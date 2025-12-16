Im Internet wurde ein Prototyp-iPhone mit unveröffentlichter iOS-26-Software verkauft. Und das hat Folgen: Die Version des Betriebssystems enthält massig Hinweise auf kommende Produkte und enthüllt damit unfreiwillig Apples Pläne.

Der Code dieser unveröffentlichten, frühen Version von iOS 26 mit der Nummer "23A5234w" konnte analysiert werden. In der noch "iOS 19" genannten Version versteckten sich Hinweise auf verschiedenste Apple-Produkte. Eine Liste mit Codenamen wurde MacRumors zugespielt. Auch wenn die Nummern nicht mit Release-Daten verknüpft sind: Sie geben eine gute Übersicht über Apples Pläne. Viele der Produkte erscheinen voraussichtlich 2026, manche Projekte gehen darüber hinaus oder wurden eventuell verworfen.

Neue Apple-Produkte 2026: Das verrät der iOS-26-Leak

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der extrahierten Codenamen und die dazugehörigen Produkte. Der Leak untermauert viele Gerüchte, die schon eine Weile kursieren. Völlig sicher sind die Informationen natürlich nicht.

iPhone

Diese iPhones könnten wir bereits 2026 sehen. Wenig überraschend ist die 18er-Generation (Pro-Varianten) mit dabei. Das iPhone Fold soll Ende 2026 kommen (nach aktuellem Stand).

iPhone 17e – V159

– V159 iPhone 18 Pro – V63

– V63 iPhone 18 Pro Max – V64

– V64 iPhone Fold – V68

Außerdem wird das iPhone Air 2 (V62) aufgeführt. Das soll mittlerweile allerdings später erscheinen. Gleiches gilt für das Standardmodell der iPhone-18-Generation.

iPad iPad (12. Generation) – J581/J582 (Wi-Fi- + Cellular-Variante)

iPad Air (11/13 Zoll) mit M4 – J707, J708, J737, J738 (Wi-Fi- + Cellular-Variante)

Mac

Auch keine Überraschung: Es gibt einige MacBooks und Macs mit verschiedenen Chip-Varianten, die 2026 erwartet werden:

MacBook mit A18-Pro-Chip – J700 (besonders günstiges MacBook)

– J700 (besonders günstiges MacBook) MacBook Pro M5 mit Pro/Pro Max (14/16 Zoll) – J714c, J714s, J716c, J716s

J714c, J714s, J716c, J716s MacBook Air (13/15 Zoll) mit M5 – J813 und J815

– J813 und J815 Mac Studio mit M5 Max/Ultra – J775c, J775d

J775c, J775d Mac mini mit M5/M5 Pro – J873g, J873s

J873g, J873s MacBook Pro mit M6 (14 Zoll) – J804

– J804 MacBook Pro mit M6 Pro/Max (14/16 Zoll) – K114c, K114s, K116c, K116s

Wearables (Smartwatch, Headsets, Brillen)

Bei den Wearables ist die Lage unsicher. Einige der Pläne hat Apple eventuell wieder verworfen oder auf 2027 geschoben.

Apple Watch Series 12 – N237, N238 (Wi-Fi- + Cellular-Variante)

N237, N238 (Wi-Fi- + Cellular-Variante) Apple Watch Ultra 4 – N240

N240 Vision Air: – N100 (eine leichte, günstige Vision Pro)

N100 (eine leichte, günstige Vision Pro) Vision Pro (2. Gen.) – N109 (eine günstige Pro-Variante)

N109 (eine günstige Pro-Variante) Leichte AR-Brille (Prototyp) – N421 (eventuell verworfen)

N421 (eventuell verworfen) AR-Brille für Mac – N107 (eventuell verworfen)

N107 (eventuell verworfen) AI Smart Glasses – N50 bzw. N401 (AI-Brille wie "Ray-Ban Meta Brille")

Andere Produkte AirTag 2 – B589

B589 Apple Studio Display 2 – J427, J527

J427, J527 Apple TV – J355

J355 Home Hub (mit Basis/zum Montieren) – J490, J491

J490, J491 Roboter für den Tisch – J595

J595 HomePod mini 2 – B525

Was noch im Code gefunden wurde

Neben den bereits genannten Apple-Produkten finden sich im Code auch noch weitere Nummern. Wie MacRumors berichtet, soll es außerdem ein nicht weiter benanntes Zubehörteil für den Smart-Home-Bereich geben. Auch einige Prozessoren wurden genannt, die wenig überraschen (darunter der A20 bzw. A20 Pro). Manche Produktnummern konnten zudem nicht entschlüsselt werden.

