Der Black Friday ist vorbei und die Deal-Schlacht neigt sich im Internet langsam dem Ende zu. Einige Hersteller und Händler lassen ihre Black-Friday-Angebote allerdings noch am heutigen Montag laufen. Denn heute folgt nach dem Höhepunkt der letzten Woche noch der Cyber Monday. Die meisten Deals enden heute Nacht. Wir haben für euch deshalb noch einmal einige Smartwatch und Smartphone-Angebote herausgesucht und geprüft, ob sie sich wirklich lohnen.

Cyber Monday: Smartphone-Deals – Apple, Samsung, Xiaomi & Co.

Der erste Höhepunkt ist mit den Black-Friday-Angeboten in der letzten Woche vorübergegangen. Viele Shops und Hersteller setzen heute noch einmal zum Schlusssprint an. Der Cyber Monday ist da und Händler legen erneut Smartphone-Deals, Smartwatches und viele andere Gadgets nach. Manche Shops lassen ihre Black-Week-Rabatte am Montag noch laufen. Auch der CURVED-Shop bietet euch weiterhin die Black-Friday-Deals. Da sich im Technik-Bereich viele Angebote zu Smartphones und Zubehör tummeln, haben wir für euch potenzielle Schnäppchen und verborgene Reinfälle abgeglichen und geprüft, ob ihr zuschlagen solltet.

Nachfolgend findet ihr interessante Handy-Deals von beliebten Herstellern wie Samsung, Apple und Xiaomi. Aber unter anderem auch aufsteigende Marken wie Oppo oder OnePlus können dabei sein. Ihr solltet auch am Cyber Monday bei besonders attraktiven Deals nicht zu lange zögern, da diese erfahrungsgemäß entsprechend schnell vergriffen sind.

Letztes Update: 29.11.2021, 13:15 Uhr

Samsung-Angebote zum Cyber Monday

Samsung Shop Cyber-Monday-Deals: Zum Cyber Monday hat Samsung auf der Aktionsseite neue Angebote nachgelegt. Kurzzeitig gab es das Galaxy A52s 5G für wirklich günstige 299 Euro bzw. 359 Euro (256 GB). Damit toppte der Hersteller sogar das abgelaufene Black-Friday-Angebot von MediaMarkt und Saturn. Entsprechend schnell war es dann auch vergriffen. Ob das südkoreanische Unternehmen noch weitere Smartphone-Deals bereithält, ist nicht sicher. Dafür bekommt ihr aber die Galaxy Watch 3 zu einem Top-Preis (siehe unten) und auch die neuen Galaxy Buds 2 sind im Shop reduziert.



OnePlus, Oppo & mehr: Weitere Smartphone-Deals

OnePlus 8T 5G – für 399,99 Euro (statt 599 Euro): Amazon lässt die "Black Friday Woche" laufen und reduziert dafür OnePlus-Smartphones. Unter anderem ist auch das OnePlus 8T (128 GB) im Angebot. Das Budget-Flaggschiff-Smartphone punktet durch sein schickes Design mit einem flachen 6,55-Zoll-AMOLED-Display, einer 120 Hz Bildwiederholrate und sehr dünnen Rändern. Für Leistung sorgen der Top-Prozessor "Snapdragon 865" aus dem Vorjahr und 8GB RAM. Eine 48-MP-Vierfachkamera (Hauptobjektiv, Ultraweitwinkel, Makro, Monochrom) ist mit an Bord und der 4500-mAh-Akku lässt sich kabelgebunden mit bis zu 65 Watt sehr schnell aufladen.

Der Preis muss sich im Vergleich (Quelle: idealo) nicht verstecken. Auch wenn es das Smartphone bei eBay noch einmal für knapp 2 Euro weniger gibt, bietet Amazon das OnePlus-Handy sehr günstig an. In den vergangenen Monaten war es deutlich teurer. Die Sicherheit durch Amazon sollte euch 2 Euro wert sein. Wer ein besseres Kameragespann sucht und bei OnePlus bleiben will, sollte sich vielleicht eher das ebenfalls reduzierte OnePlus 9 Pro angucken. Eine stärkere Hauptkamera liefert zudem das OnePlus Nord 2. Dafür müsst ihr bei der Materialwahl und den restlichen Komponenten Abstriche machen.



OnePlus 9 Pro 5G – für 699 Euro (statt 899 Euro): Eine Flaggschiff-Alternative auf höherem Niveau ist das bereits oben erwähnte OnePlus 9 Pro (128 GB). Das 120-Hz-AMOLED-Display misst 6,7 Zoll, löst mit bis zu QHD auf und ist an den Seiten gekrümmt. High-End-Power hat das OnePlus 9 Pro dank des Snapdragon-888-Chipsatzes und 8 GB RAM. Die Quad-Kamera wurde in Zusammenarbeit mit Hasselblad optimiert. Vor allem das 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv sticht aus der Masse anderer Smartphones hervor. Der 4500-mAh-Akku ist mit bis zu 65 Watt (kabelgebunden) oder 50 Watt (kabellos) schnell geladen.

Hab ihr auf einen Deal für das Flaggschiff von OnePlus gewartet, könnt ihr hier zuschlagen. Der Preis für das Smartphone fällt mit diesem Angebot drastisch. Vorher bewegte sich das OnePlus 9 Pro vor allem im Bereich um 800 Euro. Jetzt bekommt ihr es fast zu einem neuen Bestpreis.

