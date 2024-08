Apple plant wohl massive Änderungen an der Apple Watch SE. Die günstige Smartwatch könnte aus einem neuen Material gefertigt werden. Wie ein Experte nun berichtet, soll das aber einen ganz bestimmten Grund haben.

In seinem Bloomberg-Newsletter teilt Apple-Experte Mark Gurman eine neue Einschätzung zur nächsten Generation der Apple Watch SE.

Die dritte Generation der günstigen Apple Watch könnte durch den Wechsel zu starrem Kunststoff als neues Gehäusematerial noch besser an eine neue Zielgruppe angepasst werden. Apple will zukünftig wohl vermehrt Kinder bzw. deren Eltern ansprechen und die Uhr durch verschiedene Anpassungen attraktiver für diese Nutzergruppe machen.

Kunststoff soll SE-Modell kinderfreundlicher machen

Dass die nächste Apple Watch SE zukünftig nicht mehr mit einem Gehäuse aus Aluminium, sondern starrem Kunststoff ausgestattet werden soll, berichtete Gurman bereits vor einziger Zeit. Als Grund für den Strategiewechsel und das qualitativ massive Downgrade führte Gurman vor allem den Preis an. Apple könne so einen neuen Preispunkt treffen und noch besser mit günstigen Modellen der Konkurrenz konkurrieren.

Nun führt Gurman einen weiteren möglichen Grund seitens Apple an: Ein Gehäuse aus Kunststoff würde die Uhr noch attraktiver für Kinder machen. Es seien neue (zusätzliche) Farben für die Apple Watch SE denkbar. Das Material würde die Uhr zudem wohl leichter machen.

Eine buntere Farbauswahl, leichter sowie stoßresistenter Kunststoff und ein verringerter Preis wären in der Tat gute Argumente für viele Eltern, die ihre Kinder mit einer Apple Watch ausstatten wollen.

"Apple Watch für deine Kinder": Uhr ohne iPhone

Bereits jetzt bietet Apple eine Möglichkeit, Apple-Watch-Modelle für Kinder einzurichten. Unter der Bezeichnung "Apple Watch für deine Kinder" bewirbt das Unternehmen die Familienkonfiguration von zusätzlichen Uhren über ein einzelnes iPhone. Kinder brauchen also aktuell kein eigenes iPhone, um eine Apple Watch nutzen zu können. Eltern können die Smartwatch über das eigene Smartphone verwalten. Eine günstige Apple Watch SE in kinderfreundlichen Farben wäre also eine einfache Anschaffung.

Bei Heranwachsenden ist die Uhr bereits beliebt. Apple könnte die Zielgruppe mit einer angepassten Uhr also noch effektiver ansprechen und frühzeitig als langfristige Nutzer gewinnen.