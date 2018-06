Das Galaxy S9 verwandelt euch jetzt in Goofy und Daisy Duck

AR Emojis stehen derzeit nur auf dem Galaxy S9 und S9 Plus zur Verfügung

Unmittelbar nach der Enthüllung von Galaxy S9 und S9 Plus kündigte Samsung an, dass Besitzer der Geräte in die Haut von Disney-Charakteren würden schlüpfen können. Möglich machen das die sogenannte AR Emojis, von denen es nun zwei neue gibt.

Wie Samsung bekannt gegeben hat, handelt es sich bei den beiden Neuzugängen um Goofy und Daisy Duck. Herunterladen könnt ihr sie wie üblich über das "AR Emoji"-Tab in der Kamera-App eures Galaxy S9 oder Galaxy S9 Plus. Anschließend könnt ihr Goofy und Daisy über die Frontkamera eure Mimik nachahmen lassen und das Ergebnis über Messenger wie WhatsApp an eure Freunde versenden.

Große Auswahl an AR Emojis

Goofy und Daisy Duck gesellen sich damit zu einer Reihe weiterer Disney-Charaktere, die bereits seit Längerem als AR Emoji auf dem Galaxy S9 (Plus) zur Auswahl stehen. Den Anfang machten im März 2018 Mickey und Minnie Maus. Darüber hinaus gibt es unter anderem AR Emojis von Donald Duck sowie Mr. Incredible, Elastigirl, Jack-Jack, Violet, Dash und Frozone aus "Die Unglaublichen".

Passend zur Fußball-WM hat Samsung übrigens auch von allen Spielern der deutschen Nationalmannschaft AR Emojis erstellt. Diese sogenannten Teamojis findet ihr auf der Webseite des Herstellers. Natürlich könnt ihr aber auch nach wie vor ein animiertes Ebenbild von euch selbst anfertigen. Wie gut das funktioniert, lest ihr in unserem Test zum Galaxy S9.