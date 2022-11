Es geht los! Mit Xiaomi hat ein Smartphone-Riese seine Black-Friday-Angebote gestartet. Welche Dinge sich der Hersteller für die Black Week Angebote 2022 überlegt hat, verraten wir euch – und unterziehen sie einem genauen Check.

Xiaomi will Sparfüchsen zum Black Friday offenbar ein Festmahl bereiten und preist einige spannende Modele an, die zuvor bereits günstig waren – und nun noch einmal im Preis gesunken sind. Ihr findet laut Xiaomi "unschlagbare Angebote". Stimmt das?

Redmi Note 11 Pro 5G

Das Highlight dürfte das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher sein. In unserem Test haben wir das Modell bereits für sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. Bis zum 28. November wird Xiaomi das Smartphone bei Amazon nun für 299,90 Euro anbieten. Günstiger bekommt ihr das Gerät derzeit nur durch den Black-Week-Deal im Proshop (239 Euro).

Tipp: Solltet Ihr das Handy mit Vertrag benötigen, um dank eines praktischen Tarifs direkt surfen, telefonieren und simsen zu können, dann kommt ihr mit einem Bundle teils noch attraktivere Angebote. Der Effektivpreis für das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G liegt dann mitunter sogar bei unter 160 Euro.

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ BLAU Allnet Plus 8 GB + 7 GB Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 18,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Redmi Note 11 als Black-Friday-Deal

Natürlich hat Xiaomi das Basismodell nicht vergessen: Während der Rabattschlachten ruft Xiaomi für das Redmi Note 11 nur 139 Euro (4 GB RAM, 64 GB ROM) beziehungsweise 189,90 Euro (4 GB RAM, 128 GB ROM) auf – jeweils bei Amazon. Dies wären sehr spannende Preise. Leider sind diese bei Amazon aktuell nicht verfügbar, wie eigentlich vom Hersteller angekündigt.

Mutmaßlich ist hier also noch etwas Geduld gefragt. Solltet ihr euch zwischen der Vanilla- und Pro-Variante noch nicht entschieden haben, dann nutzt die Zwischenzeit am besten für unseren Vergleich: Xiaomi Redmi Note 11 vs. Redmi Note 11 Pro 5G. Vielleicht entscheidet ihr euch anschließend ohnehin für das größere Geschwisterchen. Dann müsstet ihr gar nicht auf ein Preisupdate warten, sondern könntet direkt bei einem der oben genannten Deals zugreifen.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 15,99 € mtl./24Monate: 13,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Redmi Note 10 Pro im Angebot: Oldie but goldie

Neben den beiden aktuellen Redmi-Note-Modellen lockt Xiaomi auch mit dem Redmi Note 10 Pro. Den Preis für die Variante mit 8 GB und 256 GB findet ihr direkt beim Hersteller auf mi.com. Er liegt bei 259,90 Euro, was anscheinend ein historischer Tiefpreis ist. In unserem Test zum Note 10 Pro kürten wir das Gerät zum besten Budget-Handy, das gegenüber dem neueren Modell sogar 2 GB Arbeitsspeicher voraus hat. Günstiger gibt es das Smartphone derzeit nur im Bundle mit einem Tarif. Der Effektivpreis liegt dann bei unter 160 Euro.

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet Plus 8 GB + 7 GB Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 18,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Wo sind die Flaggschiffe?

Ob Poco M4 Pro, M5 oder X4 Pro: Auch die anderen Black Friday Angebote von Xiaomi siedeln sich in der Mittel- und Einsteigerklasse ein. Da stellt ihr euch sicherlich die Frage, wo denn die absoluten Top-Geräte des Herstellers bleiben. Die Geräte rückt das Unternehmen bislang kaum in den Fokus. Für den 28. November hat der Hersteller aber eine "Extrarunde" angekündigt, die 24 Stunden dauert. Vielleicht gibt es für Xiaomi 12 Pro und Co. also erst nach dem eigentlichen Black Friday spezielle Preise.

Sich darauf zu verlassen könnte allerdings zur Folge haben, dass bessere Black Week Deals anderer Anbieter dann nicht mehr aktiv sind. Was sicher ist: Das Xiaomi 12T Pro gibt es mitunter im attraktiven Bundle mit einem Tarif, Xiaomi Watch S1 Active, 100 Euro Cashback und 100 Euro Wechselbonus:

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Xiaomi 12T Pro

+ o2 Free M 20 GB

+ Xiaomi Watch S1 Active 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 34,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Deal 7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet Plus 8 GB + 7 GB mtl./24Monate: 18,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Deal 5 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB 15,99 € mtl./24Monate: 13,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote