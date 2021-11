Auch Xiaomi mischt fleißig beim Angebotsspektakel am Black Friday mit. Am "Xiaomi Friday 2021" lockt der Hersteller zum Beispiel mit spannenden Sonderangeboten zu Smartphones. Wir verschaffen den Überblick.

Der Black Friday steht weltweit für eine Art Feiertag der Wirtschaft. So ziemlich jede Branche macht mit und versucht seine Verkaufszahlen in die Höhe schnellen zu lassen. Für die Käufer bedeutet das, dass man zu dieser Zeit ordentlich sparen kann. Und zwar auch bei Xiaomi: Der chinesische Hersteller wirbt mit bis zu 50 Prozent Rabatt und nennt den Black Friday kurzerhand in den Xiaomi Friday um. Wir zeigen euch, welche Angebote sich wirklich lohnen.

Smartphone-Deals von Xiaomi: Redmi, Mi und Poco im Angebot

Eins vor weg: Absolute Top-Kracher-Angebote, die die Welt zuvor noch nicht gesehen hat, sind nicht dabei. Allerdings hat Xiaomi durchaus interessante Angebote am Start. Dazu gehören Ersparnisse bei beliebten Modellen, wie dem Redmi Note 10 Pro. Das gibt es in der Variante mit 64 GB Datenspeicher und 6 GB RAM für 249,90 Euro. Das ist laut Idealo sehr Nahe am bisher besten Preis für das Mittelklasse-Smartphone und aktuell das günstigste Angebot. Wer sich also für das Modell interessiert, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

Eine nennenswerte Info: Auch das Zubehör ist beim Kauf eines Smartphones teilweise reduziert. So könnt ihr zum Beispiel für 12,49 Euro mehr die Xiaomi MI True Wireless Earbuds Basic 2 abgreifen.

Als weiteres Xiaomi-Smartphone aus der Redmi-Note-Reihe ist das Redmi Note 10S im Angebot. Dabei handelt es sich um die Version mit 6 GB RAM und 128 GB Datenspeicher. Der Preis ist laut Xiaomi von 279,90 Euro auf 229,90 Euro reduziert. Dabei handelt es sich um das zur Zeit günstigste Angebot. Hier können wir also ebenfalls eine Kaufempfehlung aussprechen. Allerdings soll gesagt sein: Wer 20 Euro mehr übrig hat, sollte zum vorherigen Angebot greifen oder vielleicht sogar gleich das Redmi Note 10 Pro mit Vertrag kaufen, um so auch beim Tarif zu sparen.

Ebenfalls spannend finden wir die Ersparnis beim Xiaomi 11T 5G. Die beläuft sich laut Xiaomi auf satte 100 Euro. So ist der Preis im hauseigenen Shop nur heute von 549,90 Euro auf 449,90 Euro gesenkt. Für das Xiaomi-Smartphone mit High-End-Ambitionen ist das tatsächlich ein sehr attraktiver Preis. Allerdings gilt der angegebene Preis nur für die weiße Version. Wem das egal ist, oder sowieso mit der weißen Variante geliebäugelt hat, kann hier zugreifen. In blau und schwarz ist das Modell für 499,90 Euro verfügbar.

Mit dem Poco F3 und dem Poco X3 Pro sind auch zwei Poco-Smartphones im Angebot. Das Poco F3 ist je nach Ausstattung ab 319,90 Euro zu haben. Das Poco X3 Pro wiederum ab 229,90 Euro. Auch wenn die Ersparnis im Vergleich zum restlichen Markt nicht riesig ist, handelt es sich dennoch um die aktuellen Bestpreise. Auch hier sprechen wir eine Kaufempfehlung aus, falls euch die Modelle zusagen.