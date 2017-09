Apple: TV-App erscheint noch 2017 in Deutschland

In den USA ist Apples TV-App bereits seit Dezember 2016 verfügbar. Bis zum Ende dieses Jahres will das Unternehmen die Anwendung auch in sieben weiteren Ländern einführen – unter anderem auch in Deutschland. Den Anfang machen nun offenbar Kanada und Australien.

Noch vor der Veröffentlichung von tvOS 11 und iOS 11 hat Apple den Rollout der TV-App außerhalb der USA begonnen. Berichten zufolge soll sie in Kanada und Australien bereits gesichtet worden sein. Allerdings stehe sie wohl nicht als Download im App Store bereit, sondern tauche stattdessen einfach auf dem Homescreen von Apple-TV-Geräten auf.

TV-App ersetzt Videos-App

Dort fungiere sie zurzeit wohl lediglich als Platzhalter, was sich mit dem bevorstehenden Rollout der neuen tvOS-Version sicherlich ändern dürfte. Außerdem sei die App vereinzelt in Beta-Versionen von iOS 11 aufgetaucht und habe dort die bisherige Video-App ersetzt – jedoch ausschließlich auf dem iPhone und nur, wenn dieses mit dem Mobilfunknetzwerk verbunden ist. Bei aktiver WLAN-Verbindung soll stattdessen wieder die alte Videos-App erscheinen.

Auch wenn ihre Bezeichnung es suggeriert, ist die TV-App nicht ausschließlich Apples Set-Top-Box vorbehalten. Die bereits seit einem Jahr in den USA erhältliche Anwendung soll auch auf iOS-Geräten als Anlaufstelle für Serien und Filme dienen. Die App bleibt dabei auf allen Geräten synchron. Habt Ihr beispielsweise eine Sendung auf Apple TV nicht zu Ende geschaut, könnt Ihr sie auf Eurem iPad oder iPhone an der Stelle fortsetzen, an der Ihr zuvor abgebrochen habt.

Nutzer sind außerdem nicht auf iTunes-Inhalte beschränkt, sondern können auch Filme, Serien und Co. von anderen Anbietern anschauen. Welche Unternehmen hierzulande Inhalte über die TV-App zur Verfügung stellen, ist derzeit noch unbekannt. In Apples Heimatmarkt sind beispielsweise die Pay-TV-Sender HBO und Showtime mit an Bord.