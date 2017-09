Apple Watch 3 unterstützt offenbar einzelne Qi-Ladegeräte

Auf der Keynote am 12. September 2017 hat Apple das Ladepad AirPower angekündigt, das nicht nur die neuen iPhone-Modelle kabellos aufladen kann: Die Apple Watch Series 3 gehört auch zu den Geräten, die über das Gadget mit Energie versorgt werden können. Demnach müsste die Smartwatch auch den Qi-Standard unterstützen. Sie ist jedoch nicht zu jedem Pad kompatibel.

Die Apple Watch Series 3 kann mit Qi-Ladestationen von Drittanbietern tatsächlich kabellos aufgeladen werden, berichtet The Verge unter Berufung auf den japanischen Blog Mac Otakara. Besonders mit neueren Ladepads soll es aber nicht funktionieren. Interessant: Etwa das Belkin Boost Up Wireless Charging Pad, das für die neuen iPhone-Modelle gedacht ist, sei nicht mit der Uhr kompatibel. Dafür aber zum Beispiel einige Ladestationen von eher unbekannten Drittherstellern.

Nicht für "Made for iPhone" gemacht?

Die Apple Watch Series 3 könnte sich daher nur mit Qi-Ladegeräten mit Energie versorgen lassen, die kurioserweise über kein "Made for iPhone"-Zertifikat (MFi) verfügen – also nicht den Auflagen von Apple entsprechen. Aber selbst wenn ein Gadget die Smartwatch auflädt, müsse das Wearable dafür in einer bestimmten Position auf der Fläche platziert werden. Offenbar sei die genaue Position auf dem Pad auch beim iPhone 8 und iPhone 8 Plus entscheidend darüber, ob sie mit Geräten von Drittherstellern kabellos aufgeladen werden können.

Das Gadget AirPower kommt frühestens Anfang 2018 in den Handel. Bis dahin müsst Ihr zum kabellosen Aufladen auf entsprechende Geräte anderer Hersteller zurückgreifen. Wieso die Apple Watch Series 3 nur mit bestimmten Pads zusammenarbeitet, ist unklar: Apple hat noch nicht offiziell bekannt gegeben, zu welchen Standards die Smartwatch kompatibel ist.