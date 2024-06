Für den Erfolg des iPhone 16: Apple plant essenzielles Hardware-Upgrade

Apples iPhone-16-Reihe rückt immer näher und somit häufen sich auch die Informationen zu den neuen iPhones. Ein Experte führt nun noch einmal Apples Pläne für die neue Generation aus und nennt dabei ein bedeutendes Upgrade, das für den Erfolg des iPhone 16 unabdingbar ist.

Bei o2 im Angebot: iPhone 15 Pro mit AirPods Pro (2. Gen) im Tarif-Bundle

In seinem "Power On"-Newsletter hat der Apple-Experte Mark Gurman erneut Apples Pläne für die neue iPhone-16-Reihe angesprochen und dabei den Arbeitsspeicher als essenzielles Upgrade für die Modelle ohne Pro-Zusatz genannt. Erst durch das RAM-Upgrade sollen iPhone 16 und iPhone 16 Plus für die hauseigene KI "Apple Intelligence" bereit sein.

Mehr RAM macht es möglich: Apple Intelligence als Kaufargument

Erst vor Kurzem hatten ranghohe Führungskräfte von Apple in einem Interview dargelegt, wieso das Unternehmen die eigene KI erst ab dem iPhone 15 Pro verfügbar machen wird, obwohl deutlich mehr Geräte das iOS-18-Update erhalten. Gurman geht erneut auf die Hardware-Aspekte ein: iPhone 16 und 16 Plus sollen ein RAM-Upgrade von 6 auf 8 GB bekommen, um "Apple Intelligence" auf den Geräten zu ermöglichen. Für Apple sei dies die Mindestanforderung für das KI-Modell. Die Neural Engine spiele dabei eher eine untergeordnete Rolle.

Dieses Arbeitsspeicher-Upgrade sei vor allem so wichtig, da Apple Intelligence in diesem Jahr das Hauptargument für den Kauf der Modelle ohne Pro-Zusatz sein wird. iPhone 16 und 16 Plus sollen Interessenten ansonsten kaum Gründe für einen Wechsel liefern. Der Erfolg der beiden Varianten hängt also an Apples KI.

iPhone 16: In Deutschland zunächst ohne KI-Features

Sollte die Einschätzung von Gurman stimmen, dürften vor allem die Modelle ohne Pro-Zusatz einen schweren Start innerhalb der EU haben. Erst kürzlich ließ Apple in einem Statement durchscheinen, dass Apple Intelligence aufgrund der EU-Regularien in diesem Jahr nicht zum Launch von iOS 18 starten wird. Die neuen iPhones müssen also zunächst komplett ohne die mutmaßlich besten Features von Apple auskommen. Auch ein Wechsel der Systemsprache, wie zuletzt von Apple angemerkt, würde dann nicht mehr helfen.

Die KI-Features sollen in der EU (also auch in Deutschland) erst 2025 starten. Möglicherweise bekommen wir dann auch direkt eine Version in deutscher Sprache. Diese sollte ohnehin erst 2025 erscheinen.