Experte legt sich fest: PlayStation 5 spielt auch ältere Games ab

Die PlayStation 5 wird vielleicht noch 2019 angekündigt. Ob Sony dann auch den Begriff "Abwärtskompatibilität" in den Mund nimmt? Auf der aktuellen Konsolen-Generation könnt ihr bislang noch keine Titel von älteren Spielesystemen zocken. Ein Gaming-Experte ist aber überzeugt: Die PS5 erhält das gefragte Feature.

"Sie wird es haben. Ohne Zweifel", so John Linneman von Digital Foundry während einer Frage-und-Antwort-Runde auf Twitter. Ein Nutzer hatte ihn gefragt, ob die PlayStation 5 Abwärtskompatibilität bieten wird, sodass wir auf ihr auch PS4-Spiele zocken können. Eine offizielle Bestätigung gibt es zu dem Thema allerdings weiterhin nicht und Linnemann erklärt auch nicht, warum er sich in diesem Punkt so sicher ist. Womöglich stützt er seine Ansicht auf einen Patentantrag von Sony, der auf jenes PS5-Feature hinweist. Ein im Oktober 2018 veröffentlichtes Schriftstück befasst sich zumindest mit der Wiedergabe älterer Software.

Umdenken bei Sony

Für die PlayStation 4 ist Abwärtskompatibilität dagegen grundsätzlich ein Fremdwort: Sony sah bislang anscheinend keinen Bedarf und ging davon aus, dass die Fangemeinde auf der aktuellen Konsole keine älteren Spiele zocken will. "Warum sollte jemand das Spielen?", fragte Sonys Verkaufs- und Marketing-Chef Jim Ryan im Juni 2017 während eines Gesprächs mit der Time.

Die Meinung scheint sich mittlerweile geändert zu haben. Vielleicht hat sich das Unternehmen in diesem Punkt auch etwas von der Konkurrenz abgeschaut: Die Xbox One bietet ein solches Feature bereits und ihr könnt auf ihr auch Xbox-360-Titel spielen.

Die PlayStation 5 erscheint voraussichtlich erst 2020, wobei wir das High-End-Gerät womöglich bereits Mitte des Jahres auf einem "PlayStation Experience"-Event zu sehen bekommen. Zudem sollen sich Sonys Spiele-Entwickler schon auf die Next-Gen-Konsole konzentrieren.