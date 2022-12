Das Wichtigste in Kürze:

Google hat verraten, welche Handys 2022 am häufigste gesucht wurden

Hier findet ihr die Top 10

Das Ergebnis bietet einige Überraschungen

Welches Handy haben Menschen 2022 am häufigsten gesucht? Diese Frage hat Google kürzlich beantwortet. Das Ergebnis hält einige Überraschungen parat. Die Top 10 der meistgesuchten Smartphones in Deutschland findet ihr hier.

Das Jahr geht dem Ende entgegen und langsam beginnt die Zeit der Jahresrückblicke. Auch der Suchmaschinenriese Google gibt jedes Jahr interessante Einblicke und verrät, wonach die Nutzer häufig gesucht haben. Auf Anfrage der Kollegen von GIGA hat Google die Top 10 der meistgesuchten Handys 2022 preisgegeben.

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:

Samsung vor Apple

Am häufigsten habt ihr (und alle anderen Nutzer in Deutschland) nach dem Samsung Galaxy S22 (hier im Test) gesucht. Auf Platz zwei folgt das iPhone 14 von Apple (zum Test). Das ist insofern beachtlich, als dass das Galaxy S22 bereits Anfang des Jahres erschien, das iPhone 14 aber erst im September. Apples neuestes iPhone hat also in deutlich weniger Zeit eine beachtliche Zahl an Suchanfragen gesammelt.

Man könnte meinen, dass das iPhone 13 (hier geht's zum Test) besser abschneiden würde als das der Nachfolger. Vor allem, da es neun Monate mehr zeit hatte, gesucht zu werden. Dem ist aber nicht so. Es kommt gerade einmal auf Platz 4 – hinter Googles eigenem neuen Smartphone, dem Pixel 7.

Wo sind die Pro-Modelle?

Ist es euch auch aufgefallen? In der Auflistung tauchen kaum Spitzengeräte auf. Kein Samsung Galaxy S22 Ultra (zum Test), kein iPhone 14 Pro (hier im Test) und kein Google Pixel 6 Pro (hier geht's zum Test). Aber ausgeschlossen hat Google die Geräte in der Zusammenfassung offenbar nicht, denn mit dem Oppo Find X5 Pro hat es zumindest ein ausgewiesenes Flaggschiff in die Liste geschafft.

Offenbar interessiert ihr euch also mehr für die Basismodelle als für die High-End-Handys. Andererseits findet sich mit dem Samsung Galaxy A52 nur ein eindeutiger Vertreter der Mittelklasse in dieser Liste. Dafür hat es ein "Exot" ebenfalls geschafft: Das Klapphandy Samsung Galaxy Z Flip4 (zum Test) habt ihr auf Platz 9 gesucht.

Was diese Top 10 aussagt

Diese Bestenliste gibt lediglich die Suchanfragen über Google wieder. Rückschlüsse zur Beliebtheit der Geräte lassen sich daraus zwar ziehen, aber eben keine Verkaufszahlen. Welches die meistverkauften Handys des Jahres sein werden, erfahren wir wohl erst Anfang 2023 – nach dem Weihnachtsgeschäft, das die Verkäufe vieler Hersteller noch einmal steigern dürfte.

