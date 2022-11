Xiaomi Redmi Note 11 vs. Redmi Note 11 Pro 5G: So groß ist der Unterschied

Worin unterscheiden sich das Xiaomi Redmi Note 11 und Redmi Note 11 Pro 5G? Unser Vergleich beantwortet die Frage: Wir haben uns beide Modelle angeschaut und verraten, wie Xiaomi die Vanilla- und Pro-Variante voneinander abgrenzt.

Xiaomi hat bekanntlich ein breit gefächertes Portfolio und für jede Zielgruppe ein passendes Smartphone. Das Angebot ist so groß, dass ihr selbst in der Mittelklasse aus einer Serie zwischen verschiedenen Varianten wählen könnt. Doch worin unterscheiden sich die Note-Modelle?

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten im Vergleich: Xiaomi Redmi Note 11 vs. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Xiaomi Modell Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll 6.43 Zoll Auflösung 2.4x1.08 Pixel 2400x1080 Pixel Pixeldichte 395 ppi 409 ppi Technologie AMOLED AMOLED Frequenz 120 Hz Maße Größe 164.2x76.1x8.1 mm 159.9x73.9x8.1 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Kunststoff (Rückseite) Gewicht 202 g 179 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 695 5G Snapdragon 680 Taktrate Bis zu 2.2 GHz 2.4 GHz AnTuTu 405.259 Punkte 265.955 Punkte Klasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 4/6/8 GB RAM 4/6 GB RAM Interner Speicher 64/128 GB 64/128 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie - h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 11 mit MIUI 13 (ab Werk) Android 11 mit MIUI 13 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 108 (Weitwinkel), 8 (Ultraweitwinkel), 2 (Makro) 50 (Weitwinkel), 8 (Ultraweitwinkel), 2 (Makro), 2 (Tiefensensor) Frontkamera 16 MP 13 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Preis UVP Ab 199 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Wie groß ist der Preisunterschied?

Xiaomi hat für das günstigste Xiaomi Redmi Note 11 eine unverbindliche Preisempfehlung von 199,90 Euro angesetzt. Gemeint ist die Variante mit 64 GB Speicher. Für die Konfiguration mit 128 GB Speicher zahlt ihr 229,90 Euro. Beides günstige Preise, die seit dem Marktstart im Frühjahr sogar gesunken sind. Das Einstiegsmodell findet ihr durchaus für 160 Euro (Stand: November 2022).

Beim stärkeren Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G liegt der Preis etwas höher. Hier beginnt er bei 369,90 Euro für 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. Zieht ihr die 8-GB-RAM-Option, ruft Xiaomi 379,90 Euro auf. Auch hier gilt aber: Auf dem Markt findet ihr die erstgenannte Konfiguration leicht für 270 Euro und weniger (Stand: November 2022).

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ BLAU Allnet Plus 8 GB + 7 GB Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 18,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Design: Glas vs. Plastik

Bereits auf den ersten Blick dürftet ihr bei beiden Geräten Unterschiede feststellen, auch wenn sie insgesamt sehr ähnlich aussehen – logisch, es sind ja Handys aus derselben Serie. Das Pro-Modell ist etwa einen halben Zentimeter größer:

Xiaomi Redmi Note 11: 159,9 x 73,9 x 8,1 mm



159,9 x 73,9 x 8,1 mm Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: 164,2 x 76,1 x 8,1 mm

Trotz der unterschiedlichen Abmessungen landen wir letztendlich aber bei einem Bildverhältnis von 20:9. Dies wirkt beim Pro-Modell deutlich cleaner, da die Displayränder dünner sind – insbesondere am Kinn, also im unteren Teil der Front. Etwas, das für beide Varianten gilt: Die kantige Optik gefällt und erinnert fast an das Retro-Design der iPhones.

Schauen wir uns die Rückseite an: Hier sammelt das Redmi Note 11 Pro 5G den nächsten Pluspunkt. Dessen Rückseite ist aus Glas und fühlt sich deutlich wertiger an als der Plastikrücken des normalen Note. Letztgenannter fühlt sich auch nicht so griffig an. Was nicht heißt, dass er nicht gut verarbeitet ist, wie David in seinem Test des Xiaomi Redmi Note 11 ausdrücklich festhält. Die Module, in denen Xiaomi die Objektive unterbringt, sind sich relativ ähnlich – und Geschmackssache.

