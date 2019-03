Für Googles Spieleservice: So könnte ein Controller aussehen

Bereits seit Längerem heißt es, dass Google angeblich an einer Art Netflix für Spiele (Codename: "Yeti") arbeitet. Nun sind Patentzeichnungen aufgetaucht, die den Controller für den Spieleservice zeigen könnten.

Das Patent an sich beschreibt eigentlich ein Benachrichtigungssystem für den Controller, wie The Verge berichtet: Dieses könne Nutzer beispielsweise darüber informieren, dass ein neues Spiel erhältlich oder eine Chat-Anfrage eingegangen ist. Außerdem soll das Gamepad auf eingegangene Einladungen oder Gelegenheiten in Ranglisten aufzusteigen aufmerksam machen. Ihr findet eine Abbildung des Gadgets in dem Tweet am unteren Ende dieses Artikels.

Folgen bald nähere Informationen?

Der Controller bringt die von anderen Gamepads gewohnten Bedienelemente mit: Neben einem digitalen Steuerkreuz bietet er etwa zwei Analog-Sticks und vier Haupttasten auf der Vorderseite. Außerdem stehen jeweils zwei Schulter- und Trigger-Tasten zur Verfügung. In dieser Hinsicht ähnelt der Google-Controller also den Gamepads für PlayStation 4 und Xbox One.

The Verge zufolge könnte es sich bei einer der weiteren Tasten auf der Vorderseite um einen Mikrofon-Button handeln. Möglicherweise können Spieler darüber den Google Assistant aktivieren. Wie bei Patenten üblich ist allerdings unklar, ob das Gamepad jemals in dieser Form erscheinen wird.

Mehr zu Googles Streaming-Dienst für Spiele könnten wir schon in Kürze erfahren: Am 19. März 2019 veranstaltet der Suchmaschinenriese im Rahmen der Game Developers Conference (GDC) ein Event, bei dem möglicherweise das Projekt "Yeti" im Fokus steht. Gerüchten zufolge soll der Spieleservice mit PlayStation Now vergleichbar sein und einen noch nicht veröffentlichten neuen Chromecast voraussetzen.