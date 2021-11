Das große Sparen geht wieder los. Wir nähern uns dem 26. November und damit dem Black Friday. Erste Angebote gibt es aber bereits heute. CURVED schaut sich für euch die heruntergesetzten Smartphones einmal genauer an und prüft: Wie gut sind die Deals wirklich?

Der Black Friday ist für Schnäppchenjäger und Shops gleichermaßen ein Feiertag. Längst locken die Händler aber nicht nur am eigentlichen "schwarzen Freitag" mit Angeboten, sondern auch bereits Tage und Wochen zuvor. Wir steigen daher ebenfalls schon jetzt mit ein und prüfen für euch, ob auch die ersten Technik-Deals ihren Namen wirklich verdienen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

3. November 2021: Media Markt will es bei Oppo wissen

Bei Media Markt heißt es nicht Black Friday, sondern Black November. Der Technikriese hat die Rabattschlacht daher schon eröffnet und für viele Produkte Angebotspakete geschnürt, darunter auch Oppo-Smartphones. Bei jenen Geräten entfällt für euch die Mehrwertsteuer – natürlich nur im übertragenen Sinne, da alles andere rechtswidrig wäre. Was für euch zählt: In der Summe bekommt ihr auf den Bruttopreis einen rechnerischen Mehrwertsteuer-Anteil in Höhe von 15,966 Prozent.

Damit erreicht der Konzern durchaus aktuelle Bestpreise, wie etwa beim Oppo A54 5G mit 64 GB. Das Handy kostet nach dem Nachlass nur noch 209,24 Euro. Hier könnt ihr euch also durchaus einen starken Deal sichern – zumindest, wenn ihr nur auf der Suche nach einem Smartphone seid. Benötigt ihr zusätzlich einen passenden Tarif, gibt es im CURVED Shop derzeit ein deutlich attraktiveres Angebot:

Unsere Empfehlung Anzeige

Oppo Find X3 Lite 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Oppo Enco W51 Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

Display neu erleben (90 Hz sorgt für flüssiges Scrollen)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 18,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Hier zahlt ihr innerhalb von 24 Monaten insgesamt rund 310 Euro. Da sind neben dem Preis für das Smartphone, aber auch auch ein Blau-Tarif mit 10 GB Datenvolumen und die Kopfhörer Oppo Enco W51 dabei. Ihr bekommt also deutlich mehr für euer Geld. Wenn ihr hingegen auf ein Oppo-Modell aus der Find-X-Reihe heiß seid, dann bietet sich neben dem Find X3 Pro und Find X3 Lite (Bestpreis bei Media Markt) auch das Neo-Modell an. Auch hier gilt allerdings wieder: Wer mehr als nur die Hardware benötigt, fährt woanders noch besser. Das Oppo Find X3 Neo 5G (mit Vertrag) gibt es derzeit mit dem o2-Tarif Free M (20 GB), einer Oppo Watch und 100 Euro Wechselbonus.

Black Friday? Was ist das?

Wenn ihr genauer wissen wollt, worum es bei dem Schnäppchen-Tag überhaupt geht, woher er kommt und was sich hinter dem Namen verbirgt – dann lest bei uns die Geschichte des Black Friday: Empfehlung des Autors: Woher kommt Black Friday? Die Geschichte des Schnäppchen-Tags Tobias Birzer | 25.10.21 Wenn ihr genauer wissen wollt, worum es bei dem Schnäppchen-Tag überhaupt geht, woher er kommt und was sich hinter dem Namen verbirgt – dann lest bei uns die Geschichte des Black Friday:

Bei Xiaomi und Samsung gibt es noch mehr Spar-Potenzial

Die aktuellen Media Markt-Deals gelten bis zum 10. November 2021 (19:59 Uhr), darunter auch der für das neue Galaxy A52s 5G. Jenes Handy kostet 375 Euro. Uns überzeugt das Smartphone in unserem Test, der Deal zeigt aber: Wir stehen erst am Anfang der Black Friday-Angebote. Die Händler hauen noch nicht direkt alle ihre besten Deals raus. Da Samsung-Smartphones zudem relativ schnell im Preis fallen, rechnen wir damit, dass es bis zum eigentlichen Black Friday noch deutlich bessere Deals geben wird. Wer hingegen gar nicht warten kann und zusätzlich einen Tarif benötigt, spart im CURVED Shop bereits jetzt mehr:

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

Kamera, die mehr sieht (mit 8K-Video Snaps)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 27,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Zudem hat Media Markt das Xiaomi Redmi Note 10 für 215 Euro mit in seine Black Friday Angebote genommen. Hier gilt allerdings das gleiche wie beim Samsung Galaxy: Es handelt sich längst nicht um einen herausragenden Deal. Hier dürften bis Ende November sicherlich noch bessere Schnapper folgen. Aktuell ist aufgrund der knappen Preisdifferenz ohnehin zu empfehlen, sich das nur etwas teurere Pro-Modell genauer anzuschauen. Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro hatten wir bereits im Test. Zudem haben wir für euch die Unterschiede zwischen beiden Modellen ausgearbeitet: