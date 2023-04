Wertverlust: iPhone 14, S23 und Pixel 7 – wo ist euer Geld besser angelegt?

Das Wichtigste auf einen Blick

Das iPhone 14 ist am wertstabilsten

Das Galaxy S23 scheint wertstabiler als das S22

Das Google Pixel 7 hat am meisten Wert verloren

Sowohl das iPhone 14 als auch Galaxy S23 und Google Pixel 7 sind hervorragende Smartphones, erfordern aber auch eine nicht unerhebliche finanzielle Investition von euch. Welche Geräte ihren Wert am längsten halten, hat nun eine Untersuchung verraten.

Wer mit dieser Thematik vertraut ist, kann sich womöglich bereits denken, welches Smartphone bislang den geringsten Wertverlust erlitten hat. iPhones gelten generell als sehr wertstabil und so ist es keine große Überraschung, dass das iPhone 14 bislang deutlich weniger im Preis gesunken ist als das Galaxy S23 und das Google Pixel 7. Aber auch für Besitzer des Samsung-Handys gibt es eine erfreuliche Nachricht, wie aus einem Bericht des Smartphone-Ankäufers SellCell hervorgeht ...

Galaxy S23 wertstabiler als S22

Zwar habe das Galaxy S23 in den zwei Monaten nach Release 43,3 Prozent und damit 1,4-mal so viel an Wert verloren wie das iPhone 14 (31,5 Prozent). Doch der Unterschied sei wesentlich kleiner als im Vergleich der Vorgängergenerationen. Denn beim Galaxy S22 sei der Wertverlust im gleichen Zeitraum des Vorjahres dreimal höher gewesen (47 Prozent) als beim iPhone 13. Das wiederum hat offenbar auch damit zu tun, dass der Preisverfall beim iPhone 14 etwas größer ist als bei seinem Vorgängermodell (25,8 Prozent).

Google Pixel 7: Schlusslicht, aber ...

Am meisten an Wert eingebüßt habe in diesem Vergleich das Google Pixel 7, das demnach mittlerweile 45,9 Prozent günstiger ist als zum Marktstart. Offensichtlich ist aber auch, dass der Unterschied zum Galaxy S23 nicht allzu groß ist. Und: Da die Werte auf den internen Ankaufspreisen von SellCell beruhen ("neuwertige" Geräte), könnten die 2,8 Prozent Differenz auch einfach der Varianz geschuldet sein.

In jedem Fall solltet ihr sie nicht überbewerten, wohingegen der Vorsprung des iPhone 14 gegenüber beiden Geräten so groß ausfällt, dass er durchaus Aussagekraft hat. Zumal sich das Ergebnis mit Beobachtungen aus der Vergangenheit deckt: iPhones sind traditionell wertstabiler als Android-Handys.

Zu beobachten ist das auch bei Neugeräten: Während die meisten Smartphones mit Googles Betriebssystem einige Monate nach dem Launch deutlich günstiger erhältlich sind, bleiben iPhone-Preise deutlich konstanter. Und: Obwohl Handy-Rabatte in der Regel bei Drittanbietern zu finden sind, neigt vor allem Google dazu, seine Smartphones selbst reduziert anzubieten. Aktuell verkauft der Suchmaschinenriese etwa das Pixel für 579 Euro statt der ursprünglich veranschlagen 649 Euro.

Was der Wertverlust für euch bedeutet

So weit so gut, doch welche Lehren solltet ihr aus all dem ziehen? Ist das iPhone 14 damit die einzig richtige Wahl? Sicherlich nicht. Denn der Wertverlust spielt für euch nur dann eine Rolle, wenn ihr euer Handy tatsächlich verkaufen möchtet. In dem Zeitraum, auf den sich die Untersuchung bezieht, dürften nur die wenigsten mit dem Gedanken spielen.

Gerade das Google Pixel 7 ist eine sehr attraktive Option, die sich für viele sogar mehr lohnen könnte als das iPhone 14 oder das Galaxy S23. Denn es ist deutlich günstiger erhältlich und mit einer besseren Kamera ausgestattet als die Modelle von Apple und Samsung – sofern ihr auf ein Teleobjektiv wie beim S23 verzichten könnt.

