Die besten Smartphone-Angebote: CURVED Deals on Black Friday

Hier findet ihr die besten CURVED Deals on Black Friday. Unsere CURVED Deals sind konkurrenzlos günstig, wir haben jedenfalls bisher keine vergleichbaren Angebote im Preisvergleich bei Check24 gefunden.

Zusammen mit einer Allnet Flat bekommt Ihr die Deals schon für 1 Euro einmalig und je nach Gerät ab 12,99 Euro pro Monat.

Huawei Mate 20 Pro mit gratis Smartwatch

Hier geht's zum Angebot: Huawei Mate 20 Pro mit o2 Free M 10 GB LTE

Drei Kameras auf der Rückseite, künstliche Intelligenz, Fingerabdrucksensor im Display und Gesichtserkennung machen das Gerät zu einem der besten Smartphones des Jahres 2018 ist das Huawei Mate 20 Pro. Zusammen mit einer Allnet Flat und 10 GB LTE erhaltet Ihr es für einmalig 1 Euro und 59,99 Euro monatlich (24 Monate) und die Huawei Watch 2 - eine ästhetische Smartwatch und intelligenter Assistent - gibt es noch gratis dazu. Im Testfazit auf CURVED steht "Die Hardware des Mate 20 Pro lässt keine Wünsche offen…" und "...gruppiert sich das Huawei Mate 20 Pro bei den besten Smartphones ein. Da gehört es auch hin."

Apple iPhone Xr

Hier geht's zum Angebot: Apple iPhone Xr mit o2 Free M 10 GB LTE

Das Top-aktuelle iPhone XR gehört zu den schnellsten Smartphones am Markt. Zusammen mit der Allnet Flat 10 GB LTE kostet es einmalig 1 Euro und monatlich 46,99 Euro. Der Tester unserer Redaktion gibt eine Empfehlung: "Wer auf der Suche nach einem neuen iPhone ist, Wert auf Funktionen wie Face ID legt, aber nicht gern mehr als 1000 Euro ausgeben möchte, der greift zum iPhone XR."

Samsung Galaxy A7 (2018)

Hier geht's zum Angebot: Samsung Galaxy A7 mit Allnet Flat 5 GB LTE

Holt Euch im CURVED Shop das brandneue Samsung Galaxy A7 (2018) mit Allnet Flat 5 GB LTE für nur 1 Euro einmalig und unschlagbare 14,99 Euro monatlich (24 Monate). Das Galaxy A7 hat ein 6-Zoll-Display und viel Speicher (64 GB). Unser Tester aus der CURVED Redaktion meint: Mit dem Galaxy A7 "…hat Samsung ein ordentliches Gesamtpaket geschnürt: Das Display ist schön anzusehen, die Kamera liefert ordentliche Fotos und die Hardware hat ausreichend viel Leistung."

Huawei Mate 20 Lite

Hier geht's zum Angebot: Huawei Mate 20 Lite mit Allnet Flat 3 GB LTE

Huawei hat seine Smartphone "Mate"-Flotte in diesem Herbst frisch renoviert und mit dem Mate 20 Lite einen echten Preis-Leistungs-Knaller gezündet. In Verbindung mit einer Allnet Flat und 3GB LTE zahlt ihr nur 1 Euro einmalig und schlappe 14,99 Euro monatlich. Als Highlight bietet euch das Mate 20 Lite viel Spaß beim Fotografieren mit KI-gestützter Kamerasoftware. Es hat ein schön großes Display mit 6,3 Zoll und genug Speicher (64 GB) für eure kreativen Fotoexperimente. Im Fazit unseres Tests steht: Das Mate 20 Lite "...ist zwar groß, fühlt sich in der Hand aber trotzdem gut an und macht auch optisch etwas her. Die Verarbeitung ist ordentlich, das Display erfreut das Auge…".

Huawei P20 Lite

Hier geht's zum Angebot: Huawei P20 Lite mit Allnet Flat 3 GB LTE

Das Huawei P20 Lite hat im Sommer die Spitze der Smartphone-Verkäufe in Deutschland erklommen. Völlig zurecht, denn es leistet sich keine Schwächen und ist im Vergleich zur guten Ausstattung sehr günstig. Das P20 Lite bekommt ihr mit einer Allnet Flat und 3 GB zu einer einmaligen Anzahlung von 1 Euro und einer monatlichen Rate von 12,99 Euro. Und obendrauf gibt es auch noch einen vernünftigen Bluetooth-Lautsprecher gratis. Das Testfazit unserer Redaktion lautet dann auch ganz passend "Beim Huawei P20 Lite ist zwar nicht alles perfekt, aber es befriedigt alle Grundbedürfnisse an ein Smartphone."