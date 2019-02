Apple soll Event für März planen: Kommt ein neuer Netflix-Konkurrent?

Noch ist geheim, was Tim Cook und Co. Ende März 2019 vorstellen

Apple hat für seine erste große Ankündigung des Jahres 2019 anscheinend einen Termin festgemacht. Die Spannung steigt. Denn es gibt eine ganze Reihe möglicher Neuheiten, die das Unternehmen im März im Steve Jobs Theatre zeigen könnte.

Für den 25. März wird Apple angeblich zu einem Event auf dem Apple Campus einladen, an dem das Unternehmen neue Dienste präsentieren wird, berichtet Buzzfeed. Apple-CEO Tim Cook bestätigte bereits Anfang Januar 2019, dass sein Unternehmen gleich mehrere neue Dienste ankündigen will. Ein heißes Eisen soll ein eigener Streaming-Service für Filme und Serien sein.

"Netflix für Nachrichten", aber keine Hardware?

Die Quellen des Portals wollten sich allerdings nicht konkret dazu äußern, ob Apple im März tatsächlich eine eigene Streaming-Plattform vorstellt. Dies würde sich aber mit einem älteren Gerücht decken: Apple habe unter anderem Filmstudios mitgeteilt, dass sie sich auf einen Start im April vorbereiten sollen.

Als wahrscheinlich gilt, dass Apple im März einen eigenen Abo-Service für News vorstellt – ein Netflix für Nachrichten sozusagen. Gegen eine monatliche Pauschale von zehn Dollar können Nutzer angeblich unbegrenzt in einer Vielzahl von Magazinen und Zeitungen stöbern, darunter The New Yorker und Vanity Fair.

Es gibt zudem die Hoffnung, dass Apple auch die AirPods 2 und das iPad Mini 5 präsentieren könnte. Dem widerspricht BuzzFeed allerdings: Ein Auftritt neuer Hardware sei sehr unwahrscheinlich, da Apple den Fokus Ende März vollkommen auf seine neuen Abo-Dienste richte.