vor.

Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist aber eine weitere Frage: Apple erkundigt sich aktuell angeblich auch danach, ob Nutzer andere Tracker inklusive eines Smart Rings nutzen. In Kombination mit den Daten aus den vorherigen Fragen könnte Apple wertvolle Daten sammeln. Diese wären nützlich, um das Potenzial eines Apple Rings innerhalb der Nutzerschaft auszuloten. Ein gewisses Interesse am Thema scheint also vorhanden zu sein.

Auch wenn dies nur ein kleiner weiterer Hinweis ist, fügt sich dieser in seit längerer Zeit anhaltende Stimmen ein, die von der Entwicklung eines Apple Rings sprechen.

Samsung und Co. machen es vor

Mit dem Galaxy Ring hat Samsung vor einer Weile einen eigenen Fitnessring vorgestellt. Damit steigt nach Marken wie Oura oder Ultrahuman ein richtig großer Player in das Geschäft der smarten Ringe ein. Potenzial für einen nächsten Trend ist also definitiv vorhanden. Bei der Technik hapert es allerdings noch an so manchen Stellen. Hier könnte Apple als traditioneller Late Mover die Zeit nutzen, um ein überlegenes Produkt zu entwickeln.

