Beste Smartphones 2024: Marques Brownlee enthüllt seine Top 10

Marques Brownlee (MKBHD) sollte jeder kennen, der sich für Smartphones interessiert. Immerhin ist er der größte Tech-YouTuber. Ebenfalls bekannt ist seine Expertise. Kaum einer weiß über Handys so gut Bescheid wie er. Das macht sein jüngst veröffentlichtes Video besonders interessant. In diesem kürt er in zehn Kategorien aufgeteilt die besten Smartphones 2024.

Bestes großes Smartphone

Diesen Platz hat sich das Samsung Galaxy S24 Ultra gesichert.

Beim Galaxy S24 Ultra steht die Kamera kaum hervor (© 2024 Samsung )

Das macht das Galaxy S24 Ultra laut Marques zum besten Handy seiner Klasse:

das beste Display mit einer sehr guten Antireflex-Beschichtung

sehr gute Hauptkamera, die auch nicht zu weit aus dem Gehäuse hervorsteht

großer Akku, obwohl sogar ein Stylus in das Gehäuse integriert ist

viele neue Software-Verbesserungen

Bestes kleines Smartphone

Dieser Award geht an das iPhone 16.

Das iPhone 16 ist eines der wenigen kompakten Smartphones (© 2024 Apple )

Das macht das iPhone 16 laut Marques zum besten Handy seiner Klasse:

sehr gute Kamera

sehr gute Akkulaufzeit

Flaggschiff-Performance und ein größerer Arbeitsspeicher als die vorherige Generation

über viele Jahre Software-Updates

große Auswahl an Farben

Beste Kamera

Das Smartphone mit der besten Kamera sei das iPhone 16 Pro (zum CURVED-Test).

Die Kamera des iPhone 16 Pro überzeugte Marques am meisten (© 2024 CURVED / Robert Kägler )

Das macht die Kamera iPhone 16 Pro laut Marques zur besten 2024:

Bedienung ist einfach, umfangreich und verlässlich

konsistente Fotoqualität

viele neue Features und neue Bedienoptionen

Bestes Preis-Leistung-Verhältnis

Das "bestes Preis-Leistungs-Verhältnis" hat laut MKBHD das Nothing Phone (2a).

Nothing Phone (2a) in Schwarz (© 2024 Nothing )

Das macht das Nothing Phone (2a) laut Marques zum besten Preis-Leistungs-Handy:

sehr gut optimierte Software, die eine flüssige Bedienung ermöglicht

Glyph-Lichter auf der Rückseite als Alleinstellungsmerkmal

kostet deutlich weniger als Flaggschiffe von anderen Herstellern, fühlt sich aber bei der Bedienung genauso ausgereift an

Bester Akku

Der Preis für den besten Akku verleiht Marques an das Redmagic 10 Pro.

Das Redmagic 10 Pro ist hierzulande eher unbekannt (© 2024 Marques Brownlee )

Deshalb ist der Akku des Redmagic 10 Pro laut Marques der beste:

aktives Kühlungssystem, das ein Überhitzen des Akkus verhindert

arbeitet viel stromeffizienter als das Vorgängermodell

locker zwei Tage Laufzeit, trotz energiehungrigem 144-Hz-Display

lädt innerhalb von nur 30 Minuten von 0 auf 100 Prozent

zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für das Batteriemanagement

Bestes Design

Das am besten designte Smartphone ist für Marques das Huawei Mate XT.

Das Huawei Mate XT faltet sich gleich dreimal zusammen – oder auseinander (© 2024 Marques Brownlee )

Diese Dinge machen das Huawei Mate XT für Marques zum am besten designten Handy 2024:

faltet sich dreimal: sehr mutiges und innovatives Design

enthält einzigartige Features für das spezielle Design

superdünn, die Scharniere funktionieren gut und die Batterie ist hervorragend untergebracht trotz des Mechanismus

Bestes faltbares Handy

Marques hat das Google Pixel 9 Pro Fold zum besten faltbaren Handy geadelt.

Das Google Pixel 9 Pro Fold in der Farbe Obsidian (© 2024 Google )

Deshalb meint Marques, dass das Pixel 9 Pro Fold das beste faltbare Smartphone ist:

fühlt sich bei der Bedienung und dem Design nach dem ausgefeiltesten faltbaren Handy an

hat sich bei Hardware und Software stark weiterentwickelt im Vergleich zum Vorgänger

Am meisten weiterentwickelt

Für Marques ist das Google Pixel 9 Pro Fold auch das Smartphone, das sich am spürbarsten weiterentwickelt hat.

Doppelschlag für Google: Marques Punkte, warum das Pixel 9 Pro Fold den zweiten Award verdient hat:

Design hat sich in jeder Hinsicht verbessert

deutlich dünner und die Bildschirmränder nicht mehr so dick

Scharniere funktionieren deutlich besser und es faltet sich nun komplett flach auf und zu

Kamera liefert viel bessere Fotos

Außenbildschirm ist heller

Größter Reinfall

Marques nennt uns auch seine größte Smartphone-Enttäuschung. Die geht an das Asus Zenfone 11 Ultra.

Das Asus Zenfone 11 Ultra hat Marques Brownlee nicht überzeugt (© 2024 Marques Brownlee )

Deshalb hält Marques das Asus Zenfone 11 Ultra für die größte Enttäuschung 2024:

nur ein weiteres, generisches Smartphone, das sehr groß geraten ist

es ist gut, aber verfehlt, was den kleineren Vorgänger ausgemacht hat

Smartphone des Jahres

Abschließend kürt Marques noch das Smartphone, das ihn insgesamt am besten gefallen hat. Es ist das: Samsung Galaxy S24 Ultra.

Auch das Galaxy S24 Ultra gewinnt zwei Preise von Marques (© 2024 Samsung )

Das sind Marques Gründe, warum das Galaxy S24 Ultra das beste Handy 2024 ist:

überzeugt einfach in jeder Kategorie, obwohl es nirgends besonders hervorsticht

Display, Kamera, Akku, Design etc. – alles ist auf absolutem Top-Niveau

alles ist auf absolutem Top-Niveau obwohl er sonst seine Smartphones nach jedem Test wechselt, ist er immer wieder zu diesem Handy privat zurückgekehrt

