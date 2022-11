Das schnellste 5G-Handy in Deutschland ist ...

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Das iPhone 14 Pro ist das schnellste 5G-Handy in Deutschland

Vier der Top-5-Smartphones stammen von Apple

Das gilt nicht für alle Länder

Mit dem iPhone 14 Pro seid ihr einem Bericht zufolge hierzulande am schnellsten im 5G-Netz unterwegs. Knapp dahinter lief im Speedtest ein hausinterner Konkurrent ein.

Der 5G-Sieg des iPhone 14 Pro geht aus einer Erhebung des Unternehmen Ookla hervor, das für Speedtests dieser Art bekannt ist. Da die 5G-Geschwindigkeiten je nach Land variieren können, hat Ookla verschiedene Ranglisten für einzelne Regionen veröffentlicht. Hierzulande ist dabei ein eindeutiger Trend zu erkennen.

Apple dominiert Top 5 in Deutschland

Ookla hat für jede berücksichtigte Region die fünf schnellsten 5G-Smartphones angegeben. In Deutschland konnte sich Apple gleich vier Plätze in den Top 5 sichern:

iPhone 14 Pro (Download: 181,09 Mbps / Upload: 30,28 Mbps) iPhone 14 Pro Max (Download: 177,98 Mbps / Upload: 30,50 Mbps) iPhone 13 Pro (Download: 148,87 Mbps / Upload: 21,98 Mbps) iPhone 13 Pro Max (Download: 148,08 Mbps / Upload: 21,72 Mbps) OnePlus 9 Pro 5G (Download: 140,93 Mbps / Upload: 21,55 Mbps)

Wer also so schnell wie möglich im 5G-Netz surfen, streamen oder zocken möchte, sollte sich das iPhone 14 Pro (zum Test) oder das iPhone 14 Pro Max genauer anschauen. Die beiden Smartphones liegen nicht nur diesbezüglich sehr nah beieinander, sodass es in der Praxis kaum einen Unterschied machen sollte, für welches der beiden 5G-Handys ihr euch entscheidet.

Die weiteren Top-5-Vertreter dagegen können offenbar nicht wirklich mit dem Spitzen-Duo schritthalten: iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max (Test hier) landen doch mit einigem Abstand auf den Plätzen 3 und 4. Das OnePlus 9 Pro 5G dahinter liegt bei der Download-Geschwindigkeit noch etwas weiter zurück.

Andere Länder, andere Sieger

Während iPhones den 5G-Speedtest in Deutschland klar dominieren, sieht es in anderen Ländern mitunter nicht ganz so klar aus. In den USA beispielsweise liegen zwar ebenfalls das iPhone 14 Pro Max (Test hier) und das iPhone 14 Pro vorne. Die Top 5 wird dort aber von den drei Samsung-Handys Galaxy Z Fold 4, Galaxy S21+ und Galaxy S22 Ultra komplettiert.

In China wiederum bilden Huawei P40, Mate 30, Mate 40, Mate 40 Pro und OnePlus 9 Pro die Top 5. In Großbritannien wiederum ist die Apple-Dominanz noch größer als bei uns: Mit dem iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 13 mini und iPhone 13 Pro gehören die Top 5 hier Apple ganz allein.

Woher kommen die Unterschiede?

Ookla führt die regionalen Unterschiede auf die verschiedenen Provider zurück. Für den Speedtest habe man Stichproben bei jedem 5G-Anbieter durchgeführt. Um berücksichtigt zu werden, mussten die Smartphones außerdem einen lokalen Marktanteil von mindestens 0,5 Prozent vorweisen.

Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass die iPhone-14-Serie, das Samsung Galaxy Z Fold 4 sowie das Google Pixel 7 (Pro) nicht überall zum gleichen Zeitpunkt auf den Markt gekommen sind. Dadurch habe man die Geräte unter Umständen nicht in allen Ländern berücksichtigen können. Denn stattgefunden haben die Speedtests bereits im 3. Quartal 2022.

Beachtet, dass ein 5G-Handy allein nicht ausreicht, um 5G nutzen zu können. Für den neuen Mobilfunkstandard benötigt ihr außerdem einen 5G-Tarif und eine entsprechende Netzabdeckung an eurem Standort. In unserem 5G-Handy-Test findet ihr Geräte, die auch abgesehen von der 5G-Unterstützung überzeugen – weitere günstige 5G-Handys haben wir für euch herausgesucht.

