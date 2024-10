Wir nähern uns langsam der Galaxy-S25-Serie. Mit den kommenden Flaggschiff-Smartphones soll auch das Design der Software sichtlich überarbeitet werden. Einen kleinen Vorgeschmack zum neuen Control Center gibt es jetzt bereits. Dabei orientiert sich Samsung anscheinend am größten Konkurrenten.

Eine kleine Vorschau zu Samsungs neuem Software-Design liefert uns der bekannte Leaker Ice Universe. Dieser hat auf X ein Render-Bild eines Galaxy S25 Ultra geteilt, das die neuen Schnell-Einstellungen zeigt. Das Control Center hat Samsung anscheinend für die eigene Oberfläche One UI 7 überarbeitet.

One UI 7 + Galaxy S25 Ultra pic.twitter.com/VqHfJZ88Ir — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 7, 2024

One UI 7: Neue Schnell-Einstellungen erinnern an Apple

Beim von Ice Universe geteilten Bild handelt es sich zwar nicht um ein offizielles Pressebild, allerdings sind die Informationen des X-Nutzers zu Samsung-Geräten oft ziemlich akkurat.

Mit One UI 7 erwartet euch die nächste Version von Samsungs Android-Oberfläche, die auf Android 15 basierend wird. Wie das Bild zeigt, wird es voraussichtlich keine komplette Neuinterpretation der Schnell-Einstellungen geben. Stattdessen verfeinert Samsung die Übersicht. Dabei scheint der Hersteller auch etwas Inspiration bei Apple gefunden zu haben. Die Elemente sind nun in mehrere stark abgerundete Blöcke geteilt – und auch die Beschriftungen wird Samsung wohl in der neuen Variante reduzieren.

Apple bietet ab iOS 18 im Control Center mehr Individualisierungsmöglichkeiten. Samsung wird die Wand an Toggles offenbar ebenfalls etwas aufbrechen. Ein früherer Leak zeigte zudem eine Trennung zwischen Benachrichtigungen und Schnell-Einstellungen.

One UI: Großes AI-Update bereits verteilt

Seitdem Google Android 15 vorgestellt hat, tüftelt das südkoreanische Unternehmen an der nächsten eigenen Version. Aufgrund umfangreicher Änderungen in One UI 7 wird das große Android-Update erst zusammen mit der Galaxy-S25-Serie veröffentlicht.

Zuletzt war der Hersteller damit beschäftigt, viele Smartphones mit den KI-Funktionen der Galaxy AI nachzurüsten. Den Großteil davon beinhaltete das Update auf One UI 6.1. Weitere Features folgten dann in One UI 6.1.1.