(© 2022 CURVED ) Xiaomi setzt auf unterschiedliche Rückseiten. Glas (Pro) trifft ... (© 2022 CURVED ) Plastik (Redmi Note 11)

Objektiv wird es bei der IP-Zertifizierung: Beide Geräte sind offiziell gegen Sprühwasser und groben Staub geschützt. Hier müssen wir zwei Dinge erwähnen: Die Konkurrenz ist in der Mittelklasse mit IP67 mitunter schon etwas weiter und damit offiziell auch gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt, wie etwa das Galaxy A53 5G. Auf der anderen Seite ist nicht zwingend davon auszugehen, dass euer Redmi Note 11 (Pro 5G) bei einem kurzen Fall ins Wasser direkt einen Totalschaden hat.

Die Kategorie "Design" schließen wir in unserem Vergleich "Xiaomi Redmi Note 11 vs. Redmi Note 11 Pro 5G" mit einem Blick auf die Waage ab. Die Basisvariante ist mit 176 g angenehm leicht, die 200 g des Pro sind da eine spürbar andere Hausnummer.

Display: Es ist nicht nur die Größe

An den bereits genannten Abmessungen der beiden Geräte habt ihr es sicherlich schon erahnt: Das Xiaomi Redmi Note 11 und Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G haben unterschiedliche Displaygrößen: 6,43 Zoll vs. 6,67 Zoll. Ihr habt beim Pro also deutlich mehr Bildschirmfläche.

Da beide AMOLED-Panels allerdings mit FHD+ (1080 x 2400 Pixel) auflösen, kommt die Basisvariante mit 409 ppi vs. 395 ppi auf etwas mehr "pixel per inch" (Pixel pro Zoll). Der Unterschied dürfte aber nur auf dem Papier bestehen und nicht in der Praxis sichtbar sein. In dieser erwarten euch jeweils gute Kontraste, Dynamikwerte und tolle Farben.

(© 2022 CURVED ) Das Note 11 hat etwas dickere Ränder, ... (© 2022 CURVED ) ... im Vergleich zum Pro-Modell

Dafür ist die Bildwiederholfrequenz unterschiedlich, denn das Pro-Modell bietet 120 Hz. Das Redmi Note 11 erreicht hingegen nur 90 Hz. Was bewirkt der Unterschied? Animationen wirken noch geschmeidiger, da das Display sie flüssiger wiedergibt. Auch die maximale Helligkeit ist besser (1200 Nits vs. 1000 Nits).

Ein weiterer Unterschied findet sich in der Display-Sicherheit. Xiaomi verbaut beim Redmi Note 11 Pro 5G ein Corning Gorilla Glass 5, während beim Note 11 eine deutlich ältere Version des Spezialglases das Display schützt (Glass 3).

Leistung: Redmi Note 11 Pro 5G ist schneller

Vergleicht man das Redmi Note 11 und Redmi Note 11 Pro 5G miteinander, dann muss auch die Leistung ein Thema sein. Nicht nur der Vollständigkeit halber, sondern weil wir hier einen großen Unterschied finden:

Xiaomi Redmi Note 11 : Snapdragon 680 mit 4 GB RAM und 64 oder 128 GB ROM

: Snapdragon 680 mit 4 GB RAM und 64 oder 128 GB ROM Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: Snapdragon 695 5G mit 6 GB oder 8 GB RAM und 128 GB ROM

Das normale Modell bewegt sich damit auf den Spuren seines Vorgängers, dem Redmi Note 10. Ihr könnt alltägliche Aufgaben locker und leicht erledigen, bei anspruchsvollen Spielen stößt der Prozessor jedoch an seine Grenzen. Bei einem Handy in dem Preissegment darf man aber auch keine Performance-Wunder erwarten.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 15,99 € mtl./24Monate: 13,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Hier macht also die Pro-Konfiguration deutlich mehr Spaß, die mit der flüssigen Darstellung von Top-3D-Spielen wie Genshin Impact überzeugt, wie wir in unserem Test des Redmi Note 11 Pro 5G erfreut feststellen durften. Vor allem beim Zocken punktet die 120-Hz-Bildwiederholrate. Das Pro holt sich also nicht nur den Performance-Vorteil, sondern verdient sich auch die Mittelklasse-Einordnung redlich.

Und dann wäre da noch folgender Umstand: Nur das Redmi Note 11 Pro 5G unterstützt 5G, wie der Name bereits verrät. Wenn ihr also einen Vertrag habt, der den neuesten Mobilfunkstandard supportet, dann freut euch auf schnelleres mobiles Internet (sofern an eurem Standort verfügbar). Übrigens: Beide Geräte verfügen über einen Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer.

