Im Internet wurde ein Prototyp-iPhone mit unveröffentlichter iOS-26-Software verkauft. Und das hat Folgen: Die Version des Betriebssystems enthält massig Hinweise auf kommende Produkte und enthüllt damit unfreiwillig Apples Pläne.
Der Code dieser unveröffentlichten, frühen Version von iOS 26 mit der Nummer "23A5234w" konnte analysiert werden. In der noch "iOS 19" genannten Version versteckten sich Hinweise auf verschiedenste Apple-Produkte. Eine Liste mit Codenamen wurde MacRumors zugespielt. Auch wenn die Nummern nicht mit Release-Daten verknüpft sind: Sie geben eine gute Übersicht über Apples Pläne. Viele der Produkte erscheinen voraussichtlich 2026, manche Projekte gehen darüber hinaus oder wurden eventuell verworfen.
Neue Apple-Produkte 2026: Das verrät der iOS-26-Leak
Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der extrahierten Codenamen und die dazugehörigen Produkte. Der Leak untermauert viele Gerüchte, die schon eine Weile kursieren. Völlig sicher sind die Informationen natürlich nicht.
iPhone
Diese iPhones könnten wir bereits 2026 sehen. Wenig überraschend ist die 18er-Generation (Pro-Varianten) mit dabei. Das iPhone Fold soll Ende 2026 kommen (nach aktuellem Stand).
- iPhone 17e – V159
- iPhone 18 Pro – V63
- iPhone 18 Pro Max – V64
- iPhone Fold – V68
Außerdem wird das iPhone Air 2 (V62) aufgeführt. Das soll mittlerweile allerdings später erscheinen. Gleiches gilt für das Standardmodell der iPhone-18-Generation.
iPad
- iPad (12. Generation) – J581/J582 (Wi-Fi- + Cellular-Variante)
iPad Air (11/13 Zoll) mit M4 – J707, J708, J737, J738 (Wi-Fi- + Cellular-Variante)
Mac
Auch keine Überraschung: Es gibt einige MacBooks und Macs mit verschiedenen Chip-Varianten, die 2026 erwartet werden:
- MacBook mit A18-Pro-Chip – J700 (besonders günstiges MacBook)
- MacBook Pro M5 mit Pro/Pro Max (14/16 Zoll) – J714c, J714s, J716c, J716s
- MacBook Air (13/15 Zoll) mit M5 – J813 und J815
- Mac Studio mit M5 Max/Ultra – J775c, J775d
- Mac mini mit M5/M5 Pro – J873g, J873s
- MacBook Pro mit M6 (14 Zoll) – J804
- MacBook Pro mit M6 Pro/Max (14/16 Zoll) – K114c, K114s, K116c, K116s
Wearables (Smartwatch, Headsets, Brillen)
Bei den Wearables ist die Lage unsicher. Einige der Pläne hat Apple eventuell wieder verworfen oder auf 2027 geschoben.
- Apple Watch Series 12 – N237, N238 (Wi-Fi- + Cellular-Variante)
- Apple Watch Ultra 4 – N240
- Vision Air: – N100 (eine leichte, günstige Vision Pro)
- Vision Pro (2. Gen.) – N109 (eine günstige Pro-Variante)
- Leichte AR-Brille (Prototyp) – N421 (eventuell verworfen)
- AR-Brille für Mac – N107 (eventuell verworfen)
- AI Smart Glasses – N50 bzw. N401 (AI-Brille wie "Ray-Ban Meta Brille")
Andere Produkte
- AirTag 2 – B589
- Apple Studio Display 2 – J427, J527
- Apple TV – J355
- Home Hub (mit Basis/zum Montieren) – J490, J491
- Roboter für den Tisch – J595
- HomePod mini 2 – B525
Was noch im Code gefunden wurde
Neben den bereits genannten Apple-Produkten finden sich im Code auch noch weitere Nummern. Wie MacRumors berichtet, soll es außerdem ein nicht weiter benanntes Zubehörteil für den Smart-Home-Bereich geben. Auch einige Prozessoren wurden genannt, die wenig überraschen (darunter der A20 bzw. A20 Pro). Manche Produktnummern konnten zudem nicht entschlüsselt werden.