Deals zu Xiaomi-Smartphones

Xiaomi 11T Pro 5G – für 599,90 Euro (statt 649,90 Euro): Auch Xiaomi-Smartphones sind zum Cyber Monday reduziert. Das erst vor wenigen Monaten vorgestellte Xiaomi 11T Pro mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM gibt es bei Amazon mit kabelgebundenen Kopfhörern obendrauf. Vor allem brutal schnelles Laden des 5000-mAh-Akkus mit 120 Watt setzt das Handy von vielen Konkurrenten in dem Preisbereich ab. In unserem Test zum Xiaomi 11T Pro haben wir es als "Flaggschiff auf Diät" bezeichnet. Ein starkes Upgrade zum Vorgänger und eine Alternative zum Mi 11 ist es aber in jeden Fall.

Ein Preis-Check (Quelle: idealo) zeigt, dass der Deal tatsächlich gut ist. Nur einmal war das Smartphone bis jetzt günstiger im Angebot. Wer mehr Speicher braucht und mit leichten Abstrichen aber einer überwiegend gleichen Ausstattung leben kann, sollte sich bei Amazon das Xiaomi 11T 256 GB für 499 Euro ansehen. Eine edel anmutende Budget-Option im ultradünnen Design mit Glasrückseite ist das Xiaomi 11 Lite 5G NE. Das Smartphone ist neben Amazon, MediaMarkt und Saturn auch im CURVED-Shop mit Tarif reduziert.

Xiaomi 11 Lite 5G NE – für 299 Euro (statt 375,99 Euro): Das durch Glas und ein dünnes Gehäuse edel anmutende Xiaomi Mi 11 Lite ist in der New Edition mit dem neueren Snapdragon-778G-Prozessor ausgestattet. Sucht ihr ein Smartphone, das ein großes 6,5 Zoll AMOLED-Display (90 Hz) sowie eine ordentliche 64-MP-Triple-Kamera besitzt und dabei trotzdem superleicht (nur 159 g) bleibt, ist das Xiaomi 11 Lite 5G NE eine gute Option.

Den Deal gibt es wieder bei MediaMarkt oder Saturn – und er lohnt sich. Seit dem Start für 399 Euro gab es das Handy (8 GB RAM) noch nicht günstiger. Ein neuer Tiefpreis also, solltet ihr euch nicht direkt das Xiaomi 11 Lite 5G NE mit Vertrag zulegen wollen. Gerade in der Mittelklasse könnt ihr bei Tarif-Bundles meist noch mehr sparen.

Apple: Aktuelle iPhone-Angebote

Apple Shopping Event mit Geschenkkarten: Wirklich starke Einzelangebote für iPhones gibt es während des Black Friday und Cyber Monday oft nur begrenzt. Apple hat bis einschließlich heute ein eigenes Apple-Black-Friday-Event gestartet. Wer über Apple direkt qualifizierte Produkte kauft, bekommt Gutscheine für den App Store oder iTunes mit unterschiedlichem Wert.

Über eBay gibt es zwar immer wieder reduzierte iPhones, hier solltet ihr jedoch vorsichtig sein: Zu Events wie der Black-Friday-Woche locken viele Händler auf der Plattform mit super Deals. Doch nicht alle Anbieter sind zuverlässig oder vertrauenswürdig. Wir raten dort von schnellen Käufen bei "zu guten" Deals ab, solange es sich nicht um einen größeren Anbieter handelt.

Cyber Monday: Smartwatch-Deals nach der Black-Friday-Woche

Neben Smartphones und einigen Laptop- und Gaming-Deals gibt es natürlich auch Smartwatches mit ordentlich Rabatt. Wir haben hier interessante Uhren herausgesucht.

Samsung Galaxy Watch 3 (GPS), 41 mm – für 159 Euro (statt 379 Euro): Samsungs Cyber-Monday-Angebote im Handy-Bereich waren schnell vergriffen. Dafür hat das Unternehmen die Top-Smartwatch aus dem Vorjahr noch einmal reduziert und die bisherigen Deals unterboten. Die Uhr mit dem auslaufenden Tizen-Betriebssystem gab es während der Black-Friday-Woche schon für 166 Euro. Nun also ein bereits starkes Angebot noch günstiger. Bis 2023 versorgt Samsung die Plattform noch mit wichtigen Updates. Tizen läuft flüssig und arbeitet vor allem mit Samsung-Smartphones besonders gut zusammen.

Samsung-Cashback-Aktion für Galaxy Watch 4: Samsung hat eine eigene Cashback-Aktion gestartet, über die ihr euch beim Kauf einer Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic oder Galaxy Buds 2 bis zu 150 Euro zurückholen könnt. 150 Euro gibt es vor allem für die Classic-Modelle, 50–100 Euro für viele Standard-Modelle und zumindest 25 Euro Cashback für Galaxy Buds 2. Der Teilnahmeschluss ist am Cyber Monday (29.11.2021).

Das Attraktive an dem Ganzen? Ihr könnt auch von der Aktion profitieren, wenn ihr bei teilnehmenden Händlern wie zum Beispiel MediaMarkt, Saturn, Otto, Expert, Amazon, Conrad oder o2 kauft. Wichtig ist dabei, dass ihr die Ware innerhalb des Aktionszeitraums kauft und sie dann bei Samsung auf der "Dein Fest"-Seite innerhalb der Frist registriert. In den nächsten Tagen könnten sich dadurch noch einige gute Deals ergeben.