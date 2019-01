Galaxy Note 8 und Galaxy S8: Bald könnt ihr vielleicht Android Pie testen

Veröffentlicht Samsung noch eine Testversion von Android Pie? Gerüchten zufolge will das Unternehmen das Galaxy Note 8 und das Galaxy S8 in sein Beta-Programm aufnehmen. Sollte dies der Fall sein, dürften einige Nutzer das große Update auf ihren Geräten ausprobieren können.

Die Beta-Versionen von Android Pie für Galaxy Note 8 und Galaxy S8 sollen auf den Samsung-Servern aufgetaucht sein, berichtet SamMobile. Sie tragen angeblich die Kennnummern "G950FXXU4ZSA1, G955FXXU4ZSA1, and N950FXXU5ZSA1", für das Note 8, das S8 und das S8 Plus. Das "Z" in der Bezeichnung gebe den Hinweis darauf, dass es sich um eine Testversion des Updates handele.

Rollout für alle ab Februar

Eine ähnliche Beta-Version von Android Pie sei bereits aufgetaucht, kurz bevor Samsung das Beta-Programm für das Galaxy Note 9 gestartet hat. Entsprechend stehen die Chancen gut, dass es ein solches Programm auch für das Galaxy Note 8 und das Galaxy S8 geben wird. Die Testversion für das Galaxy Note 9 ist seit Anfang Januar 2019 auch in Deutschland verfügbar.

Bis zum Rollout des Updates für alle Nutzer dürfte es noch eine kleine Weile dauern. Erst kürzlich hieß es, dass Samsung Android Pie für das Galaxy Note 8 im Februar 2019 zur Verfügung stellen will. Galaxy S8 und S8 Plus seien dann knapp einen Monat später an der Reihe. Es wird sich zeigen, ob Samsung diesen Zeitplan einhalten kann – und ob ein mögliches Beta-Programm auch hierzulande startet.