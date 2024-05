Großes Upgrade für iPhone 17 Pro: Apple geht den Android-Weg

Das Wichtigste in Kürze

iPhone 17 Pro und 17 Pro Max könnten 12 GB RAM erhalten

Apple würde mit dem Upgrade ungewöhnlich früh einen großen Sprung machen

iPhones würden damit zu aktuellen Android-Smartphones aufschließen

Noch ist das iPhone 16 nicht erscheinen, aber die ersten Gerüchte zum iPhone 17 Pro sickern schon durch. Ein bekannter Analyst stellt nun ein großes Hardware-Upgrade für die Pro-Reihe in Aussicht, mit dem Apple in einem Bereich endlich zu Android-Handys aufschließen könnte.

Glaubt man dem mittlerweile bekannten Analysten Jeff Pu der Firma Haitong International Securities, könnte Apple dem iPhone 17 Pro ein großes RAM-Upgrade spendieren. Die Aussage geht aus einem Bericht von AppleInsider hervor.

iPhone 17 Pro erstmals mit 12 GB RAM

Sollte Apple die erst 2025 erwarteten Pro-Modelle der iPhone-17-Reihe tatsächlich mit 12 GB Arbeitsspeicher ausstatten, wäre das ein großer Sprung für den Hersteller. Für gewöhnlich steigert Apple die Größe des RAMs nur in kleinen Schritten. Den letzten Sprung bei den Pro-Modellen machten das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max: von 6 GB auf 8 GB RAM.

Sollte Apple die Speichergröße erstmals auf 12 GB anheben, käme das Upgrade zudem ungewohnt früh. Zuvor setzte das Unternehmen vom iPhone 12 Pro bis zum iPhone 14 Pro durchgehend auf 6 GB. Mit diesem Upgrade würde Apple außerdem endlich zu aktuellen Android-Handys aufschließen.

Geräte mit Google-Betriebssystem verfügen im High-End-Bereich schon lange über Kapazitäten in dieser Größenordnung. Natürlich kann sich dies im nächsten Jahr im Android-Bereich ebenfalls ändern. Durch das effiziente iOS-Management befinden sich Apple-Handys bis jetzt auch ohne massig RAM auf Augenhöhe. Möglicherweise profitieren zukünftig geplante Features von dem zusätzlichen Performance-Spielraum.

iPhone 17 Pro: Wie glaubwürdig sind die Gerüchte

Pu hat bereits in der Vergangenheit einige Gerüchte zu iPhones in den Umlauf gebracht. Neben dem RAM-Upgrade vermutet der Analyst auch eine Face-ID-Neuerung: Apple soll die Dynamic Island im iPhone 17 Pro verkleinern. Zudem soll uns statt des iPhone 17 Plus ein sogenanntes iPhone 17 Slim erwarten.

Den Aussagen von Jeff Pu solltet ihr mit etwas Skepsis begegnen. Einige von dem Analysten aufgestellte Vermutungen haben sich in der Vergangenheit als nicht korrekt herausgestellt. Der als sehr zuverlässig geltende Display-Experte Ross Young schätzt aktuell das Face-ID-Upgrade beispielsweise als unwahrscheinlich ein und ordnet dieses der 2026 erwarteten iPhone-Generation zu.

Da die iPhone-17-Modelle noch in weiter Ferne liegen, kann sich hier noch vieles ändern. Informationen zum RAM aus anderen Quellen würden das Gerücht noch stärken. Wir berichten für euch, sobald es weitere Neuigkeiten gibt.

