iPhone 14 Pro und Pro Max sichern sich Award im Praxis-Check

Lange haben wir gewartet: Im September 2022 enthüllte Apple endlich die neue iPhone-Generation. Natürlich hat sich auch CURVED die wohl am meisten erwarteten Flaggschiffe 2022 genauer angesehen. Gerade die Pro-Modelle zeigten im Praxis-Check herausragende Fähigkeiten. Und das hat den beiden Smartphones je einen Award eingebracht.

Mit den CURVED Awards zeichnen wir Smartphones aus, die in einer Disziplin besonders überzeugen. Die Redaktion hat sich entschlossen, sowohl dem iPhone 14 Pro als auch dem iPhone 14 Pro Max ein solches Gütesiegel zu verpassen. Beide Smartphones sind damit Anwärter auf den Award "Bestes Smartphone 2022", den wir zum Jahresende verleihen werden. Genug der Vorworte, hier kommen die Auszeichnungen:

iPhone 14 Pro: CURVED Award für Top Kamera 2022

Smartphone-Test CURVED-Testurteile Apple iPhone 14 Pro Top Kamera 2022 Die CURVED-Redaktion hat die Auszeichnung "Top Kamera 2022" an das iPhone 14 Pro verliehen. Mit der 48-MP-Kamera und der Photonic Engine hat Apple einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ein herausragender Detailgrad und ein knackiger Kontrastwert sorgen gepaart mit kräftigen Farben für ein ansprechendes Foto-Ergebnis. Auch die Selfiekamera erreicht mitsamt neuem Autofokus nicht nur im Apple-Universum ein neues Niveau. Wer ein Handy mit guter Kamera sucht, wird hier fündig. Jetzt kaufen Top Kamera Handys 2022

Wie ihr in unserem Test des iPhone 14 Pro nachlesen könnt, hat sich Apples Wechsel von 12 MP zu 48 MP durchaus gelohnt. Gerade der hohe Detailgrad hat dazu geführt, dass wir dem Top-Modell den Kamera-Award verliehen haben. Da die Foto- und Videoqualität zwischen 14 Pro sowie 14 Pro Max identisch ist, hätte auch das größere Apple-Flaggschiff diese Auszeichnung verdient. Allerdings stach dieses Modell noch einmal durch eine ganz andere Fähigkeit positiv hervor.

iPhone 14 Pro Max: CURVED Award für Top Akku 2022

Smartphone-Test CURVED-Testurteile Apple iPhone 14 Pro Max Top Akku 2022 CURVED hat die Auszeichnung "Top Akku" an das iPhone 14 Pro Max verliehen. Apples Flaggschiff überzeugt mit einer exzellenten Laufzeit und ist dadurch im Alltag besonders zuverlässig – auch wenn ihr es intensiv nutzt. Ideal für Geschäftsreisen oder mobile Unterhaltung. Jetzt kaufen Top Akku Handys 2022

Im iPhone 14 Pro Max Test hat sich neben der Kamera nicht nur das große Display als Highlight herausgestellt. Als besonders beeindruckend empfanden wir die Akkulaufzeit des Smartphones. Trotz Always-On-Display konnte das Apple-Handy mit einer Laufzeit von in der Regel deutlich über einem Tag glänzen. Grund genug, hier unseren Akku-Award zu verleihen.

Apple kämpft sich an die Spitze

Nicht nur in den Kategorien Kamera sowie Akku, sondern auch in allen anderen Disziplinen konnten iPhone 14 Pro und Pro Max Traumwertungen erreichen. Damit haben sich die Apple-Flaggschiffe an die Spitze aller 2022 bislang erschienenen Smartphones abgesetzt.

Selbst das Galaxy S22 Ultra konnten die Apple-Handys (knapp) hinter sich lassen. Das Samsung-Modell ist besonders in Sachen Kamera ein starker Konkurrent. Hier kommen unsere Top 5:

Die bestbewerten Smartphones 2022 9.2 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Pro Max Top Top-Kamera mit 48 MP

Design und Verarbeitung

Dynamic Island und Always-On-Display

Super-Akkulaufzeit

Enorm schnell Flop Könnte schneller aufladen

Hoher Preis 9.1 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Pro Top 48 MP Kamera

Superschnell

Superschick

Always-On-Display Flop Vergleichsweise lahmes Aufladen

Hohes Gewicht

Wenige Anpassungsmöglichkeiten

Preiserhöhung für Deutschland 9 /10 CURVED-Score Samsung Samsung Galaxy S22 Ultra Top Top-Kamera

S-Pen im Gehäuse integriert

Super Akku-Leistung

Gute Performance Flop Hoher Preis

Wenig Unterschiede zum Vorgänger

sehr rutschig ohne Hülle 8.9 /10 CURVED-Score Samsung Galaxy Z Flip 4 Top gelungenes, hochwertiges Design

verbesserte Akkulaufzeit

hervorragendes Display

Chipsatz der Spitzenklasse

passt gefaltet in jede Tasche Flop kein optischer Zoom

hoher Preis 8.7 /10 CURVED-Score Xiaomi Xiaomi 12 Top Schönes Design

Viele Kamera-Funktionen

Endlich gute Nachtfotos

Superschnelles Aufladen

Lange Akkulaufzeit Flop Hitzeproblem unter Last

Kamera-HDR teils hinter Konkurrenz

Kein optischer Zoom

Nicht offiziell wasserdicht

