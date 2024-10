Apple hat auf X einen offiziellen Teaser veröffentlicht, der bestätigt, dass der Hersteller schon nächste Woche neue Produkte ankündigen wird. Was euch sehr wahrscheinlich erwartet, erfahrt ihr hier.

Der Teaser auf der sozialen Medienplattform X stammt von Apples Marketing-Chef Greg Joswiak und bestätigt gleich mehrere Vermutungen, die wir bereits hatten: Es wird kein Live-Event von Apple im Oktober geben. Stattdessen setzt das Unternehmen wohl auf gestaffelte Pressemitteilungen über mehrere Tage und wahrscheinlich passende Produktvideos, die zeitgleich veröffentlicht werden.

Ab Montagfrüh (28. September 2024) soll es losgehen. Bei uns würden erste Ankündigungen also auf Sonntagabend fallen. Auch den Hauptfokus verrät das kurze Video bereits:

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Macs im Fokus: Diese neuen Apple-Produkte erwarten euch

Der Teaser verrät mit einem kleinen Wortspiel "Mac ;) your calendars!" (eigentlich: "mark your calendars", dt.: streicht euch [den Termin] im Kalender an)" und dem bekannten Logo ganz klar, dass der Fokus kommende Woche auf dem Mac-Portfolio liegt. Das ist nicht verwunderlich, denn dabei handelt es sich um die letzte große Gruppe für das langsam auslaufende Produktjahr, die noch keine Auffrischung erhalten hat.

Folgende Produkte könnt ihr erwarten:

MacBook Pro 14 Zoll/16 Zoll

Mac mini mit neuem Design

iMac

eventuell Zubehör

Alle neuen Produkte werden mit Sicherheit M4-Chips erhalten. Die bereits im iPad Pro veröffentliche Prozessorgeneration wird zudem sehr wahrscheinlich erweitert. Neben dem M4-Chip dürften vor allem die MacBook-Pro-Modelle stärkere Chipvarianten in Form eines M4 Pro oder M4 Max erhalten. Große Designänderungen werden für die MacBooks und den iMac nicht erwartet. Diese sind für den Mac mini reserviert, der noch kleiner werden könnte.

Eine Auffrischung des MacBook Air wird derzeit erst im Frühjahr 2025 erwartet. Dafür könnte Apple neben den genannten Macs auch noch das Zubehör auf den neuesten Stand bringen. Produkte wie die Magic Mouse, das Magic Trackpad oder das Magic Keyboard nutzen aktuell noch den alten Lightning-Anschluss.

Neue Software auch am Montag: iOS, iPadOS, macOS

Nicht nur Hardware-Updates werden wohl nächste Woche per Pressemitteilung versendet. Auch neue Softwareversionen könnten wir schon am Montag sehen: iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 sind praktisch bereit für den Rollout an Nutzer. Hierzulande fällt aber vor allem das iOS/iPadOS-Update deutlich kleiner aus als in den USA. Dort sollen erste Apple-Intelligence-Features verfügbar werden, auf die wir hierzulande noch bis mindestens 2025 warten müssen.