iPhone 14 ausverkauft? So beliebt sind die Modelle

Die neue iPhone-14-Reihe ist nach der einwöchigen Vorbestellphase nun endlich größtenteils in den Verkauf gestartet. Apples Smartphones erfreuen sich wie gewohnt großer Beliebtheit, weshalb es im Apple Store bereits zu längeren Wartezeiten kommt. Wir haben uns die aktuelle Situation für euch angesehen.

Seit dem 16. September 2022 könnt ihr die neuen Apple-Smartphones (mit Ausnahme des iPhone 14 Plus) offiziell im Handel kaufen. Der virtuelle Sturm auf die Online- und Offline-Stores des Herstellers aus Cupertino hat allerdings schon am 9. September während der Vorbestellphase begonnen. Wer gezögert hat, muss bei den beliebten Modellen nun teilweise über einen Monat warten. In den Apple Stores ist das iPhone 14 je nach Ausführung schwer zu bekommen. Teilweise sind Varianten in den Geschäften sogar als "nicht verfügbar" markiert. Auch wenn die Chipknappheit hier vermutlich ebenfalls einen Einfluss hat, lassen sich aus dem Status quo der Verfügbarkeit Rückschlüsse bezüglich die Beliebtheit der Modelle ziehen (Stand: 19. September 2022).

iPhone 14 ausverkauft? So steht es um das Standardmodell

Oft hängen Verfügbarkeit und Lieferzeiten nicht nur vom Modell, sondern auch der Ausführung des Smartphones ab. Die Basisausführung mit dem kleinsten Speicher und neue oder klassische Farben (z. B. Schwarz) sind oft schnell mit Wartezeiten belegt. So kann beispielsweise ein schwarzes iPhone 14 ausverkauft sein, während ihr die "(PRODUCT)RED"-Variante mit 256 GB noch bekommt. Beim Standardmodell sieht es im Apple Store online aktuell folgendermaßen aus:

Blau:

128 GB / 256 GB / 512 GB (alle 21. Sep.)

128 GB / 256 GB / 512 GB (alle 21. Sep.) Violett:

128 GB / 256 GB / 512 GB (alle 21. Sep.)

128 GB / 256 GB / 512 GB (alle 21. Sep.) Mitternacht (Schwarz):

128 GB / 256 GB / 512 GB (alle 21. Sep.)

128 GB / 256 GB / 512 GB (alle 21. Sep.) Polarstern (Weiß):

128 GB / 256 GB / 512 GB (alle 21. Sep.)

128 GB / 256 GB / 512 GB (alle 21. Sep.) (PRODUCT)RED (Rot):

128 GB / 256 GB / 512 GB (alle 21. Sep.)

Beim iPhone 14 habt ihr zum aktuellen Zeitpunkt Glück: Im Apple Store sind online alle Farben und Speicherausführungen des Standardmodells praktisch umgehend lieferbar. Auch in vielen Geschäften von Apple scheinen die Geräte abholbereit zu sein. Auf eine ausbleibende Nachfrage muss das allerdings nicht hindeuten. Die Standardmodelle verkaufen sich in der Regel sehr gut. Ein Grund könnte unter anderem die verwendete Hardware sein. Apple kann beispielsweise den älteren A15-Bionic-Chip vermutlich deutlich zuverlässiger herstellen als den brandneuen Nachfolger "A16 Bionic" und so viele Geräte produzieren.

iPhone 14 Pro: Mindestens 1 Monat Wartezeit

Wenn ihr ein iPhone 14 Pro wollt, müsst ihr mittlerweile mit erheblichen Lieferzeiten im Apple Store rechnen. Obwohl der Preis des iPhone 14 Pro in diesem Jahr einen Sprung nach oben gemacht hat, haben die Fans bei diesem iPhone-Modell offenbar besonders gerne zugegriffen. Eine Lieferung ist aktuell erst gegen Ende Oktober möglich:

Dunkellila:

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.) Silber:

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.) Gold:

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.) Space Schwarz:

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

Online sieht es beim iPhone 14 Pro also eher düster aus. Eine Ausnahme scheint die 1-TB-Variante in Dunkellila oder Gold zu bilden. Wenn ihr offline bei Apple im Geschäft vorbeischaut, könnt ihr direkt zugreifen. Verwunderlich ist das nicht: Schließlich zahlt ihr knapp 2000 Euro für die Maximalausführung. Die für gewöhnlich beliebten Farben Schwarz und Weiß sind offline selbst mit 1 TB nicht erhältlich.

iPhone 14 Pro Max: Top-Modell rutscht in den November

Beim absoluten Top-Modell der iPhone-14-Reihe sieht es nicht besser aus. Im Gegenteil: Wollt ihr ein iPhone 14 Pro Max bestellen, kann die Lieferung sogar bis in den November dauern.

Dunkellila:

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 27. Okt. – 7. Nov.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 27. Okt. – 7. Nov.) Silber:

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 27. Okt. – 7. Nov.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 27. Okt. – 7. Nov.) Gold:

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 27. Okt. – 7. Nov.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 27. Okt. – 7. Nov.) Space Schwarz:

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 27. Okt. – 7. Nov.)

Ganz gleich, welche Farbe oder Speicherausführung ihr derzeit im Apple Store wählt, vor dem 27. Oktober 2022 solltet ihr nicht mit der Max-Version rechnen. Vermutlich werden Farben wie das klassische Space Schwarz auch in den nächsten Wochen und Monaten schwerer zu bekommen sein als beispielsweise Gold – wie das kleinere Pro-Modell bereits andeutet.

iPhone 14 Plus: Wo bleibt das neue Modell?

Wenn ihr ein Auge auf das neue iPhone 14 Plus geworfen habt, sieht es für euch derzeit gut aus. Wer das extra große Standard-iPhone jetzt vorbestellt, kann sein iPhone 14 Plus rechtzeitig zum Verkaufsstart am 7. Oktober 2022 in den Händen halten. Hier scheint es momentan keine Engpässe zu geben.

Verfügbarkeit des iPhone 14: Was wir daraus lernen

Die Wartezeiten vor und unmittelbar nach dem Verkaufsstart eines neuen Smartphone können teilweise als Hinweis auf besonders beliebte Modelle dienen. Wie die Lieferzeiten zeigen, sind hier aktuell die Pro-Modelle besonders gefragt. Hinsichtlich der Farben wird es für euch bei Schwarz und Silber möglicherweise knapper als bei anderen Varianten.

An der Spitze steht in derzeit das iPhone 14 Pro Max: Aufgrund der großen Kamera-Upgrades (48 MP Hauptkamera) und der neuen Dynamic Island war das erwartbar. Diese Beobachtungen decken sich auch mit den Zahlen in den USA, wie das Portal Apple Insider berichtet. Einem Analysten von Morgan Stanley zufolge weist das Max-Modell die längsten Lieferzeiten eines iPhones innerhalb der letzten sechs Jahre zu einem vergleichbaren Zeitpunkt nach Release auf.

Das muss dennoch nicht bedeuten, dass das iPhone 14 unbeliebt ist. Hier sollte man vermutlich noch etwas abwarten, bevor man Rückschlüsse ziehen kann. In der Regel bestellen vor allem Enthusiasten die Pro-Varianten zum Release. Die breite Masse wird wahrscheinlich eher im Verlauf des Jahres bei einem Nicht-Pro-Gerät zugreifen. Das Plus-Modell und das ähnlich ausgestattete iPhone 13 (hier im Test) könnten hier eine wichtige Rolle spielen.

