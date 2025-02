Der Preis des iPhone 17 und des Samsung Galaxy S26 könnte höher ausfallen als bei den aktuellen Modellen. Darauf deuten mehrere Berichte hin, die eine politische Entscheidung der US-Regierung als Grund angeben.

Die US-Regierung hat unter Präsident Trump mit der neuen Zollpolitik großes Aufsehen erregt. Besonders die 10-Prozent-Erhöhung auf Waren aus China könnte die Smartphone-Industrie vor Probleme stellen. Immerhin produzieren viele Zulieferer von Apple und auch Samsung dort. Wenn die Bauteile für die Smartphones aufgrund der Zölle plötzlich mehr kosten, dürfte sich das auch am Preis für den Endkunden bemerkbar machen.

Apple und Samsung müssen plötzlich mehr zahlen

Durch die Zollerhöhungen versucht die US-Regierung, Unternehmen dazu zu bewegen, mit ihren z. B. oft in China platzierten Produktionsstätten in die USA umzuziehen. Das soll die Abhängigkeit vom Ausland verringern und Steuereinnahmen erhöhen – so der Plan in der Theorie.

Dass aber beispielsweise der taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC demnächst in den USA produziert, ist eher unwahrscheinlich. Das ist schlecht für Apple. TSMC produziert immerhin die A- und M-Chips, die in den iPhones, iPads und Macs stecken.

Einem Bericht von ctee.com (via Smartprix) zufolge wird TSMC nicht umziehen, sondern einfach die Preise seiner Chips um bis zu 15 Prozent erhöhen, um die Verluste durch die 10 Prozent höheren Zölle auszugleichen. Und auch Samsungs Chiplieferant Qualcomm hat bereits angekündigt, die Chippreise demnächst generell zu erhöhen.

Trifft es am Ende die Kunden?

Wenn Samsung und Apple plötzlich für ihre wichtigsten Smartphone-Bauteile mehr zahlen müssen, kann das zwei Folgen haben:

Die Unternehmen behalten ihre Preise bei, machen dafür aber weniger Umsatz. Um den Kostenanstieg auszugleichen und die Gewinnspanne beizubehalten, müssen die Preise der Smartphones erhöht werden.

Ihr dürft selbst eure Fantasie spielen lassen, was davon wohl eher passiert. Offizielle Aussagen oder Informationen gibt es dazu bislang noch nicht. Sollte es jedoch stimmen, dass TSMC die Chipkosten um 15 Prozent nach oben schraubt, ist es wahrscheinlich, dass der Preis des iPhone 17 höher ausfällt als der Einstiegspreis des iPhone 16.

