Apples Siri-Lautsprecher geht in Produktion: Surround Sound als Top-Feature

Siri kommt bereits im iPhone, auf dem Mac und in Apple TV zum Einsatz. Bald dürfte aber noch ein weiteres Gerät erscheinen, in dem die KI-Assistenz verankert ist: Wie Bloomberg berichtet, ist der erwartete Siri-Lautsprecher, der in Konkurrenz zu Amazons Echo-Geräten treten soll, nun in Produktion gegangen.

Sie smarte Box mit integrierter Apple-KI werde demnach vom Auftragsfertiger Inventec aus Taiwan hergestellt, der sich auch um die Produktion der kabellosen AirPods kümmert. Mitarbeiter von Apple sollen den Siri-Lautsprecher in der Vergangenheit bereits über Monate zuhause getestet haben. Es wird angenommen, dass das neue Produkt Apple dabei helfen werde, Nutzer noch enger an das eigene Ökosystem und besonders an Dienste wie Apple Music zu binden. Der Siri-Lautsprecher soll mit Virtual Surround Sound in besonders hoher Qualität und einer vergleichsweise hohen maximalen Lautstärke punkten.

Vorstellung zur WWDC

Obwohl die Produktion des Siri-Lautsprechers bereits läuft, rechnen die Quellen von Bloomberg offenbar nicht mit einem Release innerhalb der kommenden Wochen. Zwar gehe man davon aus, dass die smarte Box auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC am 5. Juni vorgestellt wird, doch soll sie erst "später in diesem Jahr" für den Release bereit sein.

Neben dem Siri-Lautsprecher könnte Apple auf der diesjährigen WWDC noch eine ganze Reihe an anderen neuen Produkten vorstellen. So gab es bereits im Vorfeld Gerüchte über neue MacBook Pro-Modelle mit Intels aktueller Kaby-Lake-Prozessorgeneration. Auch zwei neue iPad Pro-Modelle könnten während der Keynote vorgestellt werden, deren Liveübertragung hierzulande am Pfingstmontag um 19:00 Uhr beginnt.