Kamera-Vergleich: Redmi Note 11 vs. Redmi Note 11 Pro 5G

Vom einen großen Unterschied zum nächsten. Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G spielt auch hier in einer anderen Liga und kommt mit einem Statement:

Xiaomi Redmi Note 11 : 50 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor), 13 MP (Selfie)

: 50 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 2 MP (Tiefensensor), 13 MP (Selfie) Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: 108 MP (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 MP (Makro), 16 MP (Selfie)

Nominell bietet das Vanilla-Note also mehr Optionen, da es dem Pro-Modell den Tiefensensor voraus hat. Tatsächlich dürfte dieser zu vernachlässigen sein. Das lässt sich von der Hauptkamera nicht behaupten. Hier holt das Redmi Note 11 Pro 5G mit seiner 108-MP-Linse den klaren Sieg. Die eindrucksvollen Bilder überzeugen. Beim Note 11 seit ihr, was die Fotografie angeht, insgesamt etwas limitierter. Unter den besten Kamera-Handys reicht es deshalb nur für einen unteren Platz. Insgesamt sind die Ergebnisse aber zufriedenstellend.

Die Kamera des Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G überzeugt (© 2022 CURVED )

Akku: Von 0 auf 100 Prozent in unter 60 Minuten

Beide Smartphones bringen euch gut über den Tag. Mit einer Kapazität von jeweils 5000 mAh ist hier ordentlich Strom vorhanden, um die Mindestvoraussetzung an moderne Geräte zu erfüllen. Damit reicht es, wenn auch nur knapp, für unsere Liste der Handys mit dem besten Akku. Alleine wegen seines etwas effizienteren Chipsatzes hat das Redmi Note 11 Pro 5G dem schwächeren Geschwisterchen aber etwas voraus.

Dies setzt sich beim zweiten Punkt unseres Akku-Vergleichs fort: Das Redmi Note 11 Pro 5G ladet ihr mit 67 Watt und innerhalb von 42 Minuten voll auf. Da kann das Note 11 nicht mithalten (33 Watt, 60 Minuten) – auch wenn die Ladeleistung für die Smartphone-Klasse noch immer sehr gut ist.

Fazit: Xiaomi Redmi Note 11 vs. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Lars Wertgen Xiaomi Redmi Note 11 oder Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – wie groß ist der Unterschied wirklich? Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G geht im direkten Vergleich mit dem Redmi Note 11 als klarer Sieger hervor. Ob bei Kamera, Akku, Performance, Display oder Design – in jeder Kategorie sammelt das Pro-Modell mindestens einen Pluspunkt; in der Regel aber mehrere. Macht es das Note 11 zu einem schlechten Handy? Nein, insbesondere, wenn ihr nur möglichst wenig Geld investieren wollt, trefft ihr mit dem Redmi Note 11 eine richtige Wahl. Auch wenn wir euch den – im Verhältnis zu den Vorteilen kleinen – Aufpreis für das Redmi Note 11 Pro 5G nur empfehlen können. Ihr seid damit klar besser ausgestattet, auch auf lange Sicht.

Häufige Fragen

Sind Xiaomi Redmi Note 11 und Redmi Note 11 Pro 5G wasserdicht?

Sowohl das Xiaomi Redmi Note 11 als auch das Redmi Note 11 Pro 5G sind nach IP53 zertifiziert. Das bedeutet: Sie sind gegen Sprühwasser und gröbere Staubkörner geschützt, aber nicht gegen längeres Untertauchen (zumindest laut IP-Zertifizierung).

Wie lange brauchen Xiaomi Redmi Note 11 und Redmi Note 11 Pro 5G zum Laden?

Das Vanilla-Note ladet ihr mit bis zu 33 Watt in einer Stunde wieder auf, während ihr für das Pro-Modell mit 67 Watt nur 42 Minuten benötigt (jeweils Herstellerangaben).

Bieten Xiaomi Redmi Note 11 und Redmi Note 11 Pro 5G induktives Laden?

Beide Geräte könnt ihr ausschließlich per Kabel laden. Sollte Wireless Charging für euch ein wichtiges Kriterium sein, schaut euch zum Beispiel das Xiaomi 12 Pro an.

Unterstützen Xiaomi Redmi Note 11 und Redmi Note 11 Pro 5G Google-Dienste?

Ja. Euch stehen Google Play Store, YouTube, Google Maps und Co. wie gewohnt zur Verfügung.

Deal 5 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB 15,99 € mtl./24Monate: 13,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Deal 7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ BLAU Allnet Plus 8 GB + 7 GB mtl./24Monate: 18,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote