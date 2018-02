Galaxy S9: Samsung veröffentlicht Teaser zu Animojis und Kamera

Samsung liefert einen Vorgeschmack auf das Galaxy S9 und veröffentlicht drei Teaser, die neue Features vom neuen Flaggschiff aus Südkorea zeigen. Die Clips drehen sich sich um die Kamera und Animojis.

Die kurzen Videos, die auf dem koreanischen YouTube-Account von Samsung hochgeladen wurden, dauern jeweils 15 Sekunden und liefern auf den ersten Blick kaum relevante Informationen zum Galaxy S9. Erst als jeweils kurz vor dem Ende eine riesige "9" erscheint, ergeben die Bilder einen Sinn – und subtile Hinweise auf neue Funktionen.

Passendes Produkt Samsung Galaxy S9

Zeitlupen-Feature bestätigt?

Der erste Clip zeigt rasante und abgehackte Szenen aus der Natur und dem Alltag. Darunter ein Skateboarder, der die Straße herunter fährt, ein Leopard auf der Jagd, eine Achterbahn und ein Blitz, der die Nacht erhellt. Erst als eine Person in einem Wingsuit durch die Luft düst, erscheint eine "9" und aus der hektischen Aufnahme wird plötzlich ein ruhiger Moment. Der Teaser bestätigt wohl die Gerüchte, nach denen das Galaxy S9 Zeitlupen-Videos mit 1000 fps aufnehmen kann.

Ein zweiter Clip befasst sich ebenfalls mit der Kamera. Samsung blendet zunächst diverse zusammenhanglose Nachtaufnahmen ein. Kaum erscheint die ominöse "9", erhellt sich das Bild. Der Konzern könnte damit eine extrem lichtstarke Kameralinse andeuten, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gute Aufnahmen liefert. Die Blende der Kamera vom Galaxy S9 soll angeblich einen Wert von f/1.5 haben.

Im dritten Teaser ist ein junger Mann in verschiedenen alltäglichen Situationen zu sehen, in denen er die unterschiedlichsten Emotionen zeigt. Sobald die "9" auftaucht, verwandelt sich sein Gesicht in eine Animation – ein Feature, das Apple bereits im iPhone X integrierte. Die 3D Emojis von Samsung sollen Gerüchten zufolge weiter entwickelt sein als die von Apple. Weiter ins Detail werden die Südkoreaner wohl erst am 25. Februar 2018 gehen, wenn das Galaxy S9 und S9 Plus im Rahmen des MWC 2018 offiziell vorgestellt werden